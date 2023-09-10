https://sputnikarabic.ae/20230910/الجيش-السوداني-يستهجن-اتهامات-الدعم-السريع-له-بقصف-مدنيين-جنوبي-الخرطوم-1080883996.html
الجيش السوداني يستهجن اتهامات الدعم السريع له بقصف مدنيين جنوبي الخرطوم
الجيش السوداني يستهجن اتهامات الدعم السريع له بقصف مدنيين جنوبي الخرطوم
رد الجيش السوداني، اليوم الأحد، على اتهامات قوات الدعم السريع له بقصف مدنيين في حي مايو جنوبي العاصمة الخرطوم. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T16:31+0000
2023-09-10T16:31+0000
2023-09-10T16:31+0000
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وقال الجيش السوداني، في بيان له عبر حسابه على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "إعلام الميلشيا المتمردة [قوات الدعم السريع] روج اليوم، كعادته ادعاءات مضللة وكاذبة تفيد بتوجيه القوات المسلحة لضربة استهدفت مدنيين بمنطقة مايو".وأكد البيان أن"القوات المسلحة لا يمكن أن توجه نيرانها لشعبها الذي يعلم ذلك ويشهد في نفس الوقت على الفظائع غير المسبوقة في تاريخ البلاد التي ارتكبتها الميلشيا المتمردة ومرتزقتها الذين جلبتهم من خارج الحدود بحق الشعب السوداني".وكانت قوات الدعم السريع اتهمت الجيش السوداني، بقتل 23 مدنيا وإصابة العشرات بقصف جوي على حي مايو، جنوبي العاصمة الخرطوم.يأتي ذلك بعد يوم من بيان للجيش أكد فيه أن "قواته في الفرقة السادسة مشاة بالفاشر اشتبكت مع الميلشيا المتمردة وتمكنت من دحرها وتكبيدها خسائر بلغت (30) قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى واستلام عدد من العربات القتالية".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.وفي السياق نفسه، اتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به، في وقت اتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وسبق لدقلو أن اتهم الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمرداً ضد الدولة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش السوداني يستهجن اتهامات الدعم السريع له بقصف مدنيين جنوبي الخرطوم
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رد الجيش السوداني، اليوم الأحد، على اتهامات قوات الدعم السريع له بقصف مدنيين في حي مايو جنوبي العاصمة الخرطوم.
وقال الجيش السوداني، في بيان له عبر حسابه على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "إعلام الميلشيا المتمردة [قوات الدعم السريع] روج اليوم، كعادته ادعاءات مضللة وكاذبة تفيد بتوجيه القوات المسلحة لضربة استهدفت مدنيين بمنطقة مايو".
وأكد البيان أن"القوات المسلحة لا يمكن أن توجه نيرانها لشعبها الذي يعلم ذلك ويشهد في نفس الوقت على الفظائع غير المسبوقة في تاريخ البلاد التي ارتكبتها الميلشيا المتمردة ومرتزقتها الذين جلبتهم من خارج الحدود بحق الشعب السوداني".
وكانت قوات الدعم السريع اتهمت الجيش السوداني، بقتل 23 مدنيا
وإصابة العشرات بقصف جوي على حي مايو، جنوبي العاصمة الخرطوم.
يأتي ذلك بعد يوم من بيان للجيش أكد فيه أن "قواته في الفرقة السادسة مشاة بالفاشر اشتبكت مع الميلشيا المتمردة وتمكنت من دحرها وتكبيدها خسائر بلغت (30) قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى واستلام عدد من العربات القتالية".
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.
وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
وفي السياق نفسه، اتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار
، لكن لم يتم الالتزام به، في وقت اتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
وسبق لدقلو أن اتهم الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمرداً ضد الدولة.