https://sputnikarabic.ae/20230910/لحظة-نجاة-شاب-مغربي-في-الثواني-الأخيرة-من-سقوط-ركام-بناية-عليه-فيديو-1080874837.html
لحظة نجاة شاب مغربي في الثواني الأخيرة من سقوط ركام بناية عليه... فيديو
لحظة نجاة شاب مغربي في الثواني الأخيرة من سقوط ركام بناية عليه... فيديو
وثقت كاميرات CCTV لحظة نجاة شاب مغربي في الثواني الأخيرة من سقوط ركام بناية عليه لحظة وقوع الزلزال. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T11:40+0000
2023-09-10T11:40+0000
2023-09-10T11:40+0000
العالم العربي
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ويظهر في الفيديو كيف تنهار بناية ورجل يركض بعيدا عن الركام.وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت شدتها 5 درجات على مقياس ريختر.وأعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
لحظة نجاة شاب مغربي في الثواني الأخيرة من سقوط ركام بناية عليه... فيديو
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وثقت كاميرات CCTV لحظة نجاة شاب مغربي في الثواني الأخيرة من سقوط ركام بناية عليه لحظة وقوع الزلزال.
ويظهر في الفيديو كيف تنهار بناية ورجل يركض بعيدا عن الركام.
وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت شدتها 5 درجات على مقياس ريختر.
وأعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.