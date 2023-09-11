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الكرملين: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيزور روسيا قريبا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين
https://sputnikarabic.ae/20230911/الكرملين-الزعيم-الكوري-الشمالي-كيم-جونغ-أون-سيزور-روسيا-قريبا-بدعوة-من-الرئيس-فلاديمير-بوتين-1080912957.html
الكرملين: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيزور روسيا قريبا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين
الكرملين: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيزور روسيا قريبا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين
سيقوم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الأيام المقبلة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T11:27+0000
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الكرملين: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيزور روسيا قريبا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين

11:27 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 11.09.2023)
© Sputnik . Алексей Никольский / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik . Алексей Никольский
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سيقوم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الأيام المقبلة.
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