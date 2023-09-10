https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-للواء-25-الأوكراني--في-لوغانسك-1080875454.html
الدفاع: الجيش الروسي يحبط هجوما للواء 25 الأوكراني في لوغانسك
الدفاع: الجيش الروسي يحبط هجوما للواء 25 الأوكراني في لوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، أن مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، صدت هجومين شنتهما مجموعة من اللواء 25... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T11:54+0000
2023-09-10T11:54+0000
2023-09-10T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع، "تم تدمير مستودع ذخيرة من اللواء 1 القوات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مزارع فولشانسك في منطقة خاركوف".وعلى اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وسيارتين بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 30" خلال النهار.وفي منطقة لوكاشيفو، منطقة زابوروجيه، تم تدمير محطة راداربي-18 في موقع تم فتحه بوسائل الاستطلاع. وفي سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألحقت إصابات بمراكز القيادة والمراقبة لوحدات الألوية الآلية 77، والألوية الآلية 93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 100 والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني.وفي مياه البحر الأسود ليلا، اكتشف الطيران البحري ودمر ثلاثة قوارب "ويلارد" عالية السرعة أمريكية الصنع مع مجموعات إنزال من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يصل مجموعها إلى 36 فردا عسكريا.وتم تدمير 42 مسيرة جوية أوكرانية بدون طيار في مناطق أوشيريتوفاتوي، نوفوي، أوليانوفسك، خاركوف، منطقة زابوروجيه، بلوشانكا، بيلوغوروفكا، روبيزنوي من جمهورية لوغانسك الشعبية، المتنازع عليها، سوليدار، غورلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، نوفايا ماياشكا وفيليكايا ليبيتيخا من منطقة خيرسون.منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 467 طائرة و248 طائرة هليكوبتر و6582 طائرة بدون طيار و436 نظام صواريخ مضاد للطائرات و11773 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1149 قاذفة صواريخ متعددة و6319 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 12883 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-للقوات-الأوكرانية-ويقضي-على-جنودها-ويدمر-آلياتها-في-دونيتسك-1080874165.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع: الجيش الروسي يحبط هجوما للواء 25 الأوكراني في لوغانسك
11:54 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 10.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، أن مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، صدت هجومين شنتهما مجموعة من اللواء 25 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع، "تم تدمير مستودع ذخيرة من اللواء 1 القوات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مزارع فولشانسك في منطقة خاركوف".
وعلى اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وسيارتين بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 30" خلال النهار.
ودمّرت القوى الجوية والصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية القوى العاملة والمعدات العسكرية لوحدة القوات الأوكرانية في 117 مقاطعة.
وفي منطقة لوكاشيفو، منطقة زابوروجيه، تم تدمير محطة راداربي-18 في موقع تم فتحه بوسائل الاستطلاع.
وفي سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألحقت إصابات بمراكز القيادة والمراقبة لوحدات الألوية الآلية 77، والألوية الآلية 93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 100 والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني.
وفي مياه البحر الأسود ليلا، اكتشف الطيران البحري ودمر ثلاثة قوارب "ويلارد" عالية السرعة أمريكية الصنع مع مجموعات إنزال من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يصل مجموعها إلى 36 فردا عسكريا.
وتم تدمير 42 مسيرة جوية أوكرانية بدون طيار في مناطق أوشيريتوفاتوي، نوفوي، أوليانوفسك، خاركوف، منطقة زابوروجيه، بلوشانكا، بيلوغوروفكا، روبيزنوي من جمهورية لوغانسك الشعبية، المتنازع عليها، سوليدار، غورلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، نوفايا ماياشكا وفيليكايا ليبيتيخا من منطقة خيرسون.
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 467 طائرة و248 طائرة هليكوبتر و6582 طائرة بدون طيار و436 نظام صواريخ مضاد للطائرات و11773 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1149 قاذفة صواريخ متعددة و6319 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 12883 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.