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https://sputnikarabic.ae/20230911/أردوغان-سأواصل-المحادثات-مع-بوتين-وسأطلب-زيادة-إمدادات-الحبوب-للدول-المحتاجة-1080920285.html
أردوغان: سأواصل المحادثات مع بوتين وسأطلب زيادة إمدادات الحبوب للدول المحتاجة
أردوغان: سأواصل المحادثات مع بوتين وسأطلب زيادة إمدادات الحبوب للدول المحتاجة
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه سيواصل محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيطلب منه زيادة إمدادات الحبوب للدول المحتاجة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T12:48+0000
2023-09-11T12:48+0000
العالم
روسيا
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وقال أردوغان للصحفيين: "في الوقت الحالي، اتفقنا على اقتراح بوتين بتوريد مليون طن من الحبوب، وسنطلب منه زيادة هذه الكمية، مع مواصلة الدبلوماسية الهاتفية"، مشيرًا إلى أن أنقرة تحاول أيضًا حل المشكلات المتعلقة بنظام الدفع والتأمين على الصادرات الزراعية الروسية، وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية.وأضاف الرئيس التركي: "على الدول الغربية، مع تقديرها لجهود تركيا، أن تبذل الجهود بنفسها وتفي بوعودها [فيما يتعلق بصفقة الحبوب]"، لافتًا إلى أن الموقف تجاه مسألة تصدير الأسمدة الروسية أمر غير مقبول.وكان قد صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا يوجد موعد محدد للمحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بشأن صفقة الحبوب لكن إذا لزم الأمر فيمكنهما الاجتماع على الفور.وقال بيسكوف، في مقابلة مع مجموعة "إر بي كا" الإعلامية الروسية: "يستمر القادة بالتأكيد في التواصل، كما تعلمون أنهما يتحدثان عبر الهاتف في كثير من الأحيان، ويتم الاتفاق على زياراتهما بسرعة كبيرة. لذلك، لا يوجد الآن موعد محدد، لكنهما اتفقا أنه إذا لزم الأمر، فلن ينتظرا عامًا آخر للاجتماع معًا. يمكنهما الاجتماع بسرعة كبيرة إذا اقتضى الأمر".والتقى بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية، الأسبوع الماضي، وناقشا العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية، والأزمة الأوكرانية، فضلًا عن التعاون في مجال الغاز والطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20230911/مصدر-أردوغان-وبوتين-قد-يجريان-محادثة-هاتفية-قريبا-لمناقشة-صفقة-الحبوب-1080893297.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

أردوغان: سأواصل المحادثات مع بوتين وسأطلب زيادة إمدادات الحبوب للدول المحتاجة

12:48 GMT 11.09.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
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صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه سيواصل محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيطلب منه زيادة إمدادات الحبوب للدول المحتاجة.
وقال أردوغان للصحفيين: "في الوقت الحالي، اتفقنا على اقتراح بوتين بتوريد مليون طن من الحبوب، وسنطلب منه زيادة هذه الكمية، مع مواصلة الدبلوماسية الهاتفية"، مشيرًا إلى أن أنقرة تحاول أيضًا حل المشكلات المتعلقة بنظام الدفع والتأمين على الصادرات الزراعية الروسية، وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية.
وأضاف الرئيس التركي: "على الدول الغربية، مع تقديرها لجهود تركيا، أن تبذل الجهود بنفسها وتفي بوعودها [فيما يتعلق بصفقة الحبوب]"، لافتًا إلى أن الموقف تجاه مسألة تصدير الأسمدة الروسية أمر غير مقبول.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
مصدر: أردوغان وبوتين قد يجريان محادثة هاتفية لمناقشة صفقة الحبوب
04:25 GMT
وكان قد صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا يوجد موعد محدد للمحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بشأن صفقة الحبوب لكن إذا لزم الأمر فيمكنهما الاجتماع على الفور.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع مجموعة "إر بي كا" الإعلامية الروسية: "يستمر القادة بالتأكيد في التواصل، كما تعلمون أنهما يتحدثان عبر الهاتف في كثير من الأحيان، ويتم الاتفاق على زياراتهما بسرعة كبيرة. لذلك، لا يوجد الآن موعد محدد، لكنهما اتفقا أنه إذا لزم الأمر، فلن ينتظرا عامًا آخر للاجتماع معًا. يمكنهما الاجتماع بسرعة كبيرة إذا اقتضى الأمر".
والتقى بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية، الأسبوع الماضي، وناقشا العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية، والأزمة الأوكرانية، فضلًا عن التعاون في مجال الغاز والطاقة.
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