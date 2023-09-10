https://sputnikarabic.ae/20230910/لقطات-لتداعيات-سقوط-قذيفة-أوكرانية-على-أحد-المتاجر-الكبيرة-في-دونيتسك-فيديو-1080889748.html
لقطات لتداعيات سقوط قذيفة أوكرانية على أحد المتاجر الكبيرة في دونيتسك... فيديو
لقطات لتداعيات سقوط قذيفة أوكرانية على أحد المتاجر الكبيرة في دونيتسك... فيديو
شنت القوات الأوكرانية، مساء اليوم الأحد، سلسلة من الهجمات الصاروخية بالمدفعية على دونيتسك، حيث تعرضت منطقة ساحة "باكينسكيي كاميساري" لأضرار بالغة، إذ أصاب أحد... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T19:41+0000
2023-09-10T19:41+0000
2023-09-10T19:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكان هناك أشخاص في المبنى وقت القصف، ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو ضحايا، حسبما أفاد مراسل قناة "زفيزدا" من الموقع.يذكر القطاع الخاص في دونيتسك عانى أكثر من غيره من القصف المكثف للمسلحين، حيث تضررت منازل في شارع توريتسكايا.وأطلق الأوكرانيون اليوم عشرات القذائف على غورلوفكا ودونيتسك، كما استخدموا الذخائر العنقودية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لقطات لتداعيات سقوط قذيفة أوكرانية على أحد المتاجر الكبيرة في دونيتسك... فيديو
19:41 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 19:47 GMT 10.09.2023) تابعنا عبر
شنت القوات الأوكرانية، مساء اليوم الأحد، سلسلة من الهجمات الصاروخية بالمدفعية على دونيتسك، حيث تعرضت منطقة ساحة "باكينسكيي كاميساري" لأضرار بالغة، إذ أصاب أحد الصواريخ سطح المبنى الذي يقع فيه المتجر.
وكان هناك أشخاص في المبنى وقت القصف، ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو ضحايا، حسبما أفاد مراسل قناة "زفيزدا" من الموقع.
يذكر القطاع الخاص في دونيتسك عانى أكثر من غيره من القصف المكثف للمسلحين، حيث تضررت منازل في شارع توريتسكايا.
وأطلق الأوكرانيون اليوم عشرات القذائف
على غورلوفكا ودونيتسك، كما استخدموا الذخائر العنقودية.