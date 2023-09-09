https://sputnikarabic.ae/20230909/6-منها-عربية-أفضل-10-وجهات-سياحية-مجانية-في-أفريقيا-1080847640.html
6 منها "عربية"… أفضل 10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا
6 منها "عربية"… أفضل 10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا
تمتلك الدول الأفريقية نحو 100 موقع مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، بينها 10 مواقع يفضلها السياح ويمكن زيارتها مجانا. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T11:51+0000
2023-09-09T11:51+0000
2023-09-09T11:51+0000
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وبحسب ما جاء في تقرير نشرته "سبوتنيك أفريقيا"، فإن تلك المواقع تتضمن منشآت طبيعية وثقافية ومدن قديمة ومناطق تاريخية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
6 منها "عربية"… أفضل 10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا
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تمتلك الدول الأفريقية نحو 100 موقع مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، بينها 10 مواقع يفضلها السياح ويمكن زيارتها مجانا.
وبحسب ما جاء في تقرير نشرته "سبوتنيك أفريقيا"، فإن تلك المواقع تتضمن منشآت طبيعية وثقافية ومدن قديمة ومناطق تاريخية.