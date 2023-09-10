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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230910/-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-قذائف-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1080868591.html
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T05:15+0000
2023-09-10T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف بيان المكتب التمثيلي في قناته على "تلغرام": "تم تسجيل هجوم من القوات الأوكرانية في اتجاه: 06.10 منطقة غاليتسينوفكا، مدينة دونيتسك (مقاطعتي كويبيشيف وكييف)، حيث تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم".ثم في الساعة 7.00 أطلقت القوات الأوكرانية ثلاث قذائف عيار 155 ملم على غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي) وثلاث قذائف أخرى من نفس العيار في ماكيفكا (منطقة تشيرنوغفارديسكي).تستخدم دول الناتو مدفعية 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر "إم 777" بعيدة المدى من هذا العيار، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدفعية ألمانية ذاتية الدفع 2000، ومدافع بولندية ذاتية الدفع "كراب" ومدافع فرنسية ذاتية الدفع قيصر بقذائف 155 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230909/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-80-مرة-خلال-24-ساعة-ومقتل-مدنيين-1080867047.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك الشعبية

05:15 GMT 10.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف من مدفعية "الناتو" 155 ملم في دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا في ساعة واحدة.
وأضاف بيان المكتب التمثيلي في قناته على "تلغرام": "تم تسجيل هجوم من القوات الأوكرانية في اتجاه: 06.10 منطقة غاليتسينوفكا، مدينة دونيتسك (مقاطعتي كويبيشيف وكييف)، حيث تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم".
ثم في الساعة 7.00 أطلقت القوات الأوكرانية ثلاث قذائف عيار 155 ملم على غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي) وثلاث قذائف أخرى من نفس العيار في ماكيفكا (منطقة تشيرنوغفارديسكي).
تستخدم دول الناتو مدفعية 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر "إم 777" بعيدة المدى من هذا العيار، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال 24 ساعة ومقتل مدنيين
أمس, 23:39 GMT
كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدفعية ألمانية ذاتية الدفع 2000، ومدافع بولندية ذاتية الدفع "كراب" ومدافع فرنسية ذاتية الدفع قيصر بقذائف 155 ملم.
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