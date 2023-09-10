https://sputnikarabic.ae/20230910/مشاركة-متميزة-لدول-عربية-في-مهرجان-قازان-السينمائي-والجزائر-تفوز-بأحسن-فيلم-وثائقي-1080876394.html
مشاركة متميزة لدول عربية في مهرجان "قازان" السينمائي... والجزائر تفوز بأحسن فيلم وثائقي
مشاركة متميزة لدول عربية في مهرجان "قازان" السينمائي... والجزائر تفوز بأحسن فيلم وثائقي
نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: مهرجان "قازان" الدولي للسينما الإسلامية في نسخته الـ 19، موسكو تحتفل بعيدها الـ 876، حديقة... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T12:51+0000
2023-09-10T12:51+0000
2023-09-10T12:51+0000
راديو
صدى الحياة
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مشاركة متميزة لدول عربية في مهرجان "قازان" السينمائي... والجزائر تفوز بأحسن فيلم وثائقي
مشاركة متميزة لدول عربية في مهرجان "قازان" السينمائي... والجزائر تفوز بأحسن فيلم وثائقي
انطلقت النسخة التاسعة عشر من مهرجان "قازان" الدولي للسينما الإسلامية، حيث عقد خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري، وشارك به قرابة خمسون فيلما تنوعت بين الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة.وعن المشاركة العربية في هذا المهرجان السينمائي، برنامج "صدى الحياة" تواصل مع المخرج والمنتج الجزائري، صالح بوفلاح وقال لبرنامجنا:ومن جانبه، قال المخرج السينمائي العماني، سليمان الخليلي الذي شارك بفيلم روائي قصير بعنوان "رماد"، وقال لـ "صدى الحياة":من جهته، قال المخرج السينمائي العماني، فهد الميمني الذي شارك بفيلم وثائقي قصير "لن تغوص وحيدا" لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
مشاركة متميزة لدول عربية في مهرجان "قازان" السينمائي... والجزائر تفوز بأحسن فيلم وثائقي
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نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: مهرجان "قازان" الدولي للسينما الإسلامية في نسخته الـ 19، موسكو تحتفل بعيدها الـ 876، حديقة الأرميتاج بموسكو تستضيف مهرجان الثقافة الأبخازية، طليقة حسن شاكوش تثير الجدل مجدّدا، أوروبي يحصل على جنسية دولة لا وجود لها.
انطلقت النسخة التاسعة عشر من مهرجان "قازان" الدولي للسينما الإسلامية، حيث عقد خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري، وشارك به قرابة خمسون فيلما تنوعت بين الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة.
وعن المشاركة العربية في هذا المهرجان السينمائي، برنامج "صدى الحياة" تواصل مع المخرج والمنتج الجزائري، صالح بوفلاح وقال لبرنامجنا:
"إنّ الجزائر حاضرة لأول مرة في هذا المهرجان منذ عام 2005، وهذه المشاركة مهمة جدا، وقد فاز الفيلم الوثائقي القصير "باغدي" الجزائري بجائزة أحسن فيلم وثائقي، الذي تطرق للتراث الغنساني الموجود في البحر المتوسط في مدينة دلّس الساحلية، وهذه كانت فرصة لنا لنلتقي بعدة ثقافات واكتشفنا روسيا بنظرة مغايرة لما يتم الترويج عنها، وجدنا شعبها مثقف ومسالم ومتعايش مع الآخرين، فالسينما هي رمز للرقي للبلدان، لهذا يجب فتح المجال أكبر أمام الإنتاج للأفلام في الجزائر حتى نصل إلى الجودة وكذلك إعطاء الفرص للشباب".
ومن جانبه، قال المخرج السينمائي العماني، سليمان الخليلي الذي شارك بفيلم روائي قصير بعنوان "رماد"، وقال لـ "صدى الحياة":
"إنّ مشاركتنا في مهرجان "قازان" السينمائي الدولي بفيلم وثائقي "رماد" يعتبر بالنسبة لي إنجاز وشرف كبير، وكفيلم عماني هو أول مشاركة لنا هنا، كما أنه فرصة للتعارف بالشعب الروسي وأيضا بصناع الأفلام من دول أخرى، والتبادل الثقافي دائما يثري الآخر وميزة المهرجانات أنها تساهم في تعريف صناع الأفلام وإيجاد صناعة أفلام مشتركة والتقارب الثقافي بين البلدان".
من جهته، قال المخرج السينمائي العماني، فهد الميمني الذي شارك بفيلم وثائقي قصير "لن تغوص وحيدا" لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ فيلم "لن تغوص وحيدا" هو فيلم وثائقي قصير، يحكي قصة شابين عمانيين مغامرين يعملان في البحر ويمارسان هواية الغوص، ويتحدث عن حادثة وقعت لأحد الشابين وأثرت في حياتهما، وهناك أحداث كثيرة غير متوقعة لكليهما وهناك لقطات جميلة جدا من تحت البحار من سلطنة عمان، وهذا المهرجان فرصة جميلة جدا للالتقاء بين المنتجين والمخرجين من كل أنحاء العالم وهو منصة مهمة جدا لعرض الأعمال الفنية ولنشر ثقافة السينما في روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...