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الدفاع: المدفعية الروسية تدمر وحدات أوكرانية وتسقط طائرتين مسيرتين جنوب دونيتسك -عاجل
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230911/الدفاع-المدفعية-الروسية-تدمر-وحدات-أوكرانية-وتسقط-طائرتين-مسيرتين-جنوب-دونيتسك--عاجل-1080892754.html
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر وحدات أوكرانية وتسقط طائرتين مسيرتين جنوب دونيتسك -عاجل
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر وحدات أوكرانية وتسقط طائرتين مسيرتين جنوب دونيتسك -عاجل
صرح أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك، اليوم الاثنين، أن جنود مجموعة القوات الروسية عطلوا تناوب الوحدات الأوكرانية في مواقع في منطقة... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T02:17+0000
2023-09-11T02:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
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وقال تشيخوف، "في اتجاه جنوب دونيتسك، عطلت وحدات متقدمة من مجموعة قوات فوستوك، بدعم من المدفعية، تناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع في منطقة نوفودونيتسك. وتم تدمير القوة البشرية والمركبات للعدو".وأضاف أن نيران المدفعية دمرت محطة للحرب الإلكترونية في منطقة روفنوبول، ونقاط انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني في نيسكوشني، وأوغليدار، ونوفوميخيلوفكا، بالإضافة إلى حظيرة لمعدات السيارات في أوجليسبوروتشنايا.وأوضح رئيس المركز الصحفي، أنه خلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع هاوتزر (ماستا بي) في منطقة نوفوكرينكا، وأصيبت أطقم الهاون في مناطق أوروزهايني ونوفوداروفكا وشمال فلاديميروفكا وشمال نيكولسكوي.وأضاف تشيخوف: "تم تنفيذ ضربات جوية ضد تجمعات القوة البشرية والمعدات للعدو في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونيتسك وشختارسكي ونوفومايورسكي وستارومايورسكي وأوروزايني. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار من طراز فالكيري للاستطلاع".
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تسقط-طائرتين-مسيرتين-فوق-بيلغورود-1080891438.html
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المدفعية الروسية, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية
المدفعية الروسية, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية

الدفاع: المدفعية الروسية تدمر وحدات أوكرانية وتسقط طائرتين مسيرتين جنوب دونيتسك -عاجل

02:17 GMT 11.09.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
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صرح أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك، اليوم الاثنين، أن جنود مجموعة القوات الروسية عطلوا تناوب الوحدات الأوكرانية في مواقع في منطقة نوفودونتسكي.
وقال تشيخوف، "في اتجاه جنوب دونيتسك، عطلت وحدات متقدمة من مجموعة قوات فوستوك، بدعم من المدفعية، تناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع في منطقة نوفودونيتسك. وتم تدمير القوة البشرية والمركبات للعدو".
وأضاف أن نيران المدفعية دمرت محطة للحرب الإلكترونية في منطقة روفنوبول، ونقاط انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني في نيسكوشني، وأوغليدار، ونوفوميخيلوفكا، بالإضافة إلى حظيرة لمعدات السيارات في أوجليسبوروتشنايا.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود
أمس, 23:01 GMT
وأوضح رئيس المركز الصحفي، أنه خلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع هاوتزر (ماستا بي) في منطقة نوفوكرينكا، وأصيبت أطقم الهاون في مناطق أوروزهايني ونوفوداروفكا وشمال فلاديميروفكا وشمال نيكولسكوي.
وأضاف تشيخوف: "تم تنفيذ ضربات جوية ضد تجمعات القوة البشرية والمعدات للعدو في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونيتسك وشختارسكي ونوفومايورسكي وستارومايورسكي وأوروزايني. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار من طراز فالكيري للاستطلاع".
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