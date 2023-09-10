https://sputnikarabic.ae/20230910/السقوط-في-المنام-علماء-الصحة-العقلية-يكشفون-عن-أسباب-أسوأ-10-كوابيس-تراودنا-1080877227.html

"السقوط في المنام"... علماء الصحة العقلية يكشفون عن أسباب أسوأ 10 كوابيس تراودنا

"السقوط في المنام"... علماء الصحة العقلية يكشفون عن أسباب أسوأ 10 كوابيس تراودنا

يرى معظم الناس أحلاما بشكل متكرر، كأن ترى مثلا أنك تركض لكنك لا تصل إلى أي مكان، أو تسقط لكنك لا تلمس الأرض أبدًا، أو أن تشاهد من تحب يضيع، لكن لا يوجد شيء... 10.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-10T13:31+0000

2023-09-10T13:31+0000

2023-09-10T13:31+0000

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وقال مايكل شريدل، رئيس مختبر "دراسة النوم" في المعهد المركزي للصحة العقلية في مانهايم بألمانيا: "ترتبط هذه الأحلام بقضايا يواجهها كل شخص في حياته اليومية، إذ أن هناك أنماطا أساسية في موضوعات الكابوس التي قد تساعدك على ترجمة ما يحاول عقلك التعبير عنه".صنف، شريدل وزملاؤه، بيانات المشاركين عن أحلامهم المؤلمة، في 10 مواضيع مشتركة من الأقل ورودا إلى الأكثر.2. حضور الشر: شعور غريب بالشك في وجود شبح قريب، قد يعني هذا أن الحالم يرى الوجود المسيء، أو مجرد الشك في وجود أحد الأشخاص بالقرب منه، وغالبًا ما تصيب هذه الأنواع من هلوسة النوم الأشخاص الذين يعانون من "شلل النوم".وقال بالاند جلال، عالم الأعصاب في جامعة هارفارد، إن شخصيات أفلام الرعب هذه من المحتمل أن يستخدمها عقلك كرموز ثقافية مألوفة لتصوير خوفك في تلك اللحظة.4. الشعور بالقلق: يبدو أن الخوف من المجهول هو أمر يشترك فيه الكثير منا.5. الخلافات: الصراعات الشخصية، إذ يعاني الحالم أو يشهد معركة غير جسدية، يمكن أن تعبر هذه الأحلام عن القلق الاجتماعي بشأن علاقة شخصية، مثلا قد تخشى إجراء محادثة تحتاج إلى إجرائها أو معالجة صراع حدث بالفعل.6. المرض والموت: في هذه الأنواع من الكوابيس، يرى الشخص نفسه أو أحد أحبائه يعاني من مرض، أو يموت.7. المطاردة: قد يكون هناك إنسان يلاحقك، أو وجود شرير، أو شيء لا يمكنك حتى رؤيته، وقال شريدل إن هذا هو سلوك التجنب. بشكل عام، عادة ما تعني الأحلام المتعلقة بالمطاردة أنك قلق بشأن شيء تتجنبه.8. الحوادث: تتضمن هذه الفئة الواسعة من الأحلام موضوعات مثل السقوط، وحطام السيارات، والغرق، والمزيد.ويحلم الذكور بالسقوط أكثر بكثير من الإناث، وتمثل الخوف من المرتفعات أو القيادة أو المحيط، لكنهم قد يمثلون أيضًا الشعور بالخروج عن السيطرة، أو الخوف من الموت، أو الشعور بالعجز، لذا فإن هذا النوع من أحلام الحوادث يمكن أن يكون طريقة دماغنا للتعبير بشكل كبير عن شعورنا تجاه معدل الوفيات أو الصحة.، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" وموقع "بزنس إنسايدر" العلميين.9. العدوان الجسدي: قد يتعرض الحالم للهجوم، أو يشارك في قتال، أو يشاهد أشخاصًا آخرين يتقاتلون، قد يعكس هذا النوع من الكابوس قلقًا اجتماعيًا، أو خوفًا حقيقيًا من العنف، أو مخاوف بشأن التعرض لانتقادات الآخرين.10. الفشل (الأكثر ورودا): وتأتي في المرتبة الأولى الفئة الواسعة من الفشل والعجز، كالفشل في تحقيق الهدف، أو التأخر، أو الضياع، أو عدم القدرة على الكلام، أو فقدان أو نسيان شيء ما، بالإضافة للحلم النمطي "الفشل في الامتحانات".يقول شريدل إن أحلام الامتحان قد تعني أنك غير مطمئن بشأن قدرتك على الأداء في العمل أو المنزل، أو أنك تتذكر حدثًا مزعجًا معينًا أو كيف يفكر الآخرون في أدائك.

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