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https://sputnikarabic.ae/20230910/مسؤول-مغربي-الأوضاع-مستقرة-في-القطاع-الصحي-بكافة-قطاعاته-في-إقليم-الحوز-1080875226.html
مندوب الصحة المغربية لـ"سبوتنيك": أعداد ضحايا الزلزال مرتفعة لوقوعه في بعض المناطق المغلقة
مندوب الصحة المغربية لـ"سبوتنيك": أعداد ضحايا الزلزال مرتفعة لوقوعه في بعض المناطق المغلقة
أكد مندوب وزارة الصحة المغربية بإقليم الحوز، مولاي عبد المالك المنصوري، اليوم الأحد، أن الأوضاع مستقرة في القطاع الصحي بكافة قطاعاته في إقليم الحوز. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T11:48+0000
2023-09-10T12:00+0000
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وذكر المنصوري أن الأطباء والفرق الطبية على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، حيث قال إن "السلطات المحلية وفريقًا من القوات الملكية المسلحة والقوات المساعدة تشارك في الأعمال الجارية لإنقاذ المواطنين وعمليات البحث عن المفقودين نتيجة الزلزال".وأضاف المسؤول المغربي في اتصال لراديو "سبوتنيك" أن فرقا طبية من مختلف مناطق المغرب التحقت بالعمل في المناطق المتضررة، وكذلك المجتمع المدني والمستشفى العسكري.وأوضح أن الحالات الموجودة في المستشفيات المغربية يتم علاجها، أما التي تحتاج إلى تدخل جراحي فتتعامل معها الفرق الطبية وأخرى تنتقل إلى المستشفى الجامعي، مثمنا جهود وزارة الصحة المغربية، التي أرسلت إمدادات، من أدوية وأدوات إلى مواقع الزلزال المدمر.وأرجع مندوب وزارة الصحة المغربية بإقليم الحوز، مولاي عبدالمالك المنصوري، سبب زيادة أعداد الضحايا إلى أن بعض المناطق كانت مغلقة، وأن الزلزال ضرب مناطق عديدة ولم يقتصر على منطقة واحدة.وليلة الجمعة الماضية، وقع زلزال كبير بلغته شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث قالت السلطات المغربية إن حصيلة الخسائر البشرية التي تم حصرها تجاوزت الألفين قتيل وأكثر من ألفي مصاب.في وقت ضمت المناطق المتضررة 9 أقاليم هي الحوز (شمال)، وتارودانت (وسط)، وشيشاوة (شمال)، ورزازات (شمال)، وإقليم أزيلال (شمال)، إضافة إلى محافظة مراكش (شمال)، حيث رصت السلطات المغربية خسائر بشرية في أقاليم أغادير وإداوتنان والدار البيضاء الكبرى (شمال)، وإقليم اليوسفية (شمال)، وإقليم تنغير (جنوب).وأعلن المغرب الحداد 3 أيام على ضحايا الزلزال مع تنكيس الأعلام، وكلف العاهل المغربي محمد السادس الحكومة بوضع خطة لإعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال.يذكر أن الزلزال ضرب البلاد ليل الجمعة وكان مركزه منطقة الحوز، بينما تأثرت به عدة مدن هي الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش، ومناطق أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230909/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-المغرب-إلى-2012-وفاة-و2059-إصابة--عاجل-1080866328.html
https://sputnikarabic.ae/20230909/عاهل-المغرب-يوجه-بالتكفل-بمنكوبي-الزلزال-وفتح-حساب-لتلقي-التبرعات-1080861514.html
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حصري, أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم العربي
حصري, أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم العربي

مندوب الصحة المغربية لـ"سبوتنيك": أعداد ضحايا الزلزال مرتفعة لوقوعه في بعض المناطق المغلقة

11:48 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 12:00 GMT 10.09.2023)
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyأثار الدمار الذي سببه زلزال المغرب
أثار الدمار الذي سببه زلزال المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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حصري
أكد مندوب وزارة الصحة المغربية بإقليم الحوز، مولاي عبد المالك المنصوري، اليوم الأحد، أن الأوضاع مستقرة في القطاع الصحي بكافة قطاعاته في إقليم الحوز.
وذكر المنصوري أن الأطباء والفرق الطبية على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، حيث قال إن "السلطات المحلية وفريقًا من القوات الملكية المسلحة والقوات المساعدة تشارك في الأعمال الجارية لإنقاذ المواطنين وعمليات البحث عن المفقودين نتيجة الزلزال".
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أمس, 21:53 GMT
وأضاف المسؤول المغربي في اتصال لراديو "سبوتنيك" أن فرقا طبية من مختلف مناطق المغرب التحقت بالعمل في المناطق المتضررة، وكذلك المجتمع المدني والمستشفى العسكري.
وأوضح أن الحالات الموجودة في المستشفيات المغربية يتم علاجها، أما التي تحتاج إلى تدخل جراحي فتتعامل معها الفرق الطبية وأخرى تنتقل إلى المستشفى الجامعي، مثمنا جهود وزارة الصحة المغربية، التي أرسلت إمدادات، من أدوية وأدوات إلى مواقع الزلزال المدمر.
وأرجع مندوب وزارة الصحة المغربية بإقليم الحوز، مولاي عبدالمالك المنصوري، سبب زيادة أعداد الضحايا إلى أن بعض المناطق كانت مغلقة، وأن الزلزال ضرب مناطق عديدة ولم يقتصر على منطقة واحدة.
وليلة الجمعة الماضية، وقع زلزال كبير بلغته شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث قالت السلطات المغربية إن حصيلة الخسائر البشرية التي تم حصرها تجاوزت الألفين قتيل وأكثر من ألفي مصاب.
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أمس, 18:37 GMT
في وقت ضمت المناطق المتضررة 9 أقاليم هي الحوز (شمال)، وتارودانت (وسط)، وشيشاوة (شمال)، ورزازات (شمال)، وإقليم أزيلال (شمال)، إضافة إلى محافظة مراكش (شمال)، حيث رصت السلطات المغربية خسائر بشرية في أقاليم أغادير وإداوتنان والدار البيضاء الكبرى (شمال)، وإقليم اليوسفية (شمال)، وإقليم تنغير (جنوب).
وأعلن المغرب الحداد 3 أيام على ضحايا الزلزال مع تنكيس الأعلام، وكلف العاهل المغربي محمد السادس الحكومة بوضع خطة لإعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال.
يذكر أن الزلزال ضرب البلاد ليل الجمعة وكان مركزه منطقة الحوز، بينما تأثرت به عدة مدن هي الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش، ومناطق أخرى.
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