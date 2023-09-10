https://sputnikarabic.ae/20230910/المبعوث-الأممي-الخاص-إلى-سوريا-نأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-لمساعدة-الشعب-السوري-1080874472.html
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: نأمل في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: نأمل في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري
أعرب مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري داخل وخارج سوريا. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T11:11+0000
2023-09-10T11:11+0000
2023-09-10T11:11+0000
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دمشق - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأحد، أشار فيه بيدرسون إلى أنه سيلتقي مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا.وأضاف المبعوث الأممي: "طلبت من الحكومة السورية أن تنخرط في تطبيق مبدأ الخطوة مقابل خطوة واللجنة الدستورية".وأوضح أنه يتابع هذه المواضيع ويجري محادثات بشأنها مع العرب والأصدقاء، مضيفا: "سألتقي الوزراء العرب في نيويورك".يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، ينص على تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.وكانت الجامعة العربية قد أعلنت استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، هذا العام، بعد أكثر من 10 سنوات على تعليقها على خلفية الأزمة السورية.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار الشرق الأوسط
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: نأمل في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري
تابعنا عبر
أعرب مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري داخل وخارج سوريا.
دمشق - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأحد، أشار فيه بيدرسون إلى أنه سيلتقي مع وزراء خارجية إيران وروسيا
وتركيا.
وأضاف المبعوث الأممي
: "طلبت من الحكومة السورية أن تنخرط في تطبيق مبدأ الخطوة مقابل خطوة واللجنة الدستورية".
وأوضح أنه يتابع هذه المواضيع ويجري محادثات بشأنها مع العرب والأصدقاء، مضيفا: "سألتقي الوزراء العرب في نيويورك".
يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، ينص على تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية
.
وكانت الجامعة العربية قد أعلنت استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، هذا العام، بعد أكثر من 10 سنوات على تعليقها على خلفية الأزمة السورية.