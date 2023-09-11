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https://sputnikarabic.ae/20230911/الانتخابات-المحلية-الروسية-تنتهي-بسلام-رغم-الإرهاب-الأوكراني--1080906325.html
الانتخابات المحلية الروسية تنتهي بسلام رغم الإرهاب الأوكراني
الانتخابات المحلية الروسية تنتهي بسلام رغم الإرهاب الأوكراني
أجرت السلطات الروسية، الانتخابات المحلية، لعام 2023، على مستويات مختلفة في 85 مقاطعة من أصل 89. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T10:25+0000
2023-09-11T10:25+0000
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وعقدت الحملات الانتخابية الأولى في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اللتان عادتا إلى روسيا، قبل عام.وفاز حزب "روسيا الموحدة" (الحاكم) في 84 منطقة، وفاز عمدة موسكو الحالي، سيرغي سوبيانين، في الانتخابات لولاية جديدة.وعلّقت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، على هذا الحادث، ووصفته بأنه عمل إرهابي، حصل على الضوء الأخضر من الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20230911/مدير-المخابرات-الروسية-يتحدث-عن-تهديد-قادم-من-بولندا-ودول-البلطيق-1080905474.html
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روسيا, العالم

الانتخابات المحلية الروسية تنتهي بسلام رغم الإرهاب الأوكراني

10:25 GMT 11.09.2023
© Sputnik . vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصوريوم الانتخابات الموحد في روسيا
يوم الانتخابات الموحد في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik . vitaliy Ankov
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أجرت السلطات الروسية، الانتخابات المحلية، لعام 2023، على مستويات مختلفة في 85 مقاطعة من أصل 89.
وعقدت الحملات الانتخابية الأولى في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اللتان عادتا إلى روسيا، قبل عام.
وفاز حزب "روسيا الموحدة" (الحاكم) في 84 منطقة، وفاز عمدة موسكو الحالي، سيرغي سوبيانين، في الانتخابات لولاية جديدة.

دمرت طائرة دون طيار مركز اقتراع بالكامل في منطقة زابوروجيه، فيما وصفته لجنة الانتخابات المركزية بأنه هجوم إرهابي.

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09:58 GMT
وعلّقت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، على هذا الحادث، ووصفته بأنه عمل إرهابي، حصل على الضوء الأخضر من الغرب.
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