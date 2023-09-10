عربي
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-للواء-25-الأوكراني--في-لوغانسك-1080875454.html
الدفاع: الجيش الروسي يحبط هجوما للواء 25 الأوكراني في لوغانسك
الدفاع: الجيش الروسي يحبط هجوما للواء 25 الأوكراني في لوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، أن مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، صدت هجومين شنتهما مجموعة من اللواء 25... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T11:54+0000
2023-09-10T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074503074_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c9c85beaa7a1168e9c37a50373ea66d5.jpg
وجاء في بيان الدفاع، "تم تدمير مستودع ذخيرة من اللواء 1 القوات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مزارع فولشانسك في منطقة خاركوف".وعلى اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وسيارتين بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 30" خلال النهار.وفي منطقة لوكاشيفو، منطقة زابوروجيه، تم تدمير محطة راداربي-18 في موقع تم فتحه بوسائل الاستطلاع. وفي سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألحقت إصابات بمراكز القيادة والمراقبة لوحدات الألوية الآلية 77، والألوية الآلية 93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 100 والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني.وفي مياه البحر الأسود ليلا، اكتشف الطيران البحري ودمر ثلاثة قوارب "ويلارد" عالية السرعة أمريكية الصنع مع مجموعات إنزال من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يصل مجموعها إلى 36 فردا عسكريا.وتم تدمير 42 مسيرة جوية أوكرانية بدون طيار في مناطق أوشيريتوفاتوي، نوفوي، أوليانوفسك، خاركوف، منطقة زابوروجيه، بلوشانكا، بيلوغوروفكا، روبيزنوي من جمهورية لوغانسك الشعبية، المتنازع عليها، سوليدار، غورلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، نوفايا ماياشكا وفيليكايا ليبيتيخا من منطقة خيرسون.منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 467 طائرة و248 طائرة هليكوبتر و6582 طائرة بدون طيار و436 نظام صواريخ مضاد للطائرات و11773 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1149 قاذفة صواريخ متعددة و6319 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 12883 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-للقوات-الأوكرانية-ويقضي-على-جنودها-ويدمر-آلياتها-في-دونيتسك-1080874165.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074503074_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1acbe5fad4472b7dc8190d631307a7ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع: الجيش الروسي يحبط هجوما للواء 25 الأوكراني في لوغانسك

11:54 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 10.09.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، أن مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، صدت هجومين شنتهما مجموعة من اللواء 25 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع، "تم تدمير مستودع ذخيرة من اللواء 1 القوات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مزارع فولشانسك في منطقة خاركوف".
وعلى اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وسيارتين بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 30" خلال النهار.

ودمّرت القوى الجوية والصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية القوى العاملة والمعدات العسكرية لوحدة القوات الأوكرانية في 117 مقاطعة.

وفي منطقة لوكاشيفو، منطقة زابوروجيه، تم تدمير محطة راداربي-18 في موقع تم فتحه بوسائل الاستطلاع.
وفي سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألحقت إصابات بمراكز القيادة والمراقبة لوحدات الألوية الآلية 77، والألوية الآلية 93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 100 والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني.
وفي مياه البحر الأسود ليلا، اكتشف الطيران البحري ودمر ثلاثة قوارب "ويلارد" عالية السرعة أمريكية الصنع مع مجموعات إنزال من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يصل مجموعها إلى 36 فردا عسكريا.
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط هجوما للقوات الأوكرانية ويقضي على جنودها ويدمر آلياتها في دونيتسك
10:52 GMT
وتم تدمير 42 مسيرة جوية أوكرانية بدون طيار في مناطق أوشيريتوفاتوي، نوفوي، أوليانوفسك، خاركوف، منطقة زابوروجيه، بلوشانكا، بيلوغوروفكا، روبيزنوي من جمهورية لوغانسك الشعبية، المتنازع عليها، سوليدار، غورلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، نوفايا ماياشكا وفيليكايا ليبيتيخا من منطقة خيرسون.
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 467 طائرة و248 طائرة هليكوبتر و6582 طائرة بدون طيار و436 نظام صواريخ مضاد للطائرات و11773 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1149 قاذفة صواريخ متعددة و6319 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 12883 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر12:14 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала