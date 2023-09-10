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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-في-مقاطعة-بيلغورود-1080879658.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة في مقاطعة بيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت اليوم في الساعة 14:00 في مقاطعة بيلغورود من إيقاف محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرة... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T14:22+0000
2023-09-10T14:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وبحسب حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، لم تقع إصابات نتيجة الهجوم. حيث سقطت إحدى شظايا الطائرة المسيرة في حديقة مبنى سكني خاص.في السابق، تم إجلاء ركاب محطة "بريانسك 1" بسبب سقوط طائرة مسيرة أوكرانية، ونتيجة لسقوط الطائرة المسيرة، تضرر الزجاج في أحد مباني محطة السكك الحديدية جزئيًا. وتم إسقاط الطائرة المسيرة عند اقترابها من بريانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-للواء-25-الأوكراني--في-لوغانسك-1080875454.html
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روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة في مقاطعة بيلغورود

14:22 GMT 10.09.2023
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Sputnik . Anton Vergun
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت اليوم في الساعة 14:00 في مقاطعة بيلغورود من إيقاف محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة.
وذكرت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: الجيش الروسي يحبط هجوما للواء 25 الأوكراني في لوغانسك
11:54 GMT
وبحسب حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، لم تقع إصابات نتيجة الهجوم. حيث سقطت إحدى شظايا الطائرة المسيرة في حديقة مبنى سكني خاص.
في السابق، تم إجلاء ركاب محطة "بريانسك 1" بسبب سقوط طائرة مسيرة أوكرانية، ونتيجة لسقوط الطائرة المسيرة، تضرر الزجاج في أحد مباني محطة السكك الحديدية جزئيًا. وتم إسقاط الطائرة المسيرة عند اقترابها من بريانسك.
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