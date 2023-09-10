https://sputnikarabic.ae/20230910/باحثون-يتوصلون-لابتكار-جديد-يمكنهم-من-الكتابة-على-الماء-1080875682.html
باحثون يتوصلون لابتكار جديد يمكنهم من الكتابة على الماء
باحثون يتوصلون لابتكار جديد يمكنهم من الكتابة على الماء
استخدمت مجموعة من الباحثين الألمان والصينيين قلما مصنوعا من مادة خاصة تمكنهم من رسم أشكال معينة على سطح الماء. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T12:24+0000
2023-09-10T12:24+0000
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ويعتمد الابتكار الجديد على تغيير الخصائص الكيميائية لمساحة محددة من الماء مما يجعلها تظهر بشكل مختلفة عن جزيئات الماء الطبيعية المحيطة بها، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت"، يوم السبت.وقام الباحثون بتجربة التقنية الجديدة، التي لا تزال في مراحلها الأولية، باستخدام حوض مائي صغير بحجم العملة الورقية واستخدام القلم الذي تم تطويره لتغيير شكل الماء وفقا لتصميم خاص تمكنوا من تثبيته لفترة وصلت إلى 15 دقيقة دون تغيير.وبينما بدأ الباحثون برسم أشكال محددة بطريقة يدوية استعانوا لاحقا بجهاز تم برمجته للعمل بصورة آلية في الكتابة على الماء.ولفت الموقع إلى أن الباحثين المشاركين في تطوير تلك التقنية ينتمون إلى كل من جامعة يوهانس جوتنبرغ ماينز وجامعة دارمشتات التقنية، في ألمانيا، إضافة إلى جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين.وأشار إلى أن التقنية الجديدة ستكون إنجازا علميا ووسيلة غير مسبوقة للكتابة على الماء التي ظلت ضربا من المستحيل.، مشيرا إلى أنها ستفتح المجال واسعا لعشاق رسم اللوحات الفنية وسيكون لها فوائد علمية هائلة بصورة عامة.
https://sputnikarabic.ae/20230130/اكتشاف-علمي-يقلل-الأمل-في-نشوء-حياة-على-كواكب-أخرى-1072868758.html
https://sputnikarabic.ae/20230909/دراسة-تكشف-عن-تطور-هام-في-مسار-مرض-السرطان-يهدد-البشرية-1080840982.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, الصين, أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, الصين, أخبار ألمانيا
باحثون يتوصلون لابتكار جديد يمكنهم من الكتابة على الماء
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استخدمت مجموعة من الباحثين الألمان والصينيين قلما مصنوعا من مادة خاصة تمكنهم من رسم أشكال معينة على سطح الماء.
ويعتمد الابتكار الجديد على تغيير الخصائص الكيميائية لمساحة محددة من الماء مما يجعلها تظهر بشكل مختلفة عن جزيئات الماء الطبيعية المحيطة بها، حسبما ذكر
موقع "ساينس أليرت"، يوم السبت.
وقام الباحثون بتجربة التقنية الجديدة، التي لا تزال في مراحلها الأولية، باستخدام حوض مائي صغير بحجم العملة الورقية واستخدام القلم الذي تم تطويره لتغيير شكل الماء وفقا لتصميم خاص تمكنوا من تثبيته لفترة وصلت إلى 15 دقيقة دون تغيير.
وبينما بدأ الباحثون برسم أشكال محددة بطريقة يدوية استعانوا لاحقا بجهاز تم برمجته للعمل بصورة آلية في الكتابة على الماء.
ولفت الموقع إلى أن الباحثين المشاركين في تطوير تلك التقنية ينتمون إلى كل من جامعة يوهانس جوتنبرغ ماينز وجامعة دارمشتات التقنية، في ألمانيا، إضافة إلى جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين
.
وأشار إلى أن التقنية الجديدة ستكون إنجازا علميا
ووسيلة غير مسبوقة للكتابة على الماء التي ظلت ضربا من المستحيل.، مشيرا إلى أنها ستفتح المجال واسعا لعشاق رسم اللوحات الفنية وسيكون لها فوائد علمية هائلة بصورة عامة.