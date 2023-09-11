https://sputnikarabic.ae/20230911/الفجالة-ترفع-شعار-صناعة-مصرية-في-موسم-العودة-للمدارس-1080930616.html

"الفجالة" ترفع شعار "صناعة مصرية" في موسم العودة للمدارس

"الفجالة" ترفع شعار "صناعة مصرية" في موسم العودة للمدارس

اعتاد كثير من المصريين على الذهاب إلى سوق "الفجالة" عندما تقترب بداية العام الدراسي لشراء مستلزمات المدارس الخاصة بأبنائهم بأسعار مخفضة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T16:22+0000

2023-09-11T16:22+0000

2023-09-11T16:22+0000

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ومنذ إعلان وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد سينطلق في نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأ أولياء الأمور يتوافدون إلى سوق "الفجالة"، التي ربما تساعدهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملونها خاصة مع ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.الشراء بالجملةويتميز سوق الفجالة عن أماكن البيع الخارجية في أن جميع الأدوات المدرسية متاحة في مكان واحد، كما أنه يوفر إمكانية البيع القطاعي بأسعار أفضل، إضافة إلى إمكانية الشراء بالجملة من بعض الأماكن ويشمل ذلك الكراسات والأقلام والكتب الخارجية والحقائب وغيرها.ماذا يقول المصريون عن سوق الفجالة؟"الفجالة" هي "أساس ومركز مصر في بيع الأدوات المدرسية، ومنذ قديم الأزل ونحن نتوجه إليها لشراء مسلتزمات المدراس، وأنا كمعلم لازلت أيضا ولي أمر لأبنائي"، هكذا تحدث محمود حسن، معلم وولي أمر لأربعة طلاب.ويضيف محمود حسن لـ "سبوتنيك": "أزور الفجالة مثل أي ولي أمر لأشتري مستلزمات أبنائي بسعر مخفض، لكني أتأثر مثل الآخرين بأي تغير في الأسعار".ويقول عصام سيد، عامل في منطقة الفجالة: "أنا أعمل في بيع الأدوات المكتبية والمدرسية في منطقة الفجالة منذ أن كان عمري 14 عاما، والمصريين يرتادون منطقة الفجالة سنويا لشراء مستلزمات المدارس الخاصة بأبنائهم بأسعار مخفضة".زيادة الأسعاروتابع لـ "سبوتنيك": "لكن الحقيقة أننا نواجه مشكلة في موسم الدراسة المقبل بسبب زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 60 إلى 70 في المئة، وشمل ذلك جميع المواد الخام سواء ورق أو بلاستيك".ويضيف عصام: "الإقبال هذا العام منخفض جدا، ويمكنني أن أقول أنه لا يزيد عن 30 في المئة، مقارنة بنسب الإقبال خلال العام الماضي"، مشيرا إلى أن ذلك يشمل عدد الزبائن الذين يزورون منطقة الفجالة والقوة الشرائية لهم.وتابع: "من كان يشتري في العام الماضي 10 رزم من الكراريس، يشتري هذا العام رزمة واحدة وبعد فصال وجدل حول الأسعار".مشكلة المستوردوحول مشكلات الاستيراد، علق عصام قائلا: "بالطبع الاستيراد خلق مشكلة كبيرة في سوق الفجالة"، مضيفا: "أصبحنا اليوم ننتج جميع مستلزماتنا في مصر، لكن يجب أن نشير إلى أن جودة المنتج المحلي لا تقارن بجودة المنتج المستورد".وتابع: "الحقيقة أن ارتفاع الأسعار هو ما تسبب في كل تلك المشكلات، فعلينا أن نستوعب أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار أثر على كل شيء".العقبة الكبرىوعن أكبر المشاكل التي يواجهها أولياء الأمور هذا العام، يقول عصام سيد: "لدي ابنة بكلية الإعلام وابن في كلية تجارة وفتاة في مرحلة الثانوية العامة، والحقيقة أن المستلزمات الدراسية ليست مشكلتها الكبرى في الكراريس والكشاكيل، وإنما في شراء الكتب الدراسية"، مشيرا إلى أن "الكتاب الذي كان يشتريه لأبنائه، في العام الماضي، بـ 50 جنيه أصبح هذا العام بسعر 180 جنيه".وتابع: "أنا أعمل في البيع ولا أحصل على راتب، وكل قطعة أبيعها لا توفر لي أكثر من 5 جنيهات، وهو ما يعني أنني بحاجة إلى بيع أكبر قدر ممكن من المستلزمات المدرسية حتى أوفر مبلغا معقولا يمكنني من تلبية احتياجات أبنائي".وبالعودة للمعلم محمود حسن، فقد قال في هذه النقطة، إن سوق منطقة الفجالة لم تتغير عن الأعوام السابقة فيما يتعلق بالبضاعة نفسها، لكن الاختلاف الوحيد هو ارتفاع الأسعار الملحوظ، مضيفا: "أحاول بقدر الإمكان أن أتماشى مع ارتفاعات الأسعار وأن أشتري لأبنائي الأساسيات المهمة".رؤى متضاربةيرى رضا أبو سريع، عامل في منطقة الفجالة، أن "الموسم جيد، والمصريين بدأوا في ارتياد سوق الفجالة والشراء والأسعار تتراجع تدريجيا".لكن هذه الرؤية يعارضها شعبان غريب، مدير تشغيل في شركة أدوات مكتبية، وقال إن العاملين في سوق الفجالة اعتادوا أن يكون الرواج والإقبال أضعاف ما نراه هذا العام، مشيرا إلى أن سبب انخفاض الإقبال هو ارتفاع الأسعار.وأضاف: "أنا أعمل بسوق الفجالة منذ عام 1990، وعندما نقارن العام الحالي بالأعوام السابقة، فإن مشتريات زبائن الموسم الحالي تراجعت بنسبة قد تصل إلى 50 في المئة"، مشيرا إلى أنه لا يشتري المستلزمات المدرسية لأبنائه بشكل موسمي وإنما "أشتري لهم كراسة وكشكول، وأتابع حتى ينتهون من استخدامهم، ثم اشتري مرة أخرى بسبب ارتفاعات الأسعار".نصائح وبدائلولمواجهة أزمة غلاء الأسعار في الموسم الدراسي الحالي وتقليل الالتزامات المالية المطلوبة من أولياء الأمور لهذا الغرض، يقدم خبراء نصائح وبدائل يمكن الاستفادة منها تشمل:

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