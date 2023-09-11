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https://sputnikarabic.ae/20230911/الجيش-الليبي-نحو-6-آلاف-شخص-مفقود-بسبب-الفيضانات-في-شرق-ليبيا-1080940598.html
الجيش الليبي: نحو 6 آلاف شخص مفقود بسبب الفيضانات في شرق ليبيا
الجيش الليبي: نحو 6 آلاف شخص مفقود بسبب الفيضانات في شرق ليبيا
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الاثنين، أن ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T21:21+0000
2023-09-11T21:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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وقال المسماري. لوكالة "سبوتنيك" إن: "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص مفقودين في درنة بسبب الفيضانات".في وقت سابق الاثنين، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوزت الألفين شخص.في الوقت نفسه، ناشد المجلس الرئاسي في طرابلس بتقديم المساعدة الدولية للمتضررين من الفيضانات.وجاء في بيان المجلس الرئاسي: "ندعو الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة والدعم للمناطق المتضررة".وأفادت وسائل إعلام ليبية يوم الأحد أن الأمطار الغزيرة التي جلبتها عاصفة دانيال تسببت في ارتفاع منسوب المياه والفيضانات في مدن وبلدات عدة في شرق ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة.وتم إغلاق الموانئ الجوية والبحرية في المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة، كما تم الإعلان عن مدن سوسة ودرنة كمناطق كوارث طبيعية، وفُرض حظر تجوال في المدن المتضررة.
https://sputnikarabic.ae/20230911/ليبيا-تعلن-أن-عدد-ضحايا-إعصار-دانيال-في-درنة-قد-يفوق-الـ2000-شخص-1080932344.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الجيش الليبي: نحو 6 آلاف شخص مفقود بسبب الفيضانات في شرق ليبيا

21:21 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 21:22 GMT 11.09.2023)
© Sputnik . Nader Al-Sharifمقابلة سبوتنيك مع اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي
مقابلة سبوتنيك مع اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik . Nader Al-Sharif
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حصري
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الاثنين، أن ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة دانيال.
وقال المسماري. لوكالة "سبوتنيك" إن: "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص مفقودين في درنة بسبب الفيضانات".
مقتل مواطن ليبي بمدينة بنغازي بسبب فوضى ازدحام الحصول على الوقود - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
ليبيا تعلن أن عدد ضحايا إعصار "دانيال" في درنة قد يفوق الـ2000 شخص
16:12 GMT
في وقت سابق الاثنين، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوزت الألفين شخص.
في الوقت نفسه، ناشد المجلس الرئاسي في طرابلس بتقديم المساعدة الدولية للمتضررين من الفيضانات.
وجاء في بيان المجلس الرئاسي: "ندعو الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة والدعم للمناطق المتضررة".
وأفادت وسائل إعلام ليبية يوم الأحد أن الأمطار الغزيرة التي جلبتها عاصفة دانيال تسببت في ارتفاع منسوب المياه والفيضانات في مدن وبلدات عدة في شرق ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة.
وتم إغلاق الموانئ الجوية والبحرية في المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة، كما تم الإعلان عن مدن سوسة ودرنة كمناطق كوارث طبيعية، وفُرض حظر تجوال في المدن المتضررة.
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