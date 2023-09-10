https://sputnikarabic.ae/20230910/روسيا-قد-تستأنف-إنتاج-الدبابات-الطائرة-1080876057.html
روسيا قد تستأنف إنتاج الدبابات "الطائرة"
روسيا قد تستأنف إنتاج الدبابات "الطائرة"
كلف الجيش الروسي شركة "أورال فاغون زافود" بمهمة استئناف إنتاج دبابات تي-80 بمحركات توربينية غازية. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T12:46+0000
2023-09-10T12:46+0000
2023-09-10T12:46+0000
رصد عسكري
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وقال المدير العام للشركة ألكسندر بوتابوف إن هذه القضايا قيد الدراسة الآن.وأضاف على قناة "زفيزدا": "هذه هي المهمة، على الأقل حددها لنا الجيش ونحن الآن نتفاعل ونعمل وندرس هذه القضايا مع وزارة الصناعة والتجارة، لأن هذا يتطلب قدرات جديدة".تم تطوير دبابة القتال الرئيسية تي-80 كتطوير للدبابة تي-64أ. دخلت الخدمة عام 1976. كان الاختلاف الرئيسي بين تي-80 والدبابات السوفييتية التسلسلية الأخرى هو استخدام محطة طاقة واحدة تعمل بتوربينات الغاز، ولذلك أطلق على الدبابة اسم "الطائرة".أحدث تعديل للدبابة هو تي-80بي في إم. تم تجهيز التعديل الأخير بمحرك GTD-1250 معدل بقوة 1250 حصانًا ومجهز بمجمع حماية ديناميكي معياري "ريليكت" وشاشات شبكية مضادة للتراكم. الوزن القتالي للدبابة هو 46 طنا. تنطلق الدبابة، على عكس نظرائها التي تعمل بالديزل، عند درجة حرارة -40 درجة مئوية وتصل سرعتها في خط مستقيم إلى 80 كيلومترًا في الساعة.
https://sputnikarabic.ae/20230701/تي-80-تدك-تجمعا-أوكرانيا-متواريا-تحت-الأشجار-فيديو-1078649725.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا قد تستأنف إنتاج الدبابات "الطائرة"
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كلف الجيش الروسي شركة "أورال فاغون زافود" بمهمة استئناف إنتاج دبابات تي-80 بمحركات توربينية غازية.
وقال المدير العام للشركة ألكسندر بوتابوف إن هذه القضايا قيد الدراسة الآن.
وأضاف على قناة "زفيزدا": "هذه هي المهمة، على الأقل حددها لنا الجيش ونحن الآن نتفاعل ونعمل وندرس هذه القضايا مع وزارة الصناعة والتجارة، لأن هذا يتطلب قدرات جديدة".
تم تطوير دبابة القتال الرئيسية تي-80 كتطوير للدبابة تي-64أ. دخلت الخدمة عام 1976. كان الاختلاف الرئيسي بين تي-80 والدبابات السوفييتية التسلسلية الأخرى هو استخدام محطة طاقة واحدة تعمل بتوربينات الغاز، ولذلك أطلق على الدبابة اسم "الطائرة".
أحدث تعديل للدبابة هو تي-80بي في إم. تم تجهيز التعديل الأخير بمحرك GTD-1250 معدل بقوة 1250 حصانًا ومجهز بمجمع حماية ديناميكي معياري "ريليكت" وشاشات شبكية مضادة للتراكم. الوزن القتالي للدبابة هو 46 طنا. تنطلق الدبابة، على عكس نظرائها التي تعمل بالديزل، عند درجة حرارة -40 درجة مئوية وتصل سرعتها في خط مستقيم إلى 80 كيلومترًا في الساعة.