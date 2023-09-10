https://sputnikarabic.ae/20230910/وزارة-الطاقة-الروسية-الطلب-العالمي-على-الغاز-المسال-أكبر-من-الإنتاج-الحالي-1080868424.html
وزارة الطاقة الروسية: الطلب العالمي على الغاز المسال أكبر من الإنتاج الحالي
وزارة الطاقة الروسية: الطلب العالمي على الغاز المسال أكبر من الإنتاج الحالي
صرّح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، لـ"سبوتنيك" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي المسال في روسيا لا يكفي لتلبية كامل... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T04:46+0000
2023-09-10T04:46+0000
2023-09-10T04:46+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061632085_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_bfb39707cdb3011e50463d949c9e72dc.jpg
وأضاف الوزير أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال الروسي لوحظ في جميع أنحاء العالم، إذ أنه ليس فقط الشركاء الجدد في جنوب شرق آسيا مهتمون به، بل وأيضا المستهلكون في أوروبا.ورد شولغينوف على سؤال إذا كان الطلب الكلي في العالم، على الغاز الطبيعي المسال الروسي، مغطى الآن بالمشاريع الحالية، قائلا:وأوضح الوزير: "في رأيي، نحتاج الآن إلى المزيد من خطوط التسييل، حيث يتم تحميل جميع القدرات الحالية، وللتذكير، فإننا نعتمد برنامجا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030، وهنا لدينا آمال كبيرة في القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، الذي يقوم بالفعل بتثبيت المرحلة الأولى وبالسعة الكاملة، نحو 6.8 مليون طن، وسيعمل الخط العام المقبل".وأكد شولغينوف أنه: " تتم مناقشة مصنع جديد للغاز الطبيعي المسال في مورمانسك، حيث يتم التخطيط لثلاثة خطوط تسييل تكنولوجية تبلغ كل منها 6.8 مليون طن".ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023 في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
https://sputnikarabic.ae/20230909/ممثلة-روسيا-مجموعة-الـ20-حققت-نتائج-جادة-بشأن-الطاقة-والمناخ--1080851567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061632085_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_e8114f1bdf7c89a9b9376e4884681366.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
وزارة الطاقة الروسية: الطلب العالمي على الغاز المسال أكبر من الإنتاج الحالي
تابعنا عبر
صرّح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، لـ"سبوتنيك" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي المسال في روسيا لا يكفي لتلبية كامل الطلب عليه في السوق الخارجية، ويتم استغلال كل الطاقة الإنتاجية في روسيا.
وأضاف الوزير أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال الروسي لوحظ في جميع أنحاء العالم، إذ أنه ليس فقط الشركاء الجدد في جنوب شرق آسيا مهتمون به، بل وأيضا المستهلكون في أوروبا.
ورد شولغينوف على سؤال إذا كان الطلب الكلي في العالم، على الغاز الطبيعي المسال الروسي، مغطى الآن بالمشاريع الحالية، قائلا:
"لا! كان الطلب على غاز المسال أكبر، ومع ذلك، تتزايد إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأنها أكثر كفاءة ومرونة مقارنة بإمدادات خطوط الأنابيب".
وأوضح الوزير: "في رأيي، نحتاج الآن إلى المزيد من خطوط التسييل، حيث يتم تحميل جميع القدرات الحالية، وللتذكير، فإننا نعتمد برنامجا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال
إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030، وهنا لدينا آمال كبيرة في القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، الذي يقوم بالفعل بتثبيت المرحلة الأولى وبالسعة الكاملة، نحو 6.8 مليون طن، وسيعمل الخط العام المقبل".
وأكد شولغينوف أنه: " تتم مناقشة مصنع جديد للغاز الطبيعي المسال
في مورمانسك، حيث يتم التخطيط لثلاثة خطوط تسييل تكنولوجية تبلغ كل منها 6.8 مليون طن".
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023 في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.