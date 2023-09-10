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https://sputnikarabic.ae/20230910/قائد-القوات-الجوية-الإثيوبية-نتعهد-ببناء-قوة-جوية-تناسب-عظمة-بلادنا-1080868914.html
قائد القوات الجوية الإثيوبية: نتعهد ببناء قوة جوية تناسب عظمة بلادنا
قائد القوات الجوية الإثيوبية: نتعهد ببناء قوة جوية تناسب عظمة بلادنا
قال الفريق يلما ميرداسا، قائد القوات الجوية الإثيوبية إن أديس أبابا تعمل على بناء الموارد البشرية والمؤسسات، التي تمكنها من امتلاك سلاح جو يتناسب مع عظمة... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T06:23+0000
2023-09-10T06:23+0000
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وتابع ميرداسا: "القوات الجوية الإثيوبية تقوم بالأنشطة المختلفة الخاصة بتحقيق هذا الهدف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، يوم السبت.وأكد قائد القوات الجوية أن بلاده تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية، مشيرا إلى أن كبار الضباط الذين أظهروا أداء ممتازا حصلوا على ترقيات وجوائز.وتمتلك إثيوبيا 89 طائرة حربية من طرازات متنوعة تجعلها في المرتبة رقم 71 عالميا، وفقا لقائمة موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تضم 145 دولة في 2023.وتصنف القوة الإجمالية للجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ويمتلك 150 ألف جندي جميعهم يمثلون قوات عاملة.وتمتلك إثيوبيا 468 دبابة و6 آلاف و240 مدرعة و100 مدفع ذاتي الحركة و319 مدفعا مقطورا، إضافة إلى 183 راجمة صواريخ.وتمتلك إثيوبيا ميزانية دفاع تقدر بـ 538 مليون دولا، ولا تمتلك قوات بحرية.
https://sputnikarabic.ae/20230724/ما-هي-أضخم-5-قوات-جوية-عربية-في-2023-1079360288.html
https://sputnikarabic.ae/20230725/7-دول-من-يملك-القوة-العسكرية-الأضخم-في-أفريقيا؟-1079393136.html
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رصد عسكري, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, الأخبار, أفريقيا
رصد عسكري, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, الأخبار, أفريقيا

قائد القوات الجوية الإثيوبية: نتعهد ببناء قوة جوية تناسب عظمة بلادنا

06:23 GMT 10.09.2023
© AFP 2023 / JOSE CENDONمروحية إثيوبية - الجيش الإثيوبي
مروحية إثيوبية - الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© AFP 2023 / JOSE CENDON
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قال الفريق يلما ميرداسا، قائد القوات الجوية الإثيوبية إن أديس أبابا تعمل على بناء الموارد البشرية والمؤسسات، التي تمكنها من امتلاك سلاح جو يتناسب مع عظمة إثيوبيا.
وتابع ميرداسا: "القوات الجوية الإثيوبية تقوم بالأنشطة المختلفة الخاصة بتحقيق هذا الهدف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، يوم السبت.
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وأكد قائد القوات الجوية أن بلاده تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية، مشيرا إلى أن كبار الضباط الذين أظهروا أداء ممتازا حصلوا على ترقيات وجوائز.
وتمتلك إثيوبيا 89 طائرة حربية من طرازات متنوعة تجعلها في المرتبة رقم 71 عالميا، وفقا لقائمة موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تضم 145 دولة في 2023.
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وتصنف القوة الإجمالية للجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ويمتلك 150 ألف جندي جميعهم يمثلون قوات عاملة.
وتمتلك إثيوبيا 468 دبابة و6 آلاف و240 مدرعة و100 مدفع ذاتي الحركة و319 مدفعا مقطورا، إضافة إلى 183 راجمة صواريخ.
وتمتلك إثيوبيا ميزانية دفاع تقدر بـ 538 مليون دولا، ولا تمتلك قوات بحرية.
© Sputnikما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟
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