عربي
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230911/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-أثناء-محاولتها-الهجوم-بالقرب-من-قرية-أوبيتنوي-1080932193.html
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة أثناء محاولتها الهجوم بالقرب من قرية أوبيتنوي
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة أثناء محاولتها الهجوم بالقرب من قرية أوبيتنوي
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية حاولت التقدم بمساعدة الدبابات ومركبات المشاة القتالية في منطقة قرية... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T16:04+0000
2023-09-11T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3404248d977be12e7d4d55b898c8b2c.jpg
وكتب بوشيلين على "تلغرام": "نرى أن العدو أصبح أكثر نشاطا في اتجاه منطقة أوبيتنوي، وقد تكبدت الدبابات وعربات المشاة القتالية المنتشرة خسائر فادحة، لكن المعارك مستمرة، والعدو يحاول تحسين مواقعه هناك، في هذا الاتجاه. وحداتنا تتفهم أنه يجب أن تواصل القيام ببعض المهام… ولا توجد مخاوف جدية".وفقا له، لا توجد تغييرات كبيرة في اتجاه كراسني ليمان، حيث شنت القوات المسلحة الأوكرانية عدة هجمات صغيرة في اتجاه غابات تورسكوي وسيريبريانسكي، لكن الوحدات الروسية صدت كل هذه المحاولات. وأضاف رئيس جمهورية دونيتسك أنه لا توجد حاليا أي علامات جدية على تكثيف الأعمال القتالية في هذا الاتجاه.وأشار إلى أنه تم رصد "توقف القوات الأوكرانية للتحضير" في اتجاه أرتيوموفسك، حيث بدأت القوات الأوكرانية في إعادة تجميع صفوفها واستبدال مفارز الهجوم المتقدمة. وأضاف بوشيلين أن العدو حاول في اتجاه أندرييفكا وكورديوموفكا تحسين مواقعه باستخدام المدفعية، لكنه لم ينجح.وخلص إلى أنه لا توجد أيضًا تغييرات كبيرة في اتجاه ماريينكا، والوضع في اتجاه أوغليدار لا يزال تحت السيطرة.
https://sputnikarabic.ae/20230911/المدفعية-الروسية-تفاجئ-رتل-مشاة-أوكراني-برشقات-نارية-قاتلة-فيديو-1080923940.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9850d5da76acfd3add3cc3349f8f41b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة أثناء محاولتها الهجوم بالقرب من قرية أوبيتنوي

16:04 GMT 11.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية حاولت التقدم بمساعدة الدبابات ومركبات المشاة القتالية في منطقة قرية أوبيتنوي، لكنها تكبدت خسائر فادحة.
وكتب بوشيلين على "تلغرام": "نرى أن العدو أصبح أكثر نشاطا في اتجاه منطقة أوبيتنوي، وقد تكبدت الدبابات وعربات المشاة القتالية المنتشرة خسائر فادحة، لكن المعارك مستمرة، والعدو يحاول تحسين مواقعه هناك، في هذا الاتجاه. وحداتنا تتفهم أنه يجب أن تواصل القيام ببعض المهام… ولا توجد مخاوف جدية".
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تفاجئ رتل مشاة أوكراني برشقات نارية قاتلة... فيديو
13:58 GMT
وفقا له، لا توجد تغييرات كبيرة في اتجاه كراسني ليمان، حيث شنت القوات المسلحة الأوكرانية عدة هجمات صغيرة في اتجاه غابات تورسكوي وسيريبريانسكي، لكن الوحدات الروسية صدت كل هذه المحاولات. وأضاف رئيس جمهورية دونيتسك أنه لا توجد حاليا أي علامات جدية على تكثيف الأعمال القتالية في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أنه تم رصد "توقف القوات الأوكرانية للتحضير" في اتجاه أرتيوموفسك، حيث بدأت القوات الأوكرانية في إعادة تجميع صفوفها واستبدال مفارز الهجوم المتقدمة. وأضاف بوشيلين أن العدو حاول في اتجاه أندرييفكا وكورديوموفكا تحسين مواقعه باستخدام المدفعية، لكنه لم ينجح.
وخلص إلى أنه لا توجد أيضًا تغييرات كبيرة في اتجاه ماريينكا، والوضع في اتجاه أوغليدار لا يزال تحت السيطرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة "زلزال الحوز" في المغرب09:28 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала