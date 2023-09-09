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https://sputnikarabic.ae/20230909/6-منها-عربية-أفضل-10-وجهات-سياحية-مجانية-في-أفريقيا-1080847640.html
6 منها "عربية"… أفضل 10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا
6 منها "عربية"… أفضل 10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا
تمتلك الدول الأفريقية نحو 100 موقع مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، بينها 10 مواقع يفضلها السياح ويمكن زيارتها مجانا. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
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وبحسب ما جاء في تقرير نشرته "سبوتنيك أفريقيا"، فإن تلك المواقع تتضمن منشآت طبيعية وثقافية ومدن قديمة ومناطق تاريخية.
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+74956456601
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

6 منها "عربية"… أفضل 10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا

11:51 GMT 09.09.2023
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تمتلك الدول الأفريقية نحو 100 موقع مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، بينها 10 مواقع يفضلها السياح ويمكن زيارتها مجانا.
وبحسب ما جاء في تقرير نشرته "سبوتنيك أفريقيا"، فإن تلك المواقع تتضمن منشآت طبيعية وثقافية ومدن قديمة ومناطق تاريخية.
6 منها عربية… أفضل 10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا - سبوتنيك عربي
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