https://sputnikarabic.ae/20230910/وزيرة-الداخلية-البريطانية-تثير-جدلا-واسعا-بدعم-التصريحات-المناهضة-للمسلمين-1080870212.html
وزيرة الداخلية البريطانية تثير جدلا واسعا بدعم التصريحات المناهضة للمسلمين
وزيرة الداخلية البريطانية تثير جدلا واسعا بدعم التصريحات المناهضة للمسلمين
وصفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان تصريحات "مناهضة للمسلمين" بأنها تمثل وجهات نظر سائدة. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T07:21+0000
2023-09-10T07:21+0000
2023-09-10T07:21+0000
العالم
أخبار العالم الآن
بريطانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0a/1080870057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fd563d2bc76e1acda34236e2c50e2ee.jpg
جاء ذلك خلال حديثها أمام البرلمان البريطاني عن إصلاح استراتيجية مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الجمعة.ودافعت بريفرمان عن الصحفي دوغلاس موراي، المعروف بانتقاده للمسلمين، مشيرة إلى أنه لم يكن من المفترض وضع اسمه ضمن قائمة الوزارة الخاصة بالشخصيات العامة المتعاطفة مع اليمين المتطرف.وتابعت: "قد يختلف الناس مع وجهات نظر موراي، لكنها ليست متطرفة بأي شكل من الأشكال، ويجب ألا يتم الانتقاص من قدره مجددا".وأعلن المجلس الإسلامي البريطاني إدانة تصريحات سويلا بريفرمان، يوم الجمعة، وقال إن وصف وجهات النظر التي يتبناها دوغلاس موراي، بـ "السائدة" يمثل أمرا خطيرا.وقالت سعيدة وارثي، رئيسة حزب المحافظين سابقا وعضوة مجلس اللوردات إن ما تقوله وزير الداخلية يروج لحرب ثقافية ويعرض البلاد للتمزق بصورة مأساوية.ووصفت وارثي من يقومون بذلك بأنهم مخربين يتنكرون في صورة وطنيين، مشيرة إلى أنهم سياسيون يثيرون الانقسامات في البلاد.تأتي تصريحات وزير الداخلية البريطانية خلال مراجعة استراتيجية مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل، التي واجهت انتقادات، بينما قاطعتها العديد من المنظمات الإسلامية وجماعات المجتمع المدني
https://sputnikarabic.ae/20220320/إيران-تدعو-للاستفادة-من-قدرات-الدول-الإسلامية-في-مكافحة-الـإسلاموفوبيا-1060122462.html
https://sputnikarabic.ae/20201129/بريطانيا-تخلد-ذكرى-أول-مسلم-يحصل-على-جائزة-نوبل-في-الفيزياء-1047342632.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0a/1080870057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_34e0d71bc64948dd4ea3a8e9c2b53411.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار
وزيرة الداخلية البريطانية تثير جدلا واسعا بدعم التصريحات المناهضة للمسلمين
تابعنا عبر
وصفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان تصريحات "مناهضة للمسلمين" بأنها تمثل وجهات نظر سائدة.
جاء ذلك خلال حديثها أمام البرلمان البريطاني عن إصلاح استراتيجية مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الجمعة.
ودافعت بريفرمان عن الصحفي دوغلاس موراي، المعروف بانتقاده للمسلمين
، مشيرة إلى أنه لم يكن من المفترض وضع اسمه ضمن قائمة الوزارة الخاصة بالشخصيات العامة المتعاطفة مع اليمين المتطرف.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية: "وجهات النظر التي يعرب عنها موراي لائقة تماما ومتبصرة".
وتابعت: "قد يختلف الناس مع وجهات نظر موراي، لكنها ليست متطرفة بأي شكل من الأشكال، ويجب ألا يتم الانتقاص من قدره مجددا".
وأعلن المجلس الإسلامي البريطاني إدانة تصريحات سويلا بريفرمان، يوم الجمعة، وقال إن وصف وجهات النظر التي يتبناها دوغلاس موراي، بـ "السائدة" يمثل أمرا خطيرا.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي: "وجهات النظر التي يتبناها موراي ليست سائدة إطلاقا، بل هي متطرفة ومعادية للإسلام بصورة لا شك فيها".
وقالت سعيدة وارثي، رئيسة حزب المحافظين سابقا وعضوة مجلس اللوردات إن ما تقوله وزير الداخلية يروج لحرب ثقافية
ويعرض البلاد للتمزق بصورة مأساوية.
29 نوفمبر 2020, 13:20 GMT
ووصفت وارثي من يقومون بذلك بأنهم مخربين يتنكرون في صورة وطنيين، مشيرة إلى أنهم سياسيون يثيرون الانقسامات في البلاد.
تأتي تصريحات وزير الداخلية البريطانية
خلال مراجعة استراتيجية مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل، التي واجهت انتقادات، بينما قاطعتها العديد من المنظمات الإسلامية وجماعات المجتمع المدني