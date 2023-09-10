https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-في-مقاطعة-بيلغورود-1080879658.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة في مقاطعة بيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت اليوم في الساعة 14:00 في مقاطعة بيلغورود من إيقاف محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرة... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T14:22+0000
2023-09-10T14:22+0000
2023-09-10T14:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وبحسب حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، لم تقع إصابات نتيجة الهجوم. حيث سقطت إحدى شظايا الطائرة المسيرة في حديقة مبنى سكني خاص.في السابق، تم إجلاء ركاب محطة "بريانسك 1" بسبب سقوط طائرة مسيرة أوكرانية، ونتيجة لسقوط الطائرة المسيرة، تضرر الزجاج في أحد مباني محطة السكك الحديدية جزئيًا. وتم إسقاط الطائرة المسيرة عند اقترابها من بريانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-للواء-25-الأوكراني--في-لوغانسك-1080875454.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة في مقاطعة بيلغورود
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت اليوم في الساعة 14:00 في مقاطعة بيلغورود من إيقاف محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة.
وذكرت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وبحسب حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، لم تقع إصابات نتيجة الهجوم. حيث سقطت إحدى شظايا الطائرة المسيرة في حديقة مبنى سكني خاص.
في السابق، تم إجلاء ركاب محطة "بريانسك 1" بسبب سقوط طائرة مسيرة أوكرانية، ونتيجة لسقوط الطائرة المسيرة، تضرر الزجاج في أحد مباني محطة السكك الحديدية جزئيًا. وتم إسقاط الطائرة المسيرة عند اقترابها من بريانسك.