https://sputnikarabic.ae/20230910/-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-قذائف-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1080868591.html
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T05:15+0000
2023-09-10T05:15+0000
2023-09-10T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602443_0:89:3154:1863_1920x0_80_0_0_bc8437455d79ef9b7c71ce07b5cc7d90.jpg
وأضاف بيان المكتب التمثيلي في قناته على "تلغرام": "تم تسجيل هجوم من القوات الأوكرانية في اتجاه: 06.10 منطقة غاليتسينوفكا، مدينة دونيتسك (مقاطعتي كويبيشيف وكييف)، حيث تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم".ثم في الساعة 7.00 أطلقت القوات الأوكرانية ثلاث قذائف عيار 155 ملم على غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي) وثلاث قذائف أخرى من نفس العيار في ماكيفكا (منطقة تشيرنوغفارديسكي).تستخدم دول الناتو مدفعية 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر "إم 777" بعيدة المدى من هذا العيار، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدفعية ألمانية ذاتية الدفع 2000، ومدافع بولندية ذاتية الدفع "كراب" ومدافع فرنسية ذاتية الدفع قيصر بقذائف 155 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230909/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-80-مرة-خلال-24-ساعة-ومقتل-مدنيين-1080867047.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602443_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_c68e1028cb4860b924f7ea45733d1a6c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك الشعبية
تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف من مدفعية "الناتو" 155 ملم في دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا في ساعة واحدة.
وأضاف بيان المكتب التمثيلي في قناته على "تلغرام": "تم تسجيل هجوم من القوات الأوكرانية في اتجاه: 06.10 منطقة غاليتسينوفكا، مدينة دونيتسك (مقاطعتي كويبيشيف وكييف)، حيث تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم".
ثم في الساعة 7.00 أطلقت القوات الأوكرانية ثلاث قذائف عيار 155 ملم على غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي) وثلاث قذائف أخرى من نفس العيار في ماكيفكا (منطقة تشيرنوغفارديسكي).
تستخدم دول الناتو مدفعية 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا
بمدافع هاوتزر "إم 777" بعيدة المدى من هذا العيار، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.
كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدفعية ألمانية
ذاتية الدفع 2000، ومدافع بولندية ذاتية الدفع "كراب" ومدافع فرنسية ذاتية الدفع قيصر بقذائف 155 ملم.