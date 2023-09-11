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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230911/القوات-الأوكرانية-تقصف-ماكيفكا-بثلاث-قذائف-عنقودية-1080893721.html
القوات الأوكرانية تقصف ماكيفكا بثلاث قذائف عنقودية
القوات الأوكرانية تقصف ماكيفكا بثلاث قذائف عنقودية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، في بيان، صباح اليوم الاثنين، بأن... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T05:39+0000
2023-09-11T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وذكر المكتب في بيانه على "تلغرام": "بعد الساعة 00:00، تم تسجيل هجوم من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في حوالي الساعة 7:45 (بتوقيت موسكو) على منطقة سيمينوفكا، ماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، إذ تم إطلاق 3 مقذوفات من عيار 155 ملم كاسيت، ومنطقة كارلوفكا، مدينة دونيتسك (مقاطعتي كويبيشيف وكييف) تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم".تقع منطقة كويبيشيفسكي في غرب دونيتسك، وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلن الاستقلال عن كييف بعد الانقلاب الذي وقع هناك، تعرضت هذه المنطقة لقصف منتظم من قبل قوات الأمن الأوكرانية.وتعتبر الحافة الشمالية للمنطقة هي المطار، الذي تم تدميره بالكامل نتيجة شهور من القتال، وماكيفكا هي مدينة تابعة لدونيتسك، مجاورة لها من الشمال الشرقي.تستخدم دول "الناتو" مدفعية 155 ملم. زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر "إم 777" البعيدة المدى من عيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.أيضا تم تزويد القوات الأوكرانية بالمدفعية الذاتية الدفع الألمانية "بي زد 2000" ، ومدفعية "كراب" البولندية والفرنسية "قيصر".
https://sputnikarabic.ae/20230911/الجيش-الروسي-يعرض-مشاهد-لتدمير-المدرعات-الأوكرانية-بالقرب-من-رابوتينو-فيديو-1080893512.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الأوكرانية تقصف ماكيفكا بثلاث قذائف عنقودية

05:39 GMT 11.09.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatariالقنبلة العنقودية
القنبلة العنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، في بيان، صباح اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت ماكيفكا ودونيتسك بـ3 قذائف عنقودية عيار 155 ملم من ذخائر "الناتو".
وذكر المكتب في بيانه على "تلغرام": "بعد الساعة 00:00، تم تسجيل هجوم من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في حوالي الساعة 7:45 (بتوقيت موسكو) على منطقة سيمينوفكا، ماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، إذ تم إطلاق 3 مقذوفات من عيار 155 ملم كاسيت، ومنطقة كارلوفكا، مدينة دونيتسك (مقاطعتي كويبيشيف وكييف) تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم".
تقع منطقة كويبيشيفسكي في غرب دونيتسك، وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلن الاستقلال عن كييف بعد الانقلاب الذي وقع هناك، تعرضت هذه المنطقة لقصف منتظم من قبل قوات الأمن الأوكرانية.
وتعتبر الحافة الشمالية للمنطقة هي المطار، الذي تم تدميره بالكامل نتيجة شهور من القتال، وماكيفكا هي مدينة تابعة لدونيتسك، مجاورة لها من الشمال الشرقي.
مدفع دي-30 التابع لقوات الجيش الروسي في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يعرض مشاهد لتدمير المدرعات الأوكرانية قرب رابوتينو... فيديو
04:53 GMT
تستخدم دول "الناتو" مدفعية 155 ملم. زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر "إم 777" البعيدة المدى من عيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.
أيضا تم تزويد القوات الأوكرانية بالمدفعية الذاتية الدفع الألمانية "بي زد 2000" ، ومدفعية "كراب" البولندية والفرنسية "قيصر".
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