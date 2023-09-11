https://sputnikarabic.ae/20230911/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-أثناء-محاولتها-الهجوم-بالقرب-من-قرية-أوبيتنوي-1080932193.html

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة أثناء محاولتها الهجوم بالقرب من قرية أوبيتنوي

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة أثناء محاولتها الهجوم بالقرب من قرية أوبيتنوي

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية حاولت التقدم بمساعدة الدبابات ومركبات المشاة القتالية في منطقة قرية... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T16:04+0000

2023-09-11T16:04+0000

2023-09-11T16:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وكتب بوشيلين على "تلغرام": "نرى أن العدو أصبح أكثر نشاطا في اتجاه منطقة أوبيتنوي، وقد تكبدت الدبابات وعربات المشاة القتالية المنتشرة خسائر فادحة، لكن المعارك مستمرة، والعدو يحاول تحسين مواقعه هناك، في هذا الاتجاه. وحداتنا تتفهم أنه يجب أن تواصل القيام ببعض المهام… ولا توجد مخاوف جدية".وفقا له، لا توجد تغييرات كبيرة في اتجاه كراسني ليمان، حيث شنت القوات المسلحة الأوكرانية عدة هجمات صغيرة في اتجاه غابات تورسكوي وسيريبريانسكي، لكن الوحدات الروسية صدت كل هذه المحاولات. وأضاف رئيس جمهورية دونيتسك أنه لا توجد حاليا أي علامات جدية على تكثيف الأعمال القتالية في هذا الاتجاه.وأشار إلى أنه تم رصد "توقف القوات الأوكرانية للتحضير" في اتجاه أرتيوموفسك، حيث بدأت القوات الأوكرانية في إعادة تجميع صفوفها واستبدال مفارز الهجوم المتقدمة. وأضاف بوشيلين أن العدو حاول في اتجاه أندرييفكا وكورديوموفكا تحسين مواقعه باستخدام المدفعية، لكنه لم ينجح.وخلص إلى أنه لا توجد أيضًا تغييرات كبيرة في اتجاه ماريينكا، والوضع في اتجاه أوغليدار لا يزال تحت السيطرة.

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رصد عسكري