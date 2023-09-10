عربي
https://sputnikarabic.ae/20230910/لحظة-نجاة-شاب-مغربي-في-الثواني-الأخيرة-من-سقوط-ركام-بناية-عليه-فيديو-1080874837.html
لحظة نجاة شاب مغربي في الثواني الأخيرة من سقوط ركام بناية عليه... فيديو
لحظة نجاة شاب مغربي في الثواني الأخيرة من سقوط ركام بناية عليه... فيديو
وثقت كاميرات CCTV لحظة نجاة شاب مغربي في الثواني الأخيرة من سقوط ركام بناية عليه لحظة وقوع الزلزال. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T11:40+0000
2023-09-10T11:40+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080866185_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_8c961c8b1268fe531473e5e9c6a4d77e.jpg
ويظهر في الفيديو كيف تنهار بناية ورجل يركض بعيدا عن الركام.وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت شدتها 5 درجات على مقياس ريختر.وأعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080866185_66:0:577:383_1920x0_80_0_0_5415626f1bb3ed3a8a464f8f0dd623c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

لحظة نجاة شاب مغربي في الثواني الأخيرة من سقوط ركام بناية عليه... فيديو

11:40 GMT 10.09.2023
© Photoزلزال المغرب المدمر يقضي على قرى كاملة في البلاد 9 سبتمبر 2023
زلزال المغرب المدمر يقضي على قرى كاملة في البلاد 9 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
وثقت كاميرات CCTV لحظة نجاة شاب مغربي في الثواني الأخيرة من سقوط ركام بناية عليه لحظة وقوع الزلزال.
ويظهر في الفيديو كيف تنهار بناية ورجل يركض بعيدا عن الركام.
وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت شدتها 5 درجات على مقياس ريختر.
وأعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر12:14 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала