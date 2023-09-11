https://sputnikarabic.ae/20230911/القوات-الأوكرانية-تقصف-ماكيفكا-بثلاث-قذائف-عنقودية-1080893721.html
القوات الأوكرانية تقصف ماكيفكا بثلاث قذائف عنقودية
القوات الأوكرانية تقصف ماكيفكا بثلاث قذائف عنقودية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، في بيان، صباح اليوم الاثنين، بأن... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T05:39+0000
2023-09-11T05:39+0000
2023-09-11T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وذكر المكتب في بيانه على "تلغرام": "بعد الساعة 00:00، تم تسجيل هجوم من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في حوالي الساعة 7:45 (بتوقيت موسكو) على منطقة سيمينوفكا، ماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، إذ تم إطلاق 3 مقذوفات من عيار 155 ملم كاسيت، ومنطقة كارلوفكا، مدينة دونيتسك (مقاطعتي كويبيشيف وكييف) تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم".تقع منطقة كويبيشيفسكي في غرب دونيتسك، وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلن الاستقلال عن كييف بعد الانقلاب الذي وقع هناك، تعرضت هذه المنطقة لقصف منتظم من قبل قوات الأمن الأوكرانية.وتعتبر الحافة الشمالية للمنطقة هي المطار، الذي تم تدميره بالكامل نتيجة شهور من القتال، وماكيفكا هي مدينة تابعة لدونيتسك، مجاورة لها من الشمال الشرقي.تستخدم دول "الناتو" مدفعية 155 ملم. زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر "إم 777" البعيدة المدى من عيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.أيضا تم تزويد القوات الأوكرانية بالمدفعية الذاتية الدفع الألمانية "بي زد 2000" ، ومدفعية "كراب" البولندية والفرنسية "قيصر".
https://sputnikarabic.ae/20230911/الجيش-الروسي-يعرض-مشاهد-لتدمير-المدرعات-الأوكرانية-بالقرب-من-رابوتينو-فيديو-1080893512.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تقصف ماكيفكا بثلاث قذائف عنقودية
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، في بيان، صباح اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت ماكيفكا ودونيتسك بـ3 قذائف عنقودية عيار 155 ملم من ذخائر "الناتو".
وذكر المكتب في بيانه على "تلغرام": "بعد الساعة 00:00، تم تسجيل هجوم من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في حوالي الساعة 7:45 (بتوقيت موسكو) على منطقة سيمينوفكا، ماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، إذ تم إطلاق 3 مقذوفات من عيار 155 ملم كاسيت، ومنطقة كارلوفكا، مدينة دونيتسك (مقاطعتي كويبيشيف وكييف) تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم".
تقع منطقة كويبيشيفسكي في غرب دونيتسك، وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلن الاستقلال عن كييف بعد الانقلاب الذي وقع هناك، تعرضت هذه المنطقة لقصف منتظم من قبل قوات الأمن الأوكرانية.
وتعتبر الحافة الشمالية للمنطقة هي المطار
، الذي تم تدميره بالكامل نتيجة شهور من القتال، وماكيفكا هي مدينة تابعة لدونيتسك، مجاورة لها من الشمال الشرقي.
تستخدم دول "الناتو" مدفعية 155 ملم. زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر "إم 777" البعيدة المدى من عيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية
.
أيضا تم تزويد القوات الأوكرانية بالمدفعية الذاتية الدفع الألمانية "بي زد 2000" ، ومدفعية "كراب" البولندية والفرنسية "قيصر".