https://sputnikarabic.ae/20230911/الكرملين-الزعيم-الكوري-الشمالي-كيم-جونغ-أون-سيزور-روسيا-قريبا-بدعوة-من-الرئيس-فلاديمير-بوتين-1080912957.html
الكرملين: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيزور روسيا قريبا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين
الكرملين: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيزور روسيا قريبا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين
سيقوم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الأيام المقبلة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T11:27+0000
2023-09-11T11:27+0000
2023-09-11T11:28+0000
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العالم, روسيا
الكرملين: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيزور روسيا قريبا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين
11:27 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
سيقوم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الأيام المقبلة.