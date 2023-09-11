https://sputnikarabic.ae/20230911/الجيش-الليبي-نحو-6-آلاف-شخص-مفقود-بسبب-الفيضانات-في-شرق-ليبيا-1080940598.html

الجيش الليبي: نحو 6 آلاف شخص مفقود بسبب الفيضانات في شرق ليبيا

الجيش الليبي: نحو 6 آلاف شخص مفقود بسبب الفيضانات في شرق ليبيا

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الاثنين، أن ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المسماري. لوكالة "سبوتنيك" إن: "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص مفقودين في درنة بسبب الفيضانات".في وقت سابق الاثنين، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوزت الألفين شخص.في الوقت نفسه، ناشد المجلس الرئاسي في طرابلس بتقديم المساعدة الدولية للمتضررين من الفيضانات.وجاء في بيان المجلس الرئاسي: "ندعو الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة والدعم للمناطق المتضررة".وأفادت وسائل إعلام ليبية يوم الأحد أن الأمطار الغزيرة التي جلبتها عاصفة دانيال تسببت في ارتفاع منسوب المياه والفيضانات في مدن وبلدات عدة في شرق ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة.وتم إغلاق الموانئ الجوية والبحرية في المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة، كما تم الإعلان عن مدن سوسة ودرنة كمناطق كوارث طبيعية، وفُرض حظر تجوال في المدن المتضررة.

https://sputnikarabic.ae/20230911/ليبيا-تعلن-أن-عدد-ضحايا-إعصار-دانيال-في-درنة-قد-يفوق-الـ2000-شخص-1080932344.html

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