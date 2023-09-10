https://sputnikarabic.ae/20230910/إثبات-فعالية-نظام-التثبيت-في-دبابة-تي-80-الروسية-باستخدام-كأس-ماء-فيديو-1080887270.html
إثبات فعالية نظام التثبيت في دبابة "تي-80" الروسية باستخدام "كأس ماء"... فيديو
إثبات فعالية نظام التثبيت في دبابة "تي-80" الروسية باستخدام "كأس ماء"... فيديو
تتمتع دبابات "تي-80بي في إم" بنظام تثبيت متطور للغاية للمدفع، والذي يسمح لها بضرب الأهداف بدقة في أثناء الحركة وعندما يدور البرج. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T17:22+0000
2023-09-10T17:22+0000
2023-09-10T17:22+0000
رصد عسكري
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ومن الأمثلة الواضحة على هذا التأثير مقطع فيديو لعمل طاقم دبابة "أليوشا" الذي دمر قافلة من المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.للتحقق من مدى ثبات مدفع دبابة "تي-80"، أجرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية عددًا من التجارب المثيرة للاهتمام. إذ تم وضع كوب من الماء على السبطانة وقام الطاقم بتحريك المدفع بشكل دائري، دون تحرك الدبابة، ثم قام بالسير على طول طريق ترابي. وفي كلتا الحالتين، لم تقع الكأس، وحتى لم ينسكب الماء. وأوضح الممثل الرسمي لشركة "أومسكترانسماشا" أن هذا التأثير بفضل الأداء الجيد لمستشعر الجيروسكوب.وأوضح المتخصص: "يوجد هنا نظام تثبيت، ويعمل مستشعر الجيروسكوب بشكل جيد، وهذا يسمح بالحفاظ على خط الهدف بغض النظر عن التضاريس أو العوائق".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إثبات فعالية نظام التثبيت في دبابة "تي-80" الروسية باستخدام "كأس ماء"... فيديو
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تتمتع دبابات "تي-80بي في إم" بنظام تثبيت متطور للغاية للمدفع، والذي يسمح لها بضرب الأهداف بدقة في أثناء الحركة وعندما يدور البرج.
ومن الأمثلة الواضحة على هذا التأثير مقطع فيديو لعمل طاقم دبابة "أليوشا" الذي دمر قافلة من المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
للتحقق من مدى ثبات مدفع دبابة "تي-80"، أجرت قناة "زفيزدا"
التلفزيونية عددًا من التجارب المثيرة للاهتمام. إذ تم وضع كوب من الماء على السبطانة وقام الطاقم بتحريك المدفع بشكل دائري، دون تحرك الدبابة، ثم قام بالسير على طول طريق ترابي. وفي كلتا الحالتين، لم تقع الكأس، وحتى لم ينسكب الماء. وأوضح الممثل الرسمي لشركة "أومسكترانسماشا" أن هذا التأثير بفضل الأداء الجيد لمستشعر الجيروسكوب.
وأوضح المتخصص: "يوجد هنا نظام تثبيت، ويعمل مستشعر الجيروسكوب بشكل جيد، وهذا يسمح بالحفاظ على خط الهدف بغض النظر عن التضاريس أو العوائق".