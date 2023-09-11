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https://sputnikarabic.ae/20230911/إعلام-كيم-جونغ-أون-غادر-بيونغ-يانغ-متجها-إلى-روسيا-1080940868.html
إعلام: كيم جونغ أون غادر بيونغ يانغ متجها إلى روسيا
إعلام: كيم جونغ أون غادر بيونغ يانغ متجها إلى روسيا
أفادت إذاعة كوريا الشمالية الحكومية "صوت كوريا"، اليوم الثلاثاء، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، غادر بيونغ يانغ في "النصف الثاني من يوم 10 سبتمبر/أيلول،... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T22:09+0000
2023-09-11T22:09+0000
زيارة الزعيم الكوري إلى روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
كوريا الشمالية
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وقالت الإذاعة: "غادر الأمين العام لحزب العمال الكوري الشمالي ورئيس شؤون الدولة في كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بيونغ يانغ في العاشر من سبتمبر في النصف الثاني من اليوم، لزيارة روسيا. يرافق كيم جونغ أون مسؤولين كبار من حزب العمال، والحكومة، والقوات المسلحة".وأوضحت الأذاعة أن الزعيم الكوري الشمالي كان يرافقه إلى محطة القطار عدد من كبار المسؤولين من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في كوريا الشمالية كيم دوك هون، بالإضافة إلى آخرين من القيادات في حزب العمال والحكومة والقوات المسلحة.من جانبها، أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، يوم الاثنين، بأن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من بوتين في الأيام المقبلة.بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون سيلتقي خلال الزيارة مع بوتين ويجري محادثات.
https://sputnikarabic.ae/20230911/الكرملين-بوتين-وكيم-جونغ-أون-يناقشان-العلاقات-الثنائية-1080933274.html
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زيارة الزعيم الكوري إلى روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, كوريا الشمالية
زيارة الزعيم الكوري إلى روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, كوريا الشمالية

إعلام: كيم جونغ أون غادر بيونغ يانغ متجها إلى روسيا

22:09 GMT 11.09.2023
© Sputnik . Press service of the Governor of Primorsky Krai / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا/ 26 أبريل 2019
زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا/ 26 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik . Press service of the Governor of Primorsky Krai
/
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أفادت إذاعة كوريا الشمالية الحكومية "صوت كوريا"، اليوم الثلاثاء، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، غادر بيونغ يانغ في "النصف الثاني من يوم 10 سبتمبر/أيلول، وكان يرافقه في رحلته إلى روسيا كبار المسؤولين في الحكومة وحزب العمال الكوري، والقوات المسلحة الكورية الشمالية.
وقالت الإذاعة: "غادر الأمين العام لحزب العمال الكوري الشمالي ورئيس شؤون الدولة في كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بيونغ يانغ في العاشر من سبتمبر في النصف الثاني من اليوم، لزيارة روسيا. يرافق كيم جونغ أون مسؤولين كبار من حزب العمال، والحكومة، والقوات المسلحة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل الاستقبال الرسمي على شرف زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عقب المحادثات بين الطرفين في فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
الكرملين: بوتين وكيم جونغ أون يناقشان العلاقات الثنائية
16:41 GMT
وأوضحت الأذاعة أن الزعيم الكوري الشمالي كان يرافقه إلى محطة القطار عدد من كبار المسؤولين من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في كوريا الشمالية كيم دوك هون، بالإضافة إلى آخرين من القيادات في حزب العمال والحكومة والقوات المسلحة.
من جانبها، أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، يوم الاثنين، بأن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من بوتين في الأيام المقبلة.
بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون سيلتقي خلال الزيارة مع بوتين ويجري محادثات.
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