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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230910/-أوكرانيا-تعترف-بأن-الطائرات-الروسية-المسيرة-هي-العامل-الرئيسي-في-فشل-الهجوم-المضاد-1080869887.html
أوكرانيا تعترف بأن الطائرات الروسية المسيرة هي العامل الرئيسي في فشل الهجوم المضاد
أوكرانيا تعترف بأن الطائرات الروسية المسيرة هي العامل الرئيسي في فشل الهجوم المضاد
قال كيريل بودانوف، رئيس الاستخبارات الأوكرانية، في مقابلة، إن أوكرانيا ستواصل هجومها المضاد حتى بعد بداية الطقس البارد، على الرغم من حقيقة أن القتال سيصبح أكثر... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T07:31+0000
2023-09-10T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأضاف أن " القتال سيستمر بشكل أو بآخر، بالرغم من صعوبته في البرد والرطوبة والطين".كما أشار رئيس الاستخبارات إلى أنه بالإضافة إلى حقول الألغام، أصبحت الطائرات دون طيار الروسية عاملا رئيسيا في إبطاء تقدم القوات المسلحة الأوكرانية.في 4 يونيو/ حزيران، شنت أوكرانيا هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيميفسك وزابوريزجيه، وزجّت ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العدو لم يتمكن من تحقيق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين يشعرون بخيبة أمل من مسار "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230910/إعلام-القوميون-الأوكرانيون-يفضحون-عن-طريق-الخطأ-نقطة-ضعف-ليوبارد-1080868772.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

أوكرانيا تعترف بأن الطائرات الروسية المسيرة هي العامل الرئيسي في فشل الهجوم المضاد

07:31 GMT 10.09.2023
© Sputnikوزارة الدفاع الروسية تعرض الطائرات المسيرة خلال مسابقة "آرمي - 2022" في إيران
وزارة الدفاع الروسية تعرض الطائرات المسيرة خلال مسابقة آرمي - 2022 في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
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قال كيريل بودانوف، رئيس الاستخبارات الأوكرانية، في مقابلة، إن أوكرانيا ستواصل هجومها المضاد حتى بعد بداية الطقس البارد، على الرغم من حقيقة أن القتال سيصبح أكثر صعوبة.
وأضاف أن " القتال سيستمر بشكل أو بآخر، بالرغم من صعوبته في البرد والرطوبة والطين".
واعترف بودانوف بأن الهجوم المضاد يسير بشكل أبطأ مما كان يتوقع.
كما أشار رئيس الاستخبارات إلى أنه بالإضافة إلى حقول الألغام، أصبحت الطائرات دون طيار الروسية عاملا رئيسيا في إبطاء تقدم القوات المسلحة الأوكرانية.
ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: القوميون الأوكرانيون يفضحون "عن طريق الخطأ" نقطة ضعف "ليوبارد"
06:11 GMT
في 4 يونيو/ حزيران، شنت أوكرانيا هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيميفسك وزابوريزجيه، وزجّت ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.
كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العدو لم يتمكن من تحقيق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين يشعرون بخيبة أمل من مسار "الهجوم المضاد".
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