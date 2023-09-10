https://sputnikarabic.ae/20230910/إغلاق-إدارات-رسمية-وتربوية-في-صيدا-بسبب-ارتفاع-حدة-اشتباكات-مخيم-عين-الحلوة-1080889554.html

إغلاق إدارات رسمية وتربوية في صيدا بسبب ارتفاع حدة اشتباكات مخيم عين الحلوة

إغلاق إدارات رسمية وتربوية في صيدا بسبب ارتفاع حدة اشتباكات مخيم عين الحلوة

تسبب تصاعد حدة الاشتباكات في محور جبل الحليب بمخيم عين الحلوة بلبنان في إغلاق إدارات رسمية وتربوية في مدينة صيدا. 10.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-10T19:34+0000

2023-09-10T19:34+0000

2023-09-10T19:34+0000

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وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة مدنيين وتسجيل إصابات جراء انفجار قذيفة بين حي الصفوري وحي حطين داخل المخيم، كما لم تسلم نقطة الجيش اللبناني في المحور نفسه من التبادل الناري، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين.في السياق ذاته، أعلن محافظ الجنوب منصور ضو، في بيان، عن إغلاق إدارات سرايا صيدا يوم غد الاثنين بسبب التطورات الأمنية في عين الحلوة، فيما أعلنت الإدارة العامة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعليق العمل في المركز الرئيسي في صيدا يوم الاثنين بسبب عدم استقرار الأوضاع في المدينة نتيجة استمرار الاشتباكات في عين الحلوة.وطلبت الإدارة من مصلحة التوزيع والإنتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة الضرورية والطارئة في المحطات والشبكات، ومعالجة أي مشكلات تؤثر على سلامة المرفق العام واستمرارية توفير المياه.وفي بيان من جامعة الجنان في صيدا، أعلن الدكتور محمد النادري، مدير الجامعة، استمرار إغلاق الجامعة يوم الاثنين المقبل حفاظا على سلامة الأساتذة والموظفين والطلاب والعمال، وتأجيل بدء العام الجامعي حتى إشعار آخر.من جانبه، أعلن محمد فايز البزري، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، استمرار إغلاق مكتب ومدارس الجمعية يوم الاثنين المقبل.وأشارت ثانوية الفرقان في بيانها إلى تأجيل جميع امتحانات الدخول والأنشطة المقررة يوم الاثنين المقبل، وسيتم تحديد موعد لاحق بناءً على المستجدات الأمنية.يأتي ذلك في أعقاب تحذير الجيش اللبناني للأطراف المعنية داخل مخيم عين الحلوة من عواقب تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدا أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.

https://sputnikarabic.ae/20230910/لبنان-استمرار-الاشتباكات-في-مخيم-عين-الحلوة-1080873594.html

https://sputnikarabic.ae/20230910/حزب-الله-اقتتال-مخيم-عين-الحلوة-يخدم-إسرائيل-1080879948.html

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