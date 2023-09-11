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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230911/الجيش-الروسي-يعرض-مشاهد-لتدمير-المدرعات-الأوكرانية-بالقرب-من-رابوتينو-فيديو-1080893512.html
الجيش الروسي يعرض مشاهد لتدمير المدرعات الأوكرانية قرب رابوتينو... فيديو
الجيش الروسي يعرض مشاهد لتدمير المدرعات الأوكرانية قرب رابوتينو... فيديو
قام الجنود الروس بتنفيذ رمايات نارية دقيقة على مدرعات القوات الأوكرانية، والتي تم تدميرها بشكل جيد، من مواقع مخفية ومحصنة جيدا. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T04:53+0000
2023-09-11T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ويتعامل أفراد طاقم الدبابات مع أهداف على مسافات مختلفة على مسافة تصل إلى 10-12 كيلومترا، وفي هذه الحالة، يتم الاعتماد على الاستطلاع الجوي.ويظهر في الفيديو كيف يتم إصابة المدرعات (الغربية الصنع) التابعة للقوات الأوكرانية المسلحة بدقة عالية، حيث يتم تأكيد إصابة الهدف خلال دقيقة أو دقيقتين عن طريق وحدات الاستطلاع الجوي.كل يوم في اتجاه رابوتينو، يساعد الجنود الوحدات المتقدمة على تحصين خطوط الدفاع وتدمير قوات العدو المتقدمة وتحصيناتها ونقاطها القوية.وتم تدمير العديد من المركبات المدرعة للعدو، فقط خلال يوم أمس الأحد، إذ تتواصل المهام ليلا ونهارا.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يعرض مشاهد لتدمير المدرعات الأوكرانية قرب رابوتينو... فيديو

04:53 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 11.09.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدفع "دي-30" التابع لقوات الجيش الروسي في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية.
مدفع دي-30 التابع لقوات الجيش الروسي في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
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قام الجنود الروس بتنفيذ رمايات نارية دقيقة على مدرعات القوات الأوكرانية، والتي تم تدميرها بشكل جيد، من مواقع مخفية ومحصنة جيدا.
ويتعامل أفراد طاقم الدبابات مع أهداف على مسافات مختلفة على مسافة تصل إلى 10-12 كيلومترا، وفي هذه الحالة، يتم الاعتماد على الاستطلاع الجوي.

ويغير الطاقم موقهم على الفور بعد كل عملية إطلاق، لكي يتم تجنب الرد من العدو على الموقع نفسه.

ويظهر في الفيديو كيف يتم إصابة المدرعات (الغربية الصنع) التابعة للقوات الأوكرانية المسلحة بدقة عالية، حيث يتم تأكيد إصابة الهدف خلال دقيقة أو دقيقتين عن طريق وحدات الاستطلاع الجوي.
وقال النقيب قائد وحدة الدبابات الروسية: "لديهم الكثير من التكنولوجيا الغربية، أما نحن بمفردنا ونتعامل بشكل طبيعي، ولدينا دبابات بمدفع أطول لذلك نحن لسنا خائفين من كل معداتهم".
كل يوم في اتجاه رابوتينو، يساعد الجنود الوحدات المتقدمة على تحصين خطوط الدفاع وتدمير قوات العدو المتقدمة وتحصيناتها ونقاطها القوية.
وتم تدمير العديد من المركبات المدرعة للعدو، فقط خلال يوم أمس الأحد، إذ تتواصل المهام ليلا ونهارا.
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