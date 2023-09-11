https://sputnikarabic.ae/20230911/أردوغان-سأواصل-المحادثات-مع-بوتين-وسأطلب-زيادة-إمدادات-الحبوب-للدول-المحتاجة-1080920285.html

أردوغان: سأواصل المحادثات مع بوتين وسأطلب زيادة إمدادات الحبوب للدول المحتاجة

أردوغان: سأواصل المحادثات مع بوتين وسأطلب زيادة إمدادات الحبوب للدول المحتاجة

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه سيواصل محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيطلب منه زيادة إمدادات الحبوب للدول المحتاجة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T12:48+0000

2023-09-11T12:48+0000

2023-09-11T12:48+0000

العالم

روسيا

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وقال أردوغان للصحفيين: "في الوقت الحالي، اتفقنا على اقتراح بوتين بتوريد مليون طن من الحبوب، وسنطلب منه زيادة هذه الكمية، مع مواصلة الدبلوماسية الهاتفية"، مشيرًا إلى أن أنقرة تحاول أيضًا حل المشكلات المتعلقة بنظام الدفع والتأمين على الصادرات الزراعية الروسية، وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية.وأضاف الرئيس التركي: "على الدول الغربية، مع تقديرها لجهود تركيا، أن تبذل الجهود بنفسها وتفي بوعودها [فيما يتعلق بصفقة الحبوب]"، لافتًا إلى أن الموقف تجاه مسألة تصدير الأسمدة الروسية أمر غير مقبول.وكان قد صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا يوجد موعد محدد للمحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بشأن صفقة الحبوب لكن إذا لزم الأمر فيمكنهما الاجتماع على الفور.وقال بيسكوف، في مقابلة مع مجموعة "إر بي كا" الإعلامية الروسية: "يستمر القادة بالتأكيد في التواصل، كما تعلمون أنهما يتحدثان عبر الهاتف في كثير من الأحيان، ويتم الاتفاق على زياراتهما بسرعة كبيرة. لذلك، لا يوجد الآن موعد محدد، لكنهما اتفقا أنه إذا لزم الأمر، فلن ينتظرا عامًا آخر للاجتماع معًا. يمكنهما الاجتماع بسرعة كبيرة إذا اقتضى الأمر".والتقى بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية، الأسبوع الماضي، وناقشا العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية، والأزمة الأوكرانية، فضلًا عن التعاون في مجال الغاز والطاقة.

https://sputnikarabic.ae/20230911/مصدر-أردوغان-وبوتين-قد-يجريان-محادثة-هاتفية-قريبا-لمناقشة-صفقة-الحبوب-1080893297.html

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