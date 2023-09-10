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وزارة الطاقة الروسية: الطلب العالمي على الغاز المسال أكبر من الإنتاج الحالي
وزارة الطاقة الروسية: الطلب العالمي على الغاز المسال أكبر من الإنتاج الحالي
صرّح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، لـ"سبوتنيك" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي المسال في روسيا لا يكفي لتلبية كامل... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T04:46+0000
2023-09-10T04:46+0000
العالم
روسيا
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وأضاف الوزير أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال الروسي لوحظ في جميع أنحاء العالم، إذ أنه ليس فقط الشركاء الجدد في جنوب شرق آسيا مهتمون به، بل وأيضا المستهلكون في أوروبا.ورد شولغينوف على سؤال إذا كان الطلب الكلي في العالم، على الغاز الطبيعي المسال الروسي، مغطى الآن بالمشاريع الحالية، قائلا:وأوضح الوزير: "في رأيي، نحتاج الآن إلى المزيد من خطوط التسييل، حيث يتم تحميل جميع القدرات الحالية، وللتذكير، فإننا نعتمد برنامجا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030، وهنا لدينا آمال كبيرة في القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، الذي يقوم بالفعل بتثبيت المرحلة الأولى وبالسعة الكاملة، نحو 6.8 مليون طن، وسيعمل الخط العام المقبل".وأكد شولغينوف أنه: " تتم مناقشة مصنع جديد للغاز الطبيعي المسال في مورمانسك، حيث يتم التخطيط لثلاثة خطوط تسييل تكنولوجية تبلغ كل منها 6.8 مليون طن".ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023 في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

وزارة الطاقة الروسية: الطلب العالمي على الغاز المسال أكبر من الإنتاج الحالي

04:46 GMT 10.09.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صرّح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، لـ"سبوتنيك" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي المسال في روسيا لا يكفي لتلبية كامل الطلب عليه في السوق الخارجية، ويتم استغلال كل الطاقة الإنتاجية في روسيا.
وأضاف الوزير أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال الروسي لوحظ في جميع أنحاء العالم، إذ أنه ليس فقط الشركاء الجدد في جنوب شرق آسيا مهتمون به، بل وأيضا المستهلكون في أوروبا.
ورد شولغينوف على سؤال إذا كان الطلب الكلي في العالم، على الغاز الطبيعي المسال الروسي، مغطى الآن بالمشاريع الحالية، قائلا:

"لا! كان الطلب على غاز المسال أكبر، ومع ذلك، تتزايد إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأنها أكثر كفاءة ومرونة مقارنة بإمدادات خطوط الأنابيب".

وأوضح الوزير: "في رأيي، نحتاج الآن إلى المزيد من خطوط التسييل، حيث يتم تحميل جميع القدرات الحالية، وللتذكير، فإننا نعتمد برنامجا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030، وهنا لدينا آمال كبيرة في القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، الذي يقوم بالفعل بتثبيت المرحلة الأولى وبالسعة الكاملة، نحو 6.8 مليون طن، وسيعمل الخط العام المقبل".
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وأكد شولغينوف أنه: " تتم مناقشة مصنع جديد للغاز الطبيعي المسال في مورمانسك، حيث يتم التخطيط لثلاثة خطوط تسييل تكنولوجية تبلغ كل منها 6.8 مليون طن".
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023 في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
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