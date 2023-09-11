https://sputnikarabic.ae/20230911/المدفعية-الروسية-تفاجئ-رتل-مشاة-أوكراني-برشقات-نارية-قاتلة-فيديو-1080923940.html
المدفعية الروسية تفاجئ رتل مشاة أوكراني برشقات نارية قاتلة... فيديو
المدفعية الروسية تفاجئ رتل مشاة أوكراني برشقات نارية قاتلة... فيديو
تفرد سلاح المدفعية الروسي، منذ تأسيسه، بفعالية منقطعة النظير باستهداف نقاط تمركز العدو ودك تجمعات القوى البشرية والآليات المعادية سواء أكانت ثابتة أو متحركة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T13:58+0000
2023-09-11T13:58+0000
2023-09-11T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأكدت المدفعية الروسية، في العملية العسكرية الخاصة نجاعتها في شل حركة الجيش الأوكراني، وتدمير مخازن السلاح والذخيرة، إضافة لتدمير الأرتال الراجلة والمؤللة.وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو، التي توثق الأعمال البطولية لرجال المدفعية في الجيش الروسي، أثناء استهداف تجمعات قوات نظام كييف.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات توثق توجيه المدفعية الروسية الثقيلة ضربات مباشرة لرتل عسكري تابع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.شاهد أيضا... "إسكندر" الروسي ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تفاجئ رتل مشاة أوكراني برشقات نارية قاتلة... فيديو
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تفرد سلاح المدفعية الروسي، منذ تأسيسه، بفعالية منقطعة النظير باستهداف نقاط تمركز العدو ودك تجمعات القوى البشرية والآليات المعادية سواء أكانت ثابتة أو متحركة.
وأكدت المدفعية الروسية، في العملية العسكرية الخاصة نجاعتها في شل حركة الجيش الأوكراني، وتدمير مخازن السلاح والذخيرة، إضافة لتدمير الأرتال الراجلة والمؤللة.
وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو، التي توثق الأعمال البطولية لرجال المدفعية في الجيش الروسي، أثناء استهداف تجمعات قوات نظام كييف.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات توثق توجيه المدفعية الروسية الثقيلة ضربات مباشرة لرتل عسكري تابع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.