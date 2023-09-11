https://sputnikarabic.ae/20230911/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-ومستودع-ذخيرة-للوائي-دفاع-إقليميين-أوكرانيين--عاجل-1080912317.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومستودع ذخيرة للواءي دفاع إقليميين أوكرانيين- عاجل
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومستودع ذخيرة للواءي دفاع إقليميين أوكرانيين- عاجل
أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية، على محور كوبيانسك، أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستروفكا... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T10:53+0000
2023-09-11T10:53+0000
2023-09-11T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إلى أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت ما يصل إلى 80 عسكريًا، وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر "دي- 30".وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة تابايفكا في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 103 للدفاع الإقليمي".وعلى محور خيرسون، ونتيجة لهجوم ناري نفذته القوات الروسية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد ما يصل إلى 20 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث سيارات ومدفع من طراز "دي- 30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل أيه دي" المضادة للطائرات دون طيار.وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، مراكز تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.وفي منطقة ترودوفوي في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير محطة الرادار "إس تي- 68" لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة.كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ثلاثة صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أولخا"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 46 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230911/بعد-تشالنجر-الجيش-الروسي-يدمر-منظومة-دفاع-جوي-بريطانية--عاجل-1080909566.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومستودع ذخيرة للواءي دفاع إقليميين أوكرانيين- عاجل
10:53 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية، على محور كوبيانسك، أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستروفكا وسينكوفكا وكيسلوفكا وبيشانوي التابعة لمقاطعة خاركوف.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إلى أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت ما يصل إلى 80 عسكريًا، وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر "دي- 30".
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة تابايفكا في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 103 للدفاع الإقليمي".
وعلى محور خيرسون، ونتيجة لهجوم ناري نفذته القوات الروسية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد ما يصل إلى 20 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث سيارات ومدفع من طراز "دي- 30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل أيه دي" المضادة للطائرات دون طيار.
كما دمرت ضربات القوات الروسية مركزا للتحكم بالطائرات دون طيار الأوكرانية.
وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، مراكز تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.
وفي منطقة ترودوفوي في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير محطة الرادار "إس تي- 68" لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة.
وفي منطقة قرية سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز قيادة اللواء رقم 100 للدفاع الإقليمي.
كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ثلاثة صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أولخا"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 46 طائرة أوكرانية
دون طيار في مناطق مختلفة.