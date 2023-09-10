https://sputnikarabic.ae/20230910/أسنان-التنين-خبير-أمريكي-يفاجأ-بالسلوك-الغريب-للقوات-الأوكرانية-قبل-الهجوم-1080888541.html
"أسنان التنين"... خبير أمريكي يفاجأ بالسلوك الغريب للقوات الأوكرانية قبل الهجوم
"أسنان التنين"... خبير أمريكي يفاجأ بالسلوك الغريب للقوات الأوكرانية قبل الهجوم
تفاجأ لاري جونسون، محلل وكالة المخابرات المركزية السابق، بتكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تحاول حتى مهاجمة خط الدفاع الروسي وقت إعداده. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T18:19+0000
2023-09-10T18:19+0000
2023-09-10T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقد شارك جونسون بهذا الرأي في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب".وقال المحلل: "لا يبدو أن روسيا بنته (خط الدفاع) سراً. خلال كل هذا الوقت، لم تحاول أوكرانيا حتى مهاجمة هذه المواقع بالصواريخ أو المدفعية. ماذا توقعوا؟ كان من الواضح أنهم قد يحاولون تعطيل الاستعدادات، لكنهم لم يفعلوا ذلك".ووصف إهمال المخابرات بحقيقة أن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين فشلوا في تقييم قوة دفاعات العدو بشكل صحيح. وأوضح أن القوات الروسية عززت مواقعها بشكل علني: فقد أحضروا وصبوا الخرسانة، وحفروا الخنادق، وحفروا "أسنان التنين" في الأرض، ووضعوها في صفوف كاملة."أسنان التنين"- هي عبارة عن عوائق دفاعية خرسانية على شكل هرم مضاد للدبابات، لا يزيد ارتفاعها على متر إلى 1.2 متر، ويمكن وضعها وتركيبها بسهولة ولا تحتاج لأي قواعد خاصة، ولزيادة فعاليتها الدفاعية يمكن ربطها ببعضها بعضا بواسطة كوابل حديدية، كما يمكن تغطيتها بأسلاك شائكة.
https://sputnikarabic.ae/20230908/تعرف-على-خط-أسنان-التنين-الروسي-الذي-استنزف-القوات-الأوكرانية-1080820145.html
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"أسنان التنين"... خبير أمريكي يفاجأ بالسلوك الغريب للقوات الأوكرانية قبل الهجوم
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تفاجأ لاري جونسون، محلل وكالة المخابرات المركزية السابق، بتكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تحاول حتى مهاجمة خط الدفاع الروسي وقت إعداده.
وقد شارك جونسون بهذا الرأي في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب".
وقال المحلل: "لا يبدو أن روسيا بنته (خط الدفاع) سراً. خلال كل هذا الوقت، لم تحاول أوكرانيا حتى مهاجمة هذه المواقع بالصواريخ أو المدفعية. ماذا توقعوا؟ كان من الواضح أنهم قد يحاولون تعطيل الاستعدادات، لكنهم لم يفعلوا ذلك".
ووصف إهمال المخابرات بحقيقة أن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين فشلوا في تقييم قوة دفاعات العدو بشكل صحيح. وأوضح أن القوات الروسية عززت مواقعها بشكل علني: فقد أحضروا وصبوا الخرسانة، وحفروا الخنادق، وحفروا "أسنان التنين" في الأرض، ووضعوها في صفوف كاملة.
وخلص جونسون
إلى القول: "الآن اكتشفت القوات المسلحة الأوكرانية أنها لا تستطيع حتى اختراق الخط الأول".
"أسنان التنين"- هي عبارة عن عوائق دفاعية خرسانية على شكل هرم مضاد للدبابات، لا يزيد ارتفاعها على متر إلى 1.2 متر، ويمكن وضعها وتركيبها بسهولة ولا تحتاج لأي قواعد خاصة، ولزيادة فعاليتها الدفاعية يمكن ربطها ببعضها بعضا بواسطة كوابل حديدية، كما يمكن تغطيتها بأسلاك شائكة.