https://sputnikarabic.ae/20230911/أفريقيا-لم-تعد-قارة-للاستنزاف-خبير-يؤكد-أن-ما-حصل-في-الماضي-لن-يتكرر-1080921047.html

أفريقيا لم تعد قارة للاستنزاف... خبير يؤكد أن ما حصل في الماضي لن يتكرر

أفريقيا لم تعد قارة للاستنزاف... خبير يؤكد أن ما حصل في الماضي لن يتكرر

دعت "مجموعة العشرين" الاتحاد الأفريقي للمشاركة في قمتها الأخيرة التي أُقيمت في الهند، كعضو دائم، بعد فترة قصيرة من قبول "بريكس" لعضوية بلدين أفريقيين ممثلين... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T12:56+0000

2023-09-11T12:56+0000

2023-09-11T12:56+0000

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وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لنظرائه في "مجموعة العشرين"، أنه ينبغي منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في المجموعة في القمة المقبلة.لتحظى القارة الأفريقية مؤخرا باهتمام من كبرى التجمعات الاقتصادية في العالم، في ظل تطورات تعصف بالقارة السمراء نفسها، بدأت بمالي وبوركينا فاسو ومن بعدها النيجر."أفريقيا لم تعد قارة للاستنزاف"وصف الخبير وأستاذ علم الاجتماع السياسي المصري، محمد سيد أحمد، في لقاء "مع "سبوتنيك"، تغير نظرة المجتمع الدولي للقارة الأفريقية ودعوتها للقمة التي جرت في الهند، قائلا: "في ظل التحولات الكبرى التي تحدث في الخريطة الدولية، لم تعد القارة الأفريقية قارة للاستنزاف فقط كما كانت في الماضي من الدول الاستعمارية، بل أصبحت في ظل التحولات الكبرى وصعود روسيا والصين ومحاولة مد يد التعاون مع دول القارة الأفريقية على أرضية المصلحة المشتركة وعدم الاستغلال في فتح مشروعات تنموية حقيقة للنهوض بمستوى معيشة شعوب هذه الدول، هذا أدى إلى تغيرات كبرى في رؤية المجتمع الدولي للقارة الأفريقية".مضيفا: "في ظل ذلك لم تعد هذه القارة التي تتميز بأنها غنية بالمواد الخام وكان يتم استنزافها وسرقة ثرواتها، فقد أصبحت بها صحوة حقيقة لإدراك مصالح هذه المجتمعات، والقائمين عليها أصبحوا يدركون أنه يجب عليهم أن يعملوا لصالح شعوبهم وبالتالي هناك تحولات قائمة على كيفية الدخول في العالم الجديد من أجل تحقيق تنمية مستدامة والمساعدات تكون والتفاهمات مع الدول الكبرى في ظل منظومة متعددة الأقطاب، أن تكون مبنية على الشراكة وليست على أرضية التبعية ولاستنزاف دائم لثرواتها"."ما حصل في الماضي لن يتكرر والقارة قادمة على تغييرات"وأضاف أحمد: "حدثت مؤخرا تحولات كبرى في القارة بدأت بمالي وبوركينا فاسو والنيجر، هذه الدول التي استنزفت لسنوات طويلة حتى بعد التحرر من الاستعمار العسكري، فحتى بعد تحررها في منتصف القرن العشرين واجهت هذه الدول نوعا آخر من الاستعمار أو الاستغلال عبر استعمار اقتصادي، ومؤخرا حدثت هبة في وجه هذا الاستعمار القديم الحديث وبدأت هذه الشعوب بالاستيقاظ والتي كانت تعمل في خدمة المستعمر والحكومات الموجودة تابعة ومدعومة من المستعمر وبخاصة الفرنسي، الذي له نفوذ كبير في غرب أفريقيا".تابع: "وأرى أنه سيكون هناك إعادة صياغة في الأيام القليلة القادمة وبخاصة أن هذه الدول بدأت بالفعل تعاونا مع دول أخرى، فعلى سبيل المثال في النيجر التي هبت في وجه المستعمر الفرنسي في الأيام الماضية وقعت بالفعل اتفاقيات في التنقيب عن النفط مع الصين".مشيرًا: "وبرأي الشخصي، فإن دخول روسيا والصين في هذه المنطقة يؤثر تأثيرا إيجابيا، وعلى فرنسا أن تقتنع أن ما كانت تمارسه في الماضي لن يفيد في الحاضر والمستقبل".مختتما قوله: "عندما تكون هناك حكومات وطنية تعمل وفق أجندة وطنية وليست أجندة خارجية لخدمة أحد الاطراف الخارجية أو المستعمر الاجنبي، أعتقد أن ذلك سيصب في صالح هذه الشعوب لكي تنعم بثرواتها بعيدًا عن الاستنزاف الذي كان يحصل سابقا".

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