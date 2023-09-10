https://sputnikarabic.ae/20230910/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-للقوات-الأوكرانية-ويقضي-على-جنودها-ويدمر-آلياتها-في-دونيتسك-1080874165.html

الجيش الروسي يحبط هجوما للقوات الأوكرانية ويقضي على جنودها ويدمر آلياتها في دونيتسك - عاجل

الجيش الروسي يحبط هجوما للقوات الأوكرانية ويقضي على جنودها ويدمر آلياتها في دونيتسك - عاجل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة واصلت العملية العسكرية الخاصة وأحبطت هجوما للقوات الأوكرانية ودمرت آلياتها وأسلحته اوحيدت... 10.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-10T10:52+0000

2023-09-10T10:52+0000

2023-09-10T11:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان الدفاع، صدت وحدات مجموعة "الجنوب"من القوات الروسية، على اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومين من قبل الألوية الآلية 53 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديان وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.و هزمت الوحدات المقاتلة ودمرت المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وكراسنوي ومالويلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقد العدو ما يصل إلى 260 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس سيارات.وأضافت الدفاع في بيانها، أنه نتيجة العمليات العسكرية للقوات الروسية، وبدعم من الطيران والمدفعية، تم صد ست هجمات لمجموعات هجومية من اللواء 65 الميكانيكي للقوات المسلحة لأوكرانيا على اتجاه زابوروجيه، في منطقة مستوطنة وركينو، منطقة زابوروجيه، خلال اليوم.ودمرت القوى العاملة والمعدات المعادية في مناطق نوفواندريفكا، شمال رابودينو وشمال غرب فيربوفوي منطقة زابوروجيه، وعلى مدار اليوم تم تحييد ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين بيك آب.وتم تدمير مدفعية ذاتية الدفع "أكاسيا"، مدافع هاوتزر "إم 198"، "إم 119" و"إم 777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدافع "مستا-بي" و دي-20.،وفي منطقة شيروكوي في زابوروجيه، تم تدمير محطة رادار آرثر المصنعة في السويد.ووفقا للبيان "تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الهجوم 82 المحمول جوا وفيلق الجيش 9 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي ترودوفوي وريزدفيانكا في زابوروجيه".وعلى اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة فوستوك هجوما شنته وحدات من اللواء البحري 37 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في البيان "دمرت القوى الجوية ونيران المدفعية مجموعات من الوحدات العسكرية والمعدات من اللواء الميكانيكي 72 واللواء 38 من مشاة البحرية الأوكرانية في مناطق نيكولسكوي ونوفومايورسكوي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 130 جنديا أوكرانيا وأربع سيارات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".وصدت وحدات من مجموعة "المركز" للقوات الروسية،في اتجاه كراسني ليمان، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجوما شنته مجموعة من اللواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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العالم, روسيا, رصد عسكري