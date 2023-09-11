https://sputnikarabic.ae/20230911/الدفاع-المدفعية-الروسية-تدمر-وحدات-أوكرانية-وتسقط-طائرتين-مسيرتين-جنوب-دونيتسك--عاجل-1080892754.html
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر وحدات أوكرانية وتسقط طائرتين مسيرتين جنوب دونيتسك -عاجل
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر وحدات أوكرانية وتسقط طائرتين مسيرتين جنوب دونيتسك -عاجل
صرح أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك، اليوم الاثنين، أن جنود مجموعة القوات الروسية عطلوا تناوب الوحدات الأوكرانية في مواقع في منطقة... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T02:17+0000
2023-09-11T02:17+0000
2023-09-11T02:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
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وقال تشيخوف، "في اتجاه جنوب دونيتسك، عطلت وحدات متقدمة من مجموعة قوات فوستوك، بدعم من المدفعية، تناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع في منطقة نوفودونيتسك. وتم تدمير القوة البشرية والمركبات للعدو".وأضاف أن نيران المدفعية دمرت محطة للحرب الإلكترونية في منطقة روفنوبول، ونقاط انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني في نيسكوشني، وأوغليدار، ونوفوميخيلوفكا، بالإضافة إلى حظيرة لمعدات السيارات في أوجليسبوروتشنايا.وأوضح رئيس المركز الصحفي، أنه خلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع هاوتزر (ماستا بي) في منطقة نوفوكرينكا، وأصيبت أطقم الهاون في مناطق أوروزهايني ونوفوداروفكا وشمال فلاديميروفكا وشمال نيكولسكوي.وأضاف تشيخوف: "تم تنفيذ ضربات جوية ضد تجمعات القوة البشرية والمعدات للعدو في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونيتسك وشختارسكي ونوفومايورسكي وستارومايورسكي وأوروزايني. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار من طراز فالكيري للاستطلاع".
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تسقط-طائرتين-مسيرتين-فوق-بيلغورود-1080891438.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
المدفعية الروسية, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية
المدفعية الروسية, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر وحدات أوكرانية وتسقط طائرتين مسيرتين جنوب دونيتسك -عاجل
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صرح أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك، اليوم الاثنين، أن جنود مجموعة القوات الروسية عطلوا تناوب الوحدات الأوكرانية في مواقع في منطقة نوفودونتسكي.
وقال تشيخوف، "في اتجاه جنوب دونيتسك، عطلت وحدات متقدمة من مجموعة قوات فوستوك، بدعم من المدفعية، تناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع في منطقة نوفودونيتسك. وتم تدمير القوة البشرية والمركبات للعدو
".
وأضاف أن نيران المدفعية دمرت محطة للحرب الإلكترونية في منطقة روفنوبول، ونقاط انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني في نيسكوشني، وأوغليدار، ونوفوميخيلوفكا، بالإضافة إلى حظيرة لمعدات السيارات في أوجليسبوروتشنايا.
وأوضح رئيس المركز الصحفي، أنه خلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع هاوتزر (ماستا بي) في منطقة نوفوكرينكا، وأصيبت أطقم الهاون في مناطق أوروزهايني ونوفوداروفكا وشمال فلاديميروفكا وشمال نيكولسكوي.
وأضاف تشيخوف: "تم تنفيذ ضربات جوية ضد تجمعات القوة البشرية والمعدات للعدو في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونيتسك وشختارسكي ونوفومايورسكي وستارومايورسكي وأوروزايني. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار من طراز فالكيري للاستطلاع".