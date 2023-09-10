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https://sputnikarabic.ae/20230910/صحفي-مغربي-لـسبوتنيك-لا-توجد-فرق-إنقاذ-دولية-في-منطقة-أمزميز-التي-ضربها-الزلزال-صور-1080886648.html
صحفي مغربي لـ"سبوتنيك": لا توجد فرق إنقاذ دولية في منطقة أمزميز التي ضربها الزلزال... صور
صحفي مغربي لـ"سبوتنيك": لا توجد فرق إنقاذ دولية في منطقة أمزميز التي ضربها الزلزال... صور
أدلى المراسل الصحفي، عبد الغني بلوط، بتصريحات حصرية لـ"سبوتنيك" حول تداعيات زلزال الحوز المدمر الذي شهدته المغرب بعد منتصف ليلة الجمعة الماضية، ونفى وجود فرق... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T16:42+0000
2023-09-10T16:42+0000
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وأضاف بلوط أن هناك عملا مكثفا من عناصر الهلال الأحمر المغربي لإنقاذ ضحايا الزلزال وتقديم المساعدة لهم في ظل غياب المساعدات الدولية. وبحسب ما عاينه بلوط ميدانيا، فإن رقعة الزلزال واسعة جدا وتشمل 9 أقاليم في المملكة، وأن بؤرة الزلزال تقع في منطقة جبلية نائية يصعب الوصول إليها، لذلك فإنه رغم استمرار عمليات الإنقاذ تواجه الفرق صعوبة كبيرة في الوصول إلى الضحايا المحتملين تحت الأنقاض.وتشير أحدث إحصائية إلى سقوط ما لا يقل عن 2122 قتيل و2421 مصابا إثر الزلزال القوي الذي هز إقليم الحوز وسط المغرب يوم الجمعة.وفقا لحصيلة محدثة لوزارة الداخلية، صدرت يوم الأحد، تسبب الزلزال في وفاة 1351 شخصا في الحوز، و492 في تارودانت، و201 في شيشاوة، و17 في مراكش، حسبما ذكرت الوزارة في بلاغ صحفي.وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بأقاليم ورزازات وأزيلال وأكادير إداوتنان والدار البيضاء الكبرى واليوسفية وتنغير. وتواصل السلطات العمومية جهودها لتسريع عمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين وتقديم الرعاية لهم، وحشد كافة الموارد اللازمة لمواجهة تداعيات هذه المأساة الأليمة.
https://sputnikarabic.ae/20230910/بث-مباشر-تغطية-متواصلة-لتطورات-كارثة-زلزال-المغرب-وحجم-الخسائر-1080843359.html
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حصري, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, زلزال, الأخبار
حصري, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, زلزال, الأخبار

صحفي مغربي لـ"سبوتنيك": لا توجد فرق إنقاذ دولية في منطقة أمزميز التي ضربها الزلزال... صور

16:42 GMT 10.09.2023
© Photoمشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Photo
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حصري
أدلى المراسل الصحفي، عبد الغني بلوط، بتصريحات حصرية لـ"سبوتنيك" حول تداعيات زلزال الحوز المدمر الذي شهدته المغرب بعد منتصف ليلة الجمعة الماضية، ونفى وجود فرق إغاثة دولية خاصة في منطقة أمزميز، موضحا أن عمليات الإنقاذ تقتصر على الجهود المحلية.
وأضاف بلوط أن هناك عملا مكثفا من عناصر الهلال الأحمر المغربي لإنقاذ ضحايا الزلزال وتقديم المساعدة لهم في ظل غياب المساعدات الدولية.
وبحسب ما عاينه بلوط ميدانيا، فإن رقعة الزلزال واسعة جدا وتشمل 9 أقاليم في المملكة، وأن بؤرة الزلزال تقع في منطقة جبلية نائية يصعب الوصول إليها، لذلك فإنه رغم استمرار عمليات الإنقاذ تواجه الفرق صعوبة كبيرة في الوصول إلى الضحايا المحتملين تحت الأنقاض.
© Photoمشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي
1/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
© Photoمشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي
2/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
© Photoمشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي
3/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
© Photoمشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي
4/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
© Photoمشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي
5/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
© Photoمشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي
6/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
© Photoمشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي
7/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
© Photoمشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي
8/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
© Photoمشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي
9/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
1/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
2/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
3/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
4/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
5/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
6/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
7/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
8/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
9/9
© Photo
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
وتشير أحدث إحصائية إلى سقوط ما لا يقل عن 2122 قتيل و2421 مصابا إثر الزلزال القوي الذي هز إقليم الحوز وسط المغرب يوم الجمعة.
وفقا لحصيلة محدثة لوزارة الداخلية، صدرت يوم الأحد، تسبب الزلزال في وفاة 1351 شخصا في الحوز، و492 في تارودانت، و201 في شيشاوة، و17 في مراكش، حسبما ذكرت الوزارة في بلاغ صحفي.
أثار الدمار الذي سببه زلزال المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر
12:14 GMT
وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بأقاليم ورزازات وأزيلال وأكادير إداوتنان والدار البيضاء الكبرى واليوسفية وتنغير.
وتواصل السلطات العمومية جهودها لتسريع عمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين وتقديم الرعاية لهم، وحشد كافة الموارد اللازمة لمواجهة تداعيات هذه المأساة الأليمة.
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