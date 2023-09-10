عربي
إعلام: هزة أرضية تضرب العراق شعر بها سكان كركوك
https://sputnikarabic.ae/20230910/إعلام-هزة-أرضية-تضرب-العراق-شعر-بها-سكان-كركوك--عاجل-1080891190.html
إعلام: هزة أرضية تضرب العراق شعر بها سكان كركوك
إعلام: هزة أرضية تضرب العراق شعر بها سكان كركوك
ضربت هزة أرضية، ليل الأحد/الاثنين، العراق، وفقا لوسائل إعلام محلية. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T22:00+0000
2023-09-10T22:06+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
هزة أرضبة
زلزال
العالم العربي
كركوك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079245636_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b4fc7cae1472736c0b09f3b063535b78.jpg
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الهزة الأرضية شعر بها أهالي محافظة كركوك.وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.وأشار المركز إلى الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.كما لم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.
https://sputnikarabic.ae/20230910/بث-مباشر-تغطية-متواصلة-لتطورات-كارثة-زلزال-المغرب-وحجم-الخسائر-1080843359.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079245636_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_5a78697e311b1d039589f02e0caf8a01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, هزة أرضبة, زلزال, العالم العربي, كركوك
العراق, أخبار العراق اليوم, هزة أرضبة, زلزال, العالم العربي, كركوك

إعلام: هزة أرضية تضرب العراق شعر بها سكان كركوك

22:00 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 22:06 GMT 10.09.2023)
© AP Photo / Ali Jabarصورة أرشيفية.. متظاهرون أمام السفارة السويدية في بغداد، العراق 20 يوليو 2023
صورة أرشيفية.. متظاهرون أمام السفارة السويدية في بغداد، العراق 20 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Ali Jabar
تابعنا عبرTelegramNabd
ضربت هزة أرضية، ليل الأحد/الاثنين، العراق، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الهزة الأرضية شعر بها أهالي محافظة كركوك.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.
أثار الدمار الذي سببه زلزال المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر
12:14 GMT
وأشار المركز إلى الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.
كما لم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:32 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала