https://sputnikarabic.ae/20230909/وفاة-أحد-قائدي-الطائرة-الإماراتية-التي-سقطت-في-البحر-والبحث-جار-عن-الآخر-1080838785.html

وفاة أحد قائدي الطائرة الإماراتية التي سقطت في البحر والبحث جار عن الآخر

وفاة أحد قائدي الطائرة الإماراتية التي سقطت في البحر والبحث جار عن الآخر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، وفاة أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية التي سقطت وانتُشل حطامها، أمس الجمعة. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T06:53+0000

2023-09-09T06:53+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، عن هيئة الطيران المدني، قولها إن مروحية تابعة لشركة "إيروجلف" سقطت في البحر، مشيرة أن الطيارين اللذين كانا على متن المروحية أحدهما مصري والآخر من جنوب أفريقيا.وأشارت الهيئة الإماراتية، أن الطائرة تحطمت قبالة سواحل إمارة أم القيوين بعد إقلاعها من مطار آل مكتوم الدولي في إمارة دبي، مؤكدة أن عمليات البحث مستمرة عن قائد الطائرة العمودية الآخر الذي كان جزءاً من رحلة التدريب.ولفتت إلى أن "عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة، وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ".وكان الطيران المدني الإماراتي، أكد أمس الجمعة، تلقي بلاغ بسقوط طائرة عمودية تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر.وذكر قطاع التحقيقات في الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال حطام الطائرة، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، في وقت انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى موقع سقوط الطائرة.ومن آخريات عمليات سقوط الطائرات، ما أعلنت عنه سعودية في شهر يوليو/تموز الماضي، من أن طائرة مقاتلة من نوع "إف - 15 إس إيه" التابعة للقوات الجوية الملكية سقطت في منطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، أثناء مهمة تدريبية.وأعلنت السلطات السعودية مقتل طاقم الطائرة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الصدد، وأنها باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل أسباب الحادث.

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