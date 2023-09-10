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روسيا قد تستأنف إنتاج الدبابات "الطائرة"
روسيا قد تستأنف إنتاج الدبابات "الطائرة"
كلف الجيش الروسي شركة "أورال فاغون زافود" بمهمة استئناف إنتاج دبابات تي-80 بمحركات توربينية غازية. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T12:46+0000
2023-09-10T12:46+0000
رصد عسكري
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وقال المدير العام للشركة ألكسندر بوتابوف إن هذه القضايا قيد الدراسة الآن.وأضاف على قناة "زفيزدا": "هذه هي المهمة، على الأقل حددها لنا الجيش ونحن الآن نتفاعل ونعمل وندرس هذه القضايا مع وزارة الصناعة والتجارة، لأن هذا يتطلب قدرات جديدة".تم تطوير دبابة القتال الرئيسية تي-80 كتطوير للدبابة تي-64أ. دخلت الخدمة عام 1976. كان الاختلاف الرئيسي بين تي-80 والدبابات السوفييتية التسلسلية الأخرى هو استخدام محطة طاقة واحدة تعمل بتوربينات الغاز، ولذلك أطلق على الدبابة اسم "الطائرة".أحدث تعديل للدبابة هو تي-80بي في إم. تم تجهيز التعديل الأخير بمحرك GTD-1250 معدل بقوة 1250 حصانًا ومجهز بمجمع حماية ديناميكي معياري "ريليكت" وشاشات شبكية مضادة للتراكم. الوزن القتالي للدبابة هو 46 طنا. تنطلق الدبابة، على عكس نظرائها التي تعمل بالديزل، عند درجة حرارة -40 درجة مئوية وتصل سرعتها في خط مستقيم إلى 80 كيلومترًا في الساعة.
https://sputnikarabic.ae/20230701/تي-80-تدك-تجمعا-أوكرانيا-متواريا-تحت-الأشجار-فيديو-1078649725.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا قد تستأنف إنتاج الدبابات "الطائرة"

12:46 GMT 10.09.2023
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Photo / Минобороны России
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كلف الجيش الروسي شركة "أورال فاغون زافود" بمهمة استئناف إنتاج دبابات تي-80 بمحركات توربينية غازية.
وقال المدير العام للشركة ألكسندر بوتابوف إن هذه القضايا قيد الدراسة الآن.
وأضاف على قناة "زفيزدا": "هذه هي المهمة، على الأقل حددها لنا الجيش ونحن الآن نتفاعل ونعمل وندرس هذه القضايا مع وزارة الصناعة والتجارة، لأن هذا يتطلب قدرات جديدة".
دبابة تي-80 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"تي-80" تدك تجمعا أوكرانيا متواريا تحت الأشجار... فيديو
1 يوليو, 14:12 GMT
تم تطوير دبابة القتال الرئيسية تي-80 كتطوير للدبابة تي-64أ. دخلت الخدمة عام 1976. كان الاختلاف الرئيسي بين تي-80 والدبابات السوفييتية التسلسلية الأخرى هو استخدام محطة طاقة واحدة تعمل بتوربينات الغاز، ولذلك أطلق على الدبابة اسم "الطائرة".
أحدث تعديل للدبابة هو تي-80بي في إم. تم تجهيز التعديل الأخير بمحرك GTD-1250 معدل بقوة 1250 حصانًا ومجهز بمجمع حماية ديناميكي معياري "ريليكت" وشاشات شبكية مضادة للتراكم. الوزن القتالي للدبابة هو 46 طنا. تنطلق الدبابة، على عكس نظرائها التي تعمل بالديزل، عند درجة حرارة -40 درجة مئوية وتصل سرعتها في خط مستقيم إلى 80 كيلومترًا في الساعة.
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