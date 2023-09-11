https://sputnikarabic.ae/20230911/الجيش-الروسي-يعرض-مشاهد-لتدمير-المدرعات-الأوكرانية-بالقرب-من-رابوتينو-فيديو-1080893512.html
الجيش الروسي يعرض مشاهد لتدمير المدرعات الأوكرانية قرب رابوتينو... فيديو
الجيش الروسي يعرض مشاهد لتدمير المدرعات الأوكرانية قرب رابوتينو... فيديو
قام الجنود الروس بتنفيذ رمايات نارية دقيقة على مدرعات القوات الأوكرانية، والتي تم تدميرها بشكل جيد، من مواقع مخفية ومحصنة جيدا. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T04:53+0000
2023-09-11T04:53+0000
2023-09-11T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079337212_0:114:2598:1575_1920x0_80_0_0_797eef258831e9032a2946fcf174b959.jpg
ويتعامل أفراد طاقم الدبابات مع أهداف على مسافات مختلفة على مسافة تصل إلى 10-12 كيلومترا، وفي هذه الحالة، يتم الاعتماد على الاستطلاع الجوي.ويظهر في الفيديو كيف يتم إصابة المدرعات (الغربية الصنع) التابعة للقوات الأوكرانية المسلحة بدقة عالية، حيث يتم تأكيد إصابة الهدف خلال دقيقة أو دقيقتين عن طريق وحدات الاستطلاع الجوي.كل يوم في اتجاه رابوتينو، يساعد الجنود الوحدات المتقدمة على تحصين خطوط الدفاع وتدمير قوات العدو المتقدمة وتحصيناتها ونقاطها القوية.وتم تدمير العديد من المركبات المدرعة للعدو، فقط خلال يوم أمس الأحد، إذ تتواصل المهام ليلا ونهارا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079337212_174:0:2425:1688_1920x0_80_0_0_74b9371a68f7c2e4ba7fd44f07f3cac8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يعرض مشاهد لتدمير المدرعات الأوكرانية قرب رابوتينو... فيديو
04:53 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
قام الجنود الروس بتنفيذ رمايات نارية دقيقة على مدرعات القوات الأوكرانية، والتي تم تدميرها بشكل جيد، من مواقع مخفية ومحصنة جيدا.
ويتعامل أفراد طاقم الدبابات مع أهداف على مسافات مختلفة على مسافة تصل إلى 10-12 كيلومترا، وفي هذه الحالة، يتم الاعتماد على الاستطلاع الجوي.
ويغير الطاقم موقهم على الفور بعد كل عملية إطلاق، لكي يتم تجنب الرد من العدو على الموقع نفسه.
ويظهر في الفيديو كيف يتم إصابة المدرعات (الغربية الصنع) التابعة للقوات الأوكرانية
المسلحة بدقة عالية، حيث يتم تأكيد إصابة الهدف خلال دقيقة أو دقيقتين عن طريق وحدات الاستطلاع الجوي.
وقال النقيب قائد وحدة الدبابات الروسية: "لديهم الكثير من التكنولوجيا الغربية، أما نحن بمفردنا ونتعامل بشكل طبيعي، ولدينا دبابات بمدفع أطول لذلك نحن لسنا خائفين من كل معداتهم".
كل يوم في اتجاه رابوتينو، يساعد الجنود الوحدات المتقدمة على تحصين خطوط الدفاع وتدمير قوات العدو المتقدمة وتحصيناتها ونقاطها القوية
.
وتم تدمير العديد من المركبات المدرعة للعدو، فقط خلال يوم أمس الأحد، إذ تتواصل المهام ليلا ونهارا.