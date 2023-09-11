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https://sputnikarabic.ae/20230911/الدفاع-الروسية-قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنفذان-رحلة-مجدولة-فوق-المياه-الدولية-لبحر-البلطيق-1080935109.html
الدفاع الروسية: قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان رحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر البلطيق
الدفاع الروسية: قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان رحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر البلطيق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفتين بعيدتي المدى من طراز "تو-22إم3" نفذتا رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T17:09+0000
2023-09-11T17:09+0000
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "رافقت أطقم مقاتلات سو-35إس التابعة للقوات الجوية الفضائية القاذفتين. وكانت مدة الرحلة حوالي 5 ساعات".ويشار إلى أن أطقم الطيران بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان رحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر البلطيق

17:09 GMT 11.09.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationالقاذفة الروسية تو-22 إم 3
القاذفة الروسية تو-22 إم 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفتين بعيدتي المدى من طراز "تو-22إم3" نفذتا رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.
وقالت الوزارة: "رافقت أطقم مقاتلات سو-35إس التابعة للقوات الجوية الفضائية القاذفتين. وكانت مدة الرحلة حوالي 5 ساعات".
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ويشار إلى أن أطقم الطيران بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.
يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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