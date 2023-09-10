https://sputnikarabic.ae/20230910/لافروف-ننظر-في-توسيع-استخدام-العملات-الوطنية-وإنشاء-منصات-دفع-إضافية-1080873835.html
لافروف: ننظر في توسيع استخدام العملات الوطنية وإنشاء منصات دفع إضافية
لافروف: ننظر في توسيع استخدام العملات الوطنية وإنشاء منصات دفع إضافية
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي في قمة العشرين في الهند، بأن مجموعة "بريكس" تبحث سبل إنشاء منصات دفع إضافية، إذ تم اتخاذ قرار للنظر في... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T10:42+0000
2023-09-10T10:42+0000
2023-09-10T10:42+0000
العالم
روسيا
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وسألت الصحفية، داريا ماهيشواري، من سبوتنيك الهند، حول الاتجاه المستمر نحو التخلص من الدولرة، والذي أصبح أحد الاتجاهات المركزية في عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد: "ما هو الدور الذي تعتقد أن الهند تلعبه في عملية إلغاء الدولرة العالمية؟ وهل ستفكر روسيا في استخدام نظام"يو بي آي" الهندي كبديل لـ"سويفت"؟، وهل عقدتم أي لقاءات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين مع الأمريكيين، على سبيل المثال؟".أجاب لافروف: "فيما يتعلق بالتخلي عن الدولار، هناك بعض التقدم، بما في ذلك في علاقاتنا الثنائية مع الهند، وكما قلت من قبل، يمتلك المصدرون لدينا كميات كبيرة جدًا من الروبيات في حساباتهم في البنوك الهندية، ونحن الآن نبحث في الطرق الممكنة لاستثمارها بطريقة تعود بالنفع على الطرفين".وتابع الوزير قائلا: "الآن في الصين، على سبيل المثال، لدينا عمليات مالية، 70% أو 80% منها تتم بالروبل والرنمينبي. والشيء نفسه ينطبق على الهند. الآن، عندما يرى المجتمع العالمي ما يحدث مع سويفت، وكيف يستخدمها الغرب، وكيف تستخدمها الولايات المتحدة كأداة خاصة بهم، فإنه يدرك أنه لا بد من وجود بديل".وأشار لافروف: "اقترح الرئيس دي سيلفا آلية مثل تلك داخل مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، داخل أمريكا الجنوبية".وأكد لافروف: "أما بالنسبة للاتصالات الثنائية هنا على هامش المنتدى، لا، لم أجري أي اتصالات لأن الجميع يفهم ما يريده الأمركيون من روسيا، يريدون التخلص من المنافس، إنهم يريدون هزيمتنا استراتيجيًا، على حد تعبيرهم، إذا كان لديهم أي شيء جديد في أذهانهم، فإنهم يرغبون في إخبارنا أنهم سيفعلون ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230910/لافروف-دول-الغرب-فشلت-في-فرض-أوكرانيا-كموضوع-رئيسي-على-أجندة-قمة-العشرين---عاجل-1080873034.html
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العالم, روسيا
لافروف: ننظر في توسيع استخدام العملات الوطنية وإنشاء منصات دفع إضافية
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صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي في قمة العشرين في الهند، بأن مجموعة "بريكس" تبحث سبل إنشاء منصات دفع إضافية، إذ تم اتخاذ قرار للنظر في سبل توسيع استخدام العملات الوطنية في العمليات التجارية.
وسألت الصحفية، داريا ماهيشواري، من سبوتنيك الهند، حول الاتجاه المستمر نحو التخلص من الدولرة، والذي أصبح أحد الاتجاهات المركزية في عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد: "ما هو الدور الذي تعتقد أن الهند تلعبه في عملية إلغاء الدولرة العالمية؟ وهل ستفكر روسيا في استخدام نظام"يو بي آي" الهندي كبديل لـ"سويفت"؟، وهل عقدتم أي لقاءات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين مع الأمريكيين، على سبيل المثال؟".
أجاب لافروف: "فيما يتعلق بالتخلي عن الدولار، هناك بعض التقدم، بما في ذلك في علاقاتنا الثنائية مع الهند
، وكما قلت من قبل، يمتلك المصدرون لدينا كميات كبيرة جدًا من الروبيات في حساباتهم في البنوك الهندية، ونحن الآن نبحث في الطرق الممكنة لاستثمارها بطريقة تعود بالنفع على الطرفين".
وأضاف لافروف: "أما بالنسبة للمعاملات الفعلية، فنحن نعمل كجزء من مجموعة "بريكس"، وفي جوهانسبرغ، تم اتخاذ قرار للنظر في سبل توسيع استخدام العملات الوطنية في العمليات. وبحثنا في سبل إمكانية إنشاء منصات دفع إضافية، لأنه في الوقت الحالي لدينا فقط منصات يسيطر عليها الغرب.
وتابع الوزير قائلا: "الآن في الصين، على سبيل المثال، لدينا عمليات مالية، 70% أو 80% منها تتم بالروبل والرنمينبي. والشيء نفسه ينطبق على الهند. الآن، عندما يرى المجتمع العالمي ما يحدث مع سويفت
، وكيف يستخدمها الغرب، وكيف تستخدمها الولايات المتحدة كأداة خاصة بهم، فإنه يدرك أنه لا بد من وجود بديل".
وأشار لافروف: "اقترح الرئيس دي سيلفا آلية مثل تلك داخل مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، داخل أمريكا الجنوبية".
وأكد لافروف: "أما بالنسبة للاتصالات الثنائية هنا على هامش المنتدى، لا، لم أجري أي اتصالات لأن الجميع يفهم ما يريده الأمركيون من روسيا
، يريدون التخلص من المنافس، إنهم يريدون هزيمتنا استراتيجيًا، على حد تعبيرهم، إذا كان لديهم أي شيء جديد في أذهانهم، فإنهم يرغبون في إخبارنا أنهم سيفعلون ذلك".