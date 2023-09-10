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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230910/إعلام-القوميون-الأوكرانيون-يفضحون-عن-طريق-الخطأ-نقطة-ضعف-ليوبارد-1080868772.html
إعلام: القوميون الأوكرانيون يفضحون "عن طريق الخطأ" نقطة ضعف "ليوبارد"
إعلام: القوميون الأوكرانيون يفضحون "عن طريق الخطأ" نقطة ضعف "ليوبارد"
كتبت صحيفة غربية في مقال، أن القوميين الأوكرانيين أعطوا، عن طريق الخطأ، روسيا نقطة ضعف الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" من خلال نشر الصور مع حماية ديناميكية... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T06:11+0000
2023-09-10T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأضاف المقال: "قام الجنود الأوكرانيون بتعديل دبابات القتال الرئيسية "ليوبارد 2" ضد الصواريخ الروسية المضادة للدبابات، إذ أظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، الضعف الواضح لدبابة "ليوبارد 2".قام جنود القوات الأوكرانية بتركيب حماية ديناميكية بين البرج وجسم الخزان، وهكذا، أظهر الجنود الأوكرانيون علنا نقطة ضعف المركبات المدرعة الأجنبية.وفي وقت سابق، من شهر أغسطس/آب الماضي، كتبت صحيفة ألمانية بأن شركة "راينميتال" الألمانية فقدت مكانتها جزئيًا كشركة مصنعة لـ"الأسلحة العجيبة" بسبب الخسائر في أوكرانيا والمنافسة الدولية.وأضافت الصحيفة: "تقوم الشركة الألمانية منذ عقود بإنتاج منتجات عالية التقنية مطلوبة في جميع أنحاء العالم. تم تقديم إرسال دبابات "ليوبارد2" الألمانية إلى أوكرانيا في الغرب على أنها نقطة تحول، ولكن نتيجة لذلك فشلوا في إثبات أنفسهم، والتقارير الواردة من ساحة المعركة تعطي انطباعًا سلبيًا".وقالت الصحيفة: "في الوقت نفسه، واجهت "راينميتال" مشاكل متكررة في سلاسل التوريد، ما أدى إلى تأخيرات، بما في ذلك عمليات التسليم إلى أوكرانيا. ونتيجة لذلك، فقدت الشركة الألمانية مكانتها جزئيًا كشركة مصنعة لـ"الأسلحة العجيبة".
https://sputnikarabic.ae/20230910/-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-قذائف-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1080868591.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

إعلام: القوميون الأوكرانيون يفضحون "عن طريق الخطأ" نقطة ضعف "ليوبارد"

06:11 GMT 10.09.2023
© AP Photo / Michael Sohnليوبارد 2
ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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كتبت صحيفة غربية في مقال، أن القوميين الأوكرانيين أعطوا، عن طريق الخطأ، روسيا نقطة ضعف الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" من خلال نشر الصور مع حماية ديناميكية مثبتة عليها.
وأضاف المقال: "قام الجنود الأوكرانيون بتعديل دبابات القتال الرئيسية "ليوبارد 2" ضد الصواريخ الروسية المضادة للدبابات، إذ أظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، الضعف الواضح لدبابة "ليوبارد 2".
قام جنود القوات الأوكرانية بتركيب حماية ديناميكية بين البرج وجسم الخزان، وهكذا، أظهر الجنود الأوكرانيون علنا نقطة ضعف المركبات المدرعة الأجنبية.
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك الشعبية
05:15 GMT
وفي وقت سابق، من شهر أغسطس/آب الماضي، كتبت صحيفة ألمانية بأن شركة "راينميتال" الألمانية فقدت مكانتها جزئيًا كشركة مصنعة لـ"الأسلحة العجيبة" بسبب الخسائر في أوكرانيا والمنافسة الدولية.
وأضافت الصحيفة: "تقوم الشركة الألمانية منذ عقود بإنتاج منتجات عالية التقنية مطلوبة في جميع أنحاء العالم. تم تقديم إرسال دبابات "ليوبارد2" الألمانية إلى أوكرانيا في الغرب على أنها نقطة تحول، ولكن نتيجة لذلك فشلوا في إثبات أنفسهم، والتقارير الواردة من ساحة المعركة تعطي انطباعًا سلبيًا".
وقالت الصحيفة: "في الوقت نفسه، واجهت "راينميتال" مشاكل متكررة في سلاسل التوريد، ما أدى إلى تأخيرات، بما في ذلك عمليات التسليم إلى أوكرانيا. ونتيجة لذلك، فقدت الشركة الألمانية مكانتها جزئيًا كشركة مصنعة لـ"الأسلحة العجيبة".
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