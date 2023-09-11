https://sputnikarabic.ae/20230911/الكرملين-بوتين-وكيم-جونغ-أون-يناقشان-العلاقات-الثنائية-1080933274.html
الكرملين: بوتين وكيم جونغ أون يناقشان العلاقات الثنائية
الكرملين: بوتين وكيم جونغ أون يناقشان العلاقات الثنائية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في الأيام المقبلة لبحث... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T16:41+0000
2023-09-11T16:41+0000
2023-09-11T16:46+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، ردا على سؤال حول متى يمكن أن يعقد الاجتماع: "قد يتم عقده في غضون أيام".وأكد أن العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ ستكون الموضوع الرئيسي للمحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وتابع بيسكوف: "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي جارتنا، وكما هو الحال مع أي دولة مجاورة، فإننا نعتبر أنفسنا ملزمين بإقامة علاقات جيدة ومتبادلة المنفعة".وأضاف أنه في إطار زيارة كيم جونغ أون، من المقرر إجراء محادثات بين روسيا وكوريا الشمالية على شكل وفود، و"إذا لزم الأمر"، سيعقد بوتين وكيم جونغ أون محادثات فردية.كما لفت بيسكوف الانتباه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، بأن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من بوتين في الأيام المقبلة. بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون سيلتقي خلال الزيارة مع بوتين ويجري محادثات.
https://sputnikarabic.ae/20230911/الكرملين-الزعيم-الكوري-الشمالي-كيم-جونغ-أون-سيزور-روسيا-قريبا-بدعوة-من-الرئيس-فلاديمير-بوتين-1080912957.html
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روسيا, العالم
الكرملين: بوتين وكيم جونغ أون يناقشان العلاقات الثنائية
16:41 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 16:46 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في الأيام المقبلة لبحث العلاقات الثنائية معه.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، ردا على سؤال حول متى يمكن أن يعقد الاجتماع: "قد يتم عقده في غضون أيام".
وأكد أن العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ ستكون الموضوع الرئيسي للمحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وتابع بيسكوف: "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي جارتنا، وكما هو الحال مع أي دولة مجاورة، فإننا نعتبر أنفسنا ملزمين بإقامة علاقات جيدة ومتبادلة المنفعة".
وأضاف أنه في إطار زيارة كيم جونغ أون، من المقرر إجراء محادثات بين روسيا وكوريا الشمالية على شكل وفود، و"إذا لزم الأمر"، سيعقد بوتين وكيم جونغ أون محادثات فردية.
كما لفت بيسكوف الانتباه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، بأن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من بوتين في الأيام المقبلة. بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون سيلتقي خلال الزيارة مع بوتين ويجري محادثات.