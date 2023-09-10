https://sputnikarabic.ae/20230910/إعلام-هزة-أرضية-تضرب-العراق-شعر-بها-سكان-كركوك--عاجل-1080891190.html
إعلام: هزة أرضية تضرب العراق شعر بها سكان كركوك
إعلام: هزة أرضية تضرب العراق شعر بها سكان كركوك
ضربت هزة أرضية، ليل الأحد/الاثنين، العراق، وفقا لوسائل إعلام محلية. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T22:00+0000
2023-09-10T22:00+0000
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وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الهزة الأرضية شعر بها أهالي محافظة كركوك.وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.وأشار المركز إلى الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.كما لم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.
https://sputnikarabic.ae/20230910/بث-مباشر-تغطية-متواصلة-لتطورات-كارثة-زلزال-المغرب-وحجم-الخسائر-1080843359.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, هزة أرضبة, زلزال, العالم العربي, كركوك
العراق, أخبار العراق اليوم, هزة أرضبة, زلزال, العالم العربي, كركوك
إعلام: هزة أرضية تضرب العراق شعر بها سكان كركوك
22:00 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 22:06 GMT 10.09.2023) تابعنا عبر
ضربت هزة أرضية، ليل الأحد/الاثنين، العراق، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الهزة الأرضية شعر بها أهالي محافظة كركوك.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر
.
وأشار المركز إلى الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.
كما لم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.