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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230911/إسكندر-الروسي-ينسف-مقرا-عملياتيا-أوكرانيا-فيديو-1080895001.html
"إسكندر" الروسي ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو
"إسكندر" الروسي ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو
قامت وحدة من القوات الروسية باستهداف مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وإصابته بدقة، بواسطة النظام الصاروخي العالي الدقة "إسكندر". 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T07:35+0000
2023-09-11T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر مقطع الفيديو مشاهد للمنظومة وهي تغادر المخبأ إلى نقطة البداية، ومن ثم إطلاقه في الوقت المحدد، إذ كانت غرفة عمليات العدو تجتمع كالعادة، وأُصيب العدو بالذعر والدهشة من دقة إصابة الصاروخ.ويعتبر صاروخ "إسكندر" من الصواريخ العالية الدقة، ويعمل بفعالية من أي منطقة، أي أنه لا يحتاج لأن يكون على تلة أو منطقة مفتوحة أثناء الإطلاق، إذ تم إطلاقه في هذه الحالة.ويحاول العدو الوصول إلى موقع "إسكندر" بشكل مستمر، باستخدام الطائرات دون طيار، وأنظمة المراقبة عبر الأقمار الصناعية، ومحطات الرادار الغربية الصنع، ومجموعات الاستطلاع.وتتم محاولة التضليل ببيانات عن أهداف خاطئة من أجل إطلاق الصاروخ والكشف عن موقعه، ولكن كل ذلك دون جدوى.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
"اسكندر" - منظومة صاروخية عملية تكتيكية روسية
"اسكندر" - منظومة صاروخية عملية تكتيكية روسية
2023-09-11T07:35+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
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العالم, روسيا, رصد عسكري, видео
العالم, روسيا, رصد عسكري, видео

"إسكندر" الروسي ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو

07:35 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 08:02 GMT 11.09.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوراسكندر
اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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قامت وحدة من القوات الروسية باستهداف مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وإصابته بدقة، بواسطة النظام الصاروخي العالي الدقة "إسكندر".
ويظهر مقطع الفيديو مشاهد للمنظومة وهي تغادر المخبأ إلى نقطة البداية، ومن ثم إطلاقه في الوقت المحدد، إذ كانت غرفة عمليات العدو تجتمع كالعادة، وأُصيب العدو بالذعر والدهشة من دقة إصابة الصاروخ.
ويعتبر صاروخ "إسكندر" من الصواريخ العالية الدقة، ويعمل بفعالية من أي منطقة، أي أنه لا يحتاج لأن يكون على تلة أو منطقة مفتوحة أثناء الإطلاق، إذ تم إطلاقه في هذه الحالة.
ويحاول العدو الوصول إلى موقع "إسكندر" بشكل مستمر، باستخدام الطائرات دون طيار، وأنظمة المراقبة عبر الأقمار الصناعية، ومحطات الرادار الغربية الصنع، ومجموعات الاستطلاع.
وتتم محاولة التضليل ببيانات عن أهداف خاطئة من أجل إطلاق الصاروخ والكشف عن موقعه، ولكن كل ذلك دون جدوى.
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