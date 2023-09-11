https://sputnikarabic.ae/20230911/إسكندر-الروسي-ينسف-مقرا-عملياتيا-أوكرانيا-فيديو-1080895001.html
"إسكندر" الروسي ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو
"إسكندر" الروسي ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو
قامت وحدة من القوات الروسية باستهداف مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وإصابته بدقة، بواسطة النظام الصاروخي العالي الدقة "إسكندر". 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T07:35+0000
2023-09-11T07:35+0000
2023-09-11T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر مقطع الفيديو مشاهد للمنظومة وهي تغادر المخبأ إلى نقطة البداية، ومن ثم إطلاقه في الوقت المحدد، إذ كانت غرفة عمليات العدو تجتمع كالعادة، وأُصيب العدو بالذعر والدهشة من دقة إصابة الصاروخ.ويعتبر صاروخ "إسكندر" من الصواريخ العالية الدقة، ويعمل بفعالية من أي منطقة، أي أنه لا يحتاج لأن يكون على تلة أو منطقة مفتوحة أثناء الإطلاق، إذ تم إطلاقه في هذه الحالة.ويحاول العدو الوصول إلى موقع "إسكندر" بشكل مستمر، باستخدام الطائرات دون طيار، وأنظمة المراقبة عبر الأقمار الصناعية، ومحطات الرادار الغربية الصنع، ومجموعات الاستطلاع.وتتم محاولة التضليل ببيانات عن أهداف خاطئة من أجل إطلاق الصاروخ والكشف عن موقعه، ولكن كل ذلك دون جدوى.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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"اسكندر" - منظومة صاروخية عملية تكتيكية روسية
"اسكندر" - منظومة صاروخية عملية تكتيكية روسية
2023-09-11T07:35+0000
true
PT1M04S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري, видео
العالم, روسيا, رصد عسكري, видео
"إسكندر" الروسي ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو
07:35 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 08:02 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
قامت وحدة من القوات الروسية باستهداف مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وإصابته بدقة، بواسطة النظام الصاروخي العالي الدقة "إسكندر".
ويظهر مقطع الفيديو مشاهد للمنظومة وهي تغادر المخبأ إلى نقطة البداية، ومن ثم إطلاقه في الوقت المحدد، إذ كانت غرفة عمليات العدو تجتمع كالعادة، وأُصيب العدو بالذعر والدهشة من دقة إصابة الصاروخ.
ويعتبر صاروخ "إسكندر" من الصواريخ العالية الدقة
، ويعمل بفعالية من أي منطقة، أي أنه لا يحتاج لأن يكون على تلة أو منطقة مفتوحة أثناء الإطلاق، إذ تم إطلاقه في هذه الحالة.
ويحاول العدو الوصول إلى موقع "إسكندر" بشكل مستمر، باستخدام الطائرات دون طيار، وأنظمة المراقبة عبر الأقمار الصناعية، ومحطات الرادار الغربية الصنع، ومجموعات الاستطلاع.
وتتم محاولة التضليل ببيانات عن أهداف خاطئة من أجل إطلاق الصاروخ والكشف عن موقعه
، ولكن كل ذلك دون جدوى.