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وزيرة الداخلية البريطانية تثير جدلا واسعا بدعم التصريحات المناهضة للمسلمين
وزيرة الداخلية البريطانية تثير جدلا واسعا بدعم التصريحات المناهضة للمسلمين
وصفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان تصريحات "مناهضة للمسلمين" بأنها تمثل وجهات نظر سائدة. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T07:21+0000
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جاء ذلك خلال حديثها أمام البرلمان البريطاني عن إصلاح استراتيجية مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الجمعة.ودافعت بريفرمان عن الصحفي دوغلاس موراي، المعروف بانتقاده للمسلمين، مشيرة إلى أنه لم يكن من المفترض وضع اسمه ضمن قائمة الوزارة الخاصة بالشخصيات العامة المتعاطفة مع اليمين المتطرف.وتابعت: "قد يختلف الناس مع وجهات نظر موراي، لكنها ليست متطرفة بأي شكل من الأشكال، ويجب ألا يتم الانتقاص من قدره مجددا".وأعلن المجلس الإسلامي البريطاني إدانة تصريحات سويلا بريفرمان، يوم الجمعة، وقال إن وصف وجهات النظر التي يتبناها دوغلاس موراي، بـ "السائدة" يمثل أمرا خطيرا.وقالت سعيدة وارثي، رئيسة حزب المحافظين سابقا وعضوة مجلس اللوردات إن ما تقوله وزير الداخلية يروج لحرب ثقافية ويعرض البلاد للتمزق بصورة مأساوية.ووصفت وارثي من يقومون بذلك بأنهم مخربين يتنكرون في صورة وطنيين، مشيرة إلى أنهم سياسيون يثيرون الانقسامات في البلاد.تأتي تصريحات وزير الداخلية البريطانية خلال مراجعة استراتيجية مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل، التي واجهت انتقادات، بينما قاطعتها العديد من المنظمات الإسلامية وجماعات المجتمع المدني
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وزيرة الداخلية البريطانية تثير جدلا واسعا بدعم التصريحات المناهضة للمسلمين

07:21 GMT 10.09.2023
© AFP 2023وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان
وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© AFP 2023
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وصفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان تصريحات "مناهضة للمسلمين" بأنها تمثل وجهات نظر سائدة.
جاء ذلك خلال حديثها أمام البرلمان البريطاني عن إصلاح استراتيجية مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الجمعة.
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ودافعت بريفرمان عن الصحفي دوغلاس موراي، المعروف بانتقاده للمسلمين، مشيرة إلى أنه لم يكن من المفترض وضع اسمه ضمن قائمة الوزارة الخاصة بالشخصيات العامة المتعاطفة مع اليمين المتطرف.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية: "وجهات النظر التي يعرب عنها موراي لائقة تماما ومتبصرة".
وتابعت: "قد يختلف الناس مع وجهات نظر موراي، لكنها ليست متطرفة بأي شكل من الأشكال، ويجب ألا يتم الانتقاص من قدره مجددا".
وأعلن المجلس الإسلامي البريطاني إدانة تصريحات سويلا بريفرمان، يوم الجمعة، وقال إن وصف وجهات النظر التي يتبناها دوغلاس موراي، بـ "السائدة" يمثل أمرا خطيرا.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي: "وجهات النظر التي يتبناها موراي ليست سائدة إطلاقا، بل هي متطرفة ومعادية للإسلام بصورة لا شك فيها".
وقالت سعيدة وارثي، رئيسة حزب المحافظين سابقا وعضوة مجلس اللوردات إن ما تقوله وزير الداخلية يروج لحرب ثقافية ويعرض البلاد للتمزق بصورة مأساوية.
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ووصفت وارثي من يقومون بذلك بأنهم مخربين يتنكرون في صورة وطنيين، مشيرة إلى أنهم سياسيون يثيرون الانقسامات في البلاد.
تأتي تصريحات وزير الداخلية البريطانية خلال مراجعة استراتيجية مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل، التي واجهت انتقادات، بينما قاطعتها العديد من المنظمات الإسلامية وجماعات المجتمع المدني
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