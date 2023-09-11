https://sputnikarabic.ae/20230911/الجيش-الليبي-فقدان-خمسة-جنود-خلال-عمليات-الإنقاذ-بسبب-الفيضانات-بالبيضاء-فيديو-1080892314.html
الجيش الليبي: فقدان خمسة جنود خلال عمليات الإنقاذ بسبب الفيضانات بالبيضاء.. فيديو
الجيش الليبي: فقدان خمسة جنود خلال عمليات الإنقاذ بسبب الفيضانات بالبيضاء.. فيديو
أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي فقدان الاتصال بخمسة جنود رفقة آلياتهم، أثناء عمليات إنقاذ العائلات العالقة داخل مدينة البيضاء بسبب الفيضانات والسيول،... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T00:41+0000
2023-09-11T00:41+0000
2023-09-11T00:41+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
مقتل جنود
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أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي فقدان الاتصال بخمسة جنود رفقة آلياتهم، أثناء عمليات إنقاذ العائلات العالقة داخل مدينة البيضاء بسبب الفيضانات والسيول، عقب وصول العاصفة دانيال من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا خلال الساعات الأولى من يوم الأحد.251بنغازي – سبوتنيك.وأعلنت السلطات الليبية في وقت سابق، عن خطة أمنية مشتركة بين قوات الجيش الليبي والأجهزة الأمنية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة مرور عاصفة دانيال المتوسطية هذه الأيام بليبيا، ومن ضمن هذه الإجراءات فرض حظر تجوال من الساعة 8 مساءً إلى 8 صباحاً.في سياق متصل، أعلن رئيس بلدية مدينة البيضاء الواقعة شرق البلاد بالجبل الأخضر خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول، وطالب السلطات الليبية بالتدخل العاجل للمساعدة وأنقاد العالقين.وقال صفي الدين هيبة رئيس بلدية البيضاء، في فيديو مسجل حصلت سبوتنيك على نسخة منه إن "الأوضاع في المدينة خرجت عن السيطرة تماماً"، داعياً" كل المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، محملا إياهم المسؤولية كاملة تجاه الأرواح داخل البلدية".وطالب رئيس بلدية البيضاء "المواطنين بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى"، مطالباً "جميع الأجهزة الأمنية والخدمية بالمساعدة لإنقاذ العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة".يذكر أن السلطات الليبية أعلنت فرض حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ القصوى في الشرق الليبي لمدة يومين على خلفية العاصفة دانيال، التي تسببت كذلك في إغلاق مطارات ومرافق خدمية وتعليمية بالبلاد.واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية بسبب قوة غزارتها مما تسببت في فيضانات وسيول وكانت قرية تاكنس الجبلية والبيضاء وشحات وبطه بمنطقة الجبل الأخضر في ليبيا الأكثر تضررا من العاصفة دانيال.
https://sputnikarabic.ae/20230910/مسؤول-السلطات-الليبية-تعلن-مدينة-سوسة-منطقة-منكوبة-بسبب-العاصفة-دانيال-فيديو-1080891862.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, مقتل جنود
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, مقتل جنود
الجيش الليبي: فقدان خمسة جنود خلال عمليات الإنقاذ بسبب الفيضانات بالبيضاء.. فيديو
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أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي فقدان الاتصال بخمسة جنود رفقة آلياتهم، أثناء عمليات إنقاذ العائلات العالقة داخل مدينة البيضاء بسبب الفيضانات والسيول، عقب وصول العاصفة دانيال من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا خلال الساعات الأولى من يوم الأحد.
أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي فقدان الاتصال بخمسة جنود رفقة آلياتهم، أثناء عمليات إنقاذ العائلات العالقة داخل مدينة البيضاء بسبب الفيضانات والسيول، عقب وصول العاصفة دانيال من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا خلال الساعات الأولى من يوم الأحد.251
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إنه تم "فقدان الاتصال بعدد خمسة جنود من القوات المسلحة العربية الليبية
رفقة آلياتهم أثناء عملية إنقاذ للعائلات العالقة داخل مدينة البيضاء".
بنغازي – سبوتنيك.وأعلنت السلطات الليبية في وقت سابق، عن خطة أمنية مشتركة بين قوات الجيش الليبي والأجهزة الأمنية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة مرور عاصفة دانيال المتوسطية هذه الأيام بليبيا، ومن ضمن هذه الإجراءات فرض حظر تجوال من الساعة 8 مساءً إلى 8 صباحاً.
في سياق متصل، أعلن رئيس بلدية مدينة البيضاء الواقعة شرق البلاد بالجبل الأخضر خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول، وطالب السلطات الليبية بالتدخل العاجل للمساعدة وأنقاد العالقين.
وقال صفي الدين هيبة رئيس بلدية البيضاء، في فيديو مسجل حصلت سبوتنيك على نسخة منه إن "الأوضاع في المدينة خرجت عن السيطرة تماماً"، داعياً" كل المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، محملا إياهم المسؤولية كاملة تجاه الأرواح داخل البلدية".
وطالب رئيس بلدية البيضاء "المواطنين بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى"، مطالباً "جميع الأجهزة الأمنية والخدمية بالمساعدة لإنقاذ العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة".
يذكر أن السلطات الليبية أعلنت فرض حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ القصوى في الشرق الليبي لمدة يومين على خلفية العاصفة دانيال، التي تسببت كذلك في إغلاق مطارات ومرافق خدمية وتعليمية بالبلاد.
واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية بسبب قوة غزارتها مما تسببت في فيضانات وسيول وكانت قرية تاكنس الجبلية والبيضاء وشحات وبطه بمنطقة الجبل الأخضر في ليبيا الأكثر تضررا من العاصفة دانيال.