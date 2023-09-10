https://sputnikarabic.ae/20230910/الكرملين-روسيا-متمسكة-بشروطها-للعودة-إلى-اتفاق-تصدير-الحبوب-1080878117.html

الكرملين: روسيا متمسكة بشروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

الكرملين: روسيا متمسكة بشروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

الكرملين: روسيا متمسكة بشروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب، وأردوغان يبحث مع رئيس وزراء اليابان اتفاق الحبوب، وزلزال مدمر يضرب المغرب وتضامن دولي مع مساعدات... 10.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-10T13:35+0000

2023-09-10T13:35+0000

2023-09-10T13:35+0000

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الكرملين: روسيا متمسكة بشروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب، زلزال مدمر يضرب المغرب وتضامن دوليمع مساعدات عاجلة الكرملين: روسيا متمسكة بشروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب، زلزال مدمر يضرب المغرب وتضامن دوليمع مساعدات عاجلة

طائرات تركية تستهدف مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني في العراق، والبرهان يهاجم الاتحاد الأفريقي ويطالبه بتصحيح موقفة من الحرب في السودان، وقمة مجموعة العشرين في الهند تشهد لأول مرة انضمام الاتحاد الأفريقي للمجموعة.الكرملين: روسيا متمسكة بشروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب، وأردوغان يبحث مع رئيس وزراء اليابان اتفاق الحبوبأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن جميع شروط استئناف صفقة الحبوب من قبل روسيا معروفة جيدا، ويجب الوفاء بها.وأضاف أنه "يقال إن الغرب مستعد للتعهد بفتح "سويفت" لشركة تابعة لبنك روسيا الزراعي، والحقيقة هي أن الاتفاقيات تنص على أن "سويفت" يجب أن يكون متاحًا لبنك روسيا الزراعي، وليس للشركة التابعة له".وأشار بيسكوف إلى "الحاجة إلى العودة إلى أساسيات الاتفاقيات التي تم التوصل إليها منذ البداية، والتي تلقينا وعودًا بالوفاء بها منذ فترة طويلة".وأخطرت موسكو في 17 تموز/ يوليو الماضي تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب. وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، رغم جهود الأمم المتحدة.في الوقت نفسه عقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محادثات مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا"، خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي، بخصوص "إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود"، وذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الياباني إلى كييف.وأوضح أن المحور الأول يتضمن تصدير الحبوب الأوكرانية بشكلٍ آمن عبر البحر الأسود ومضيق البسفور إلى تركيا ومن ثم إلى بلدان العالم الأخرى، والمحور الثاني لهذا الاتفاق يتضمن تسهيل وتيسير وتذليل العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية عبر البحر الأسود باتجاه تركيا إلى الموانئ الدولية المختلفة وخاصةً دول العالم الثالث والدول الفقيرة في أفريقيا وغيرها، وموسكو متمسكة بشروطها التي تتلخص في أن اتفاق البحر الأسود والذي هو عبارة عن سلة متكاملة ويجب أن ينفذ اتفاق البحر الأسود بشقيه الأوكراني والروسي.زلزال مدمر يضرب المغرب وتضامن دولي مع مساعدات عاجلة من العديد من الدولتزداد أعداد الضحايا في زلزال المغرب بشكل مستمر مع استمرار عمليات انتشال الجثث والبحث عن ناجين فقد ارتفعت الأعداد حيث بلغت أكثر من ألفي قتيل وأكثر من 2100 مصاب أغلبهم في حالة حرجة بحسب بيان وزارة الداخلية المغربية .كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قال إن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.ضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت 5 درجات على مقياس ريختر. وأعلنت دول عدة بينها تونس والسعودية ومصر والأردن، استعدادها لتقديم المساعدة للمغرب في التعامل مع تبعات الزلزال.وقال عبد الرحيم النوايتي عضو المرصد الزلزالي المغربي لـ"الشرق"، إن موجات الزلازل الارتدادية قد تستمر 40 يوماً. وأضاف النوايتي، أنه تم تسجيل 7 هزات ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد، الجمعة.وأشار إلى أنه لا يتوقع زلازل جديدة قوية في المناطق المتضررة، لافتاً إلى تسجيل هزات ضعيفة في منطقة الريف بشكل دوري.وقال إن السلطات المحلية وفريقًا من القوات الملكية المسلحة والقوات المساعدة تشارك في الأعمال الجارية لإنقاذ المواطنين وعمليات البحث عن المفقودين نتيجة الزلزال، مضيفا أن فرقًا طبية من مختلف مناطق المغرب التحقت بالعمل في المناطق المتضررة، وكذلك المجتمع المدني والمستشفى العسكري.وأرجع المنصوري سبب زيادة أعداد الضحايا إلى أن بعض المناطق كانت مغلقة وعشوائية مما يصعب الوصول إليها، وأن الزلزال ضرب مناطق عديدة ولم يقتصر على منطقة واحدة.طائرات تركية تستهدف مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني في العراقأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن طائرات عسكرية تركية استهدفت مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني في محافظة السليمانية.وذكر الجهاز في بيان أن طائرات القوات العسكرية التركية قامت باستهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني بمحيط قرية بساوي بمقاطعة مواتي بمحافظة السليمانية. وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل اثنين من عناصر حزب العمال وجرح آخر.كان وزير وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد زار إقليم كردستان العراق قبل أسبوعين والتقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني في أربيل، عاصمة كردستان العراق.وحض فيدان الحكومة العراقية على تصنيف الحزب "منظمة إرهابية" على غرار أنقرة وحلفائها الغربيين، ويشن حزب العمال الكردستاني تمرداً في تركيا منذ عام 1984 أودى بحياة عشرات الآلاف.وأضاف أنه حتى بعد زيارة وزير الخارجية التركي الذي مهد لزيارة متوقعة للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مشيراً إلى أن هذه العمليات قد تؤثر على العلاقات لكن تأثيراتها ليست مفصلية بمعنى أن العلاقات الاستراتيجية ربما تكون أكثر أهمية من هذه العمليات".البرهان يهاجم الاتحاد الأفريقي ويطالبه بتصحيح موقفة من الحرب في السودانأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه لا يرفض السلام والدليل على ذلك قبوله بالعديد من المبادرات بما فيها منبر جدة".وطالب البرهان، في كلمة له نشرتها صفحة القوات المسلحة السودانية، الاتحاد الأفريقي بتصحيح موقفه وموقف منسوبيه من الأزمة في السودان، قائلا: "رسالتنا للإتحاد الأفريقي بأنه إذا كان هذا نهجكم فنحن في غنى عن مساعدتكم".وأضاف: "لو انحرفت منظمة الإيغاد عن مسارها فنحن كسودانيين قادرين على حل مشاكلنا دون الحاجة لأحد".واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات الناطق الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن لبات، ووصفت لغته بـ"الهابطة" .وكان لبات قال في بيان: إن هناك خطابا منحطا يندد بمقابلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي بقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وأضاف لبات أن الاتحاد "في مقاربته لأزمة السودان يلتقي بكافة الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمن فيهم بعض دعائم النظام المخلوع سنة 2019، رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام في محاولته لحل الأزمة .وأضافت الحسيني أن الاتحاد الأفريقي أوضح انهم استقبلوا مستشاري حميدتي في إطار البحث عن حل وليس على سبيل دعم جهة على حساب جهة، مشيرة إلى أن اللغة المستخدمة بين الاتحاد ومجلس السيادة لغة خشنة ومتجاوزة، وهو أمر مؤسف ووضع لا يخدم القضية ويحتاج إلى تهدئة.قمة مجموعة العشرين في الهند تشهد لأول مرة انضمام الاتحاد الأفريقي للمجموعةقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمام قادة مجموعة العشرين، إن الاتحاد الإفريقي أصبح عضواً دائماً في المجموعة، محذراً من أن العالم يعاني أزمة ثقة دولية.وقال ناريندرا مودي إنه يؤمن بوجود اتفاق بشأن ضم الاتحاد الإفريقي إلى كتلة "مجموعة العشرين"، موجهاً الدعوة إلى الاتحاد الإفريقي لكي يصبح عضواً دائماً في المجموعة التي تضم 20 دولة.ودعا مودي خلال كلمته رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي حالياً، إلى شغل مقعد الكتلة على طاولة قادة مجموعة العشرين كعضو دائم. وقد انتقل رئيس الاتحاد الإفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.من جانبه، وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين بـ"الخطوة المهمة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي منذ البداية"، معرباً عن تطلعه للعمل مع الكتلة الإفريقية من خلال المجموعة.واستبعد عواد أن تتدخل المجموعة الاقتصادية في ملفات وأزمات القارة السياسية، لافتا إلى قمة بالي في جاكرتا عندما فرضت الولايات المتحدة قضية سياسية على أجندة اقتصادية، مما باء بالفشل، فضلا عما ينطوي عليه هذا التدخل في حال حدوثه من إساءة لاستقلال هذه الدول.

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