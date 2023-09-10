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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230910/أسنان-التنين-خبير-أمريكي-يفاجأ-بالسلوك-الغريب-للقوات-الأوكرانية-قبل-الهجوم-1080888541.html
"أسنان التنين"... خبير أمريكي يفاجأ بالسلوك الغريب للقوات الأوكرانية قبل الهجوم
"أسنان التنين"... خبير أمريكي يفاجأ بالسلوك الغريب للقوات الأوكرانية قبل الهجوم
تفاجأ لاري جونسون، محلل وكالة المخابرات المركزية السابق، بتكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تحاول حتى مهاجمة خط الدفاع الروسي وقت إعداده. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T18:19+0000
2023-09-10T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقد شارك جونسون بهذا الرأي في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب".وقال المحلل: "لا يبدو أن روسيا بنته (خط الدفاع) سراً. خلال كل هذا الوقت، لم تحاول أوكرانيا حتى مهاجمة هذه المواقع بالصواريخ أو المدفعية. ماذا توقعوا؟ كان من الواضح أنهم قد يحاولون تعطيل الاستعدادات، لكنهم لم يفعلوا ذلك".ووصف إهمال المخابرات بحقيقة أن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين فشلوا في تقييم قوة دفاعات العدو بشكل صحيح. وأوضح أن القوات الروسية عززت مواقعها بشكل علني: فقد أحضروا وصبوا الخرسانة، وحفروا الخنادق، وحفروا "أسنان التنين" في الأرض، ووضعوها في صفوف كاملة."أسنان التنين"- هي عبارة عن عوائق دفاعية خرسانية على شكل هرم مضاد للدبابات، لا يزيد ارتفاعها على متر إلى 1.2 متر، ويمكن وضعها وتركيبها بسهولة ولا تحتاج لأي قواعد خاصة، ولزيادة فعاليتها الدفاعية يمكن ربطها ببعضها بعضا بواسطة كوابل حديدية، كما يمكن تغطيتها بأسلاك شائكة.
https://sputnikarabic.ae/20230908/تعرف-على-خط-أسنان-التنين-الروسي-الذي-استنزف-القوات-الأوكرانية-1080820145.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"أسنان التنين"... خبير أمريكي يفاجأ بالسلوك الغريب للقوات الأوكرانية قبل الهجوم

18:19 GMT 10.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تفاجأ لاري جونسون، محلل وكالة المخابرات المركزية السابق، بتكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تحاول حتى مهاجمة خط الدفاع الروسي وقت إعداده.
وقد شارك جونسون بهذا الرأي في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب".
وقال المحلل: "لا يبدو أن روسيا بنته (خط الدفاع) سراً. خلال كل هذا الوقت، لم تحاول أوكرانيا حتى مهاجمة هذه المواقع بالصواريخ أو المدفعية. ماذا توقعوا؟ كان من الواضح أنهم قد يحاولون تعطيل الاستعدادات، لكنهم لم يفعلوا ذلك".
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ووصف إهمال المخابرات بحقيقة أن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين فشلوا في تقييم قوة دفاعات العدو بشكل صحيح. وأوضح أن القوات الروسية عززت مواقعها بشكل علني: فقد أحضروا وصبوا الخرسانة، وحفروا الخنادق، وحفروا "أسنان التنين" في الأرض، ووضعوها في صفوف كاملة.
وخلص جونسون إلى القول: "الآن اكتشفت القوات المسلحة الأوكرانية أنها لا تستطيع حتى اختراق الخط الأول".
"أسنان التنين"- هي عبارة عن عوائق دفاعية خرسانية على شكل هرم مضاد للدبابات، لا يزيد ارتفاعها على متر إلى 1.2 متر، ويمكن وضعها وتركيبها بسهولة ولا تحتاج لأي قواعد خاصة، ولزيادة فعاليتها الدفاعية يمكن ربطها ببعضها بعضا بواسطة كوابل حديدية، كما يمكن تغطيتها بأسلاك شائكة.
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