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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230911/المدفعية-الروسية-تفاجئ-رتل-مشاة-أوكراني-برشقات-نارية-قاتلة-فيديو-1080923940.html
المدفعية الروسية تفاجئ رتل مشاة أوكراني برشقات نارية قاتلة... فيديو
المدفعية الروسية تفاجئ رتل مشاة أوكراني برشقات نارية قاتلة... فيديو
تفرد سلاح المدفعية الروسي، منذ تأسيسه، بفعالية منقطعة النظير باستهداف نقاط تمركز العدو ودك تجمعات القوى البشرية والآليات المعادية سواء أكانت ثابتة أو متحركة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T13:58+0000
2023-09-11T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأكدت المدفعية الروسية، في العملية العسكرية الخاصة نجاعتها في شل حركة الجيش الأوكراني، وتدمير مخازن السلاح والذخيرة، إضافة لتدمير الأرتال الراجلة والمؤللة.وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو، التي توثق الأعمال البطولية لرجال المدفعية في الجيش الروسي، أثناء استهداف تجمعات قوات نظام كييف.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات توثق توجيه المدفعية الروسية الثقيلة ضربات مباشرة لرتل عسكري تابع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.شاهد أيضا... "إسكندر" الروسي ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تفاجئ رتل مشاة أوكراني برشقات نارية قاتلة... فيديو

13:58 GMT 11.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik
/
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تفرد سلاح المدفعية الروسي، منذ تأسيسه، بفعالية منقطعة النظير باستهداف نقاط تمركز العدو ودك تجمعات القوى البشرية والآليات المعادية سواء أكانت ثابتة أو متحركة.
وأكدت المدفعية الروسية، في العملية العسكرية الخاصة نجاعتها في شل حركة الجيش الأوكراني، وتدمير مخازن السلاح والذخيرة، إضافة لتدمير الأرتال الراجلة والمؤللة.
وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو، التي توثق الأعمال البطولية لرجال المدفعية في الجيش الروسي، أثناء استهداف تجمعات قوات نظام كييف.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات توثق توجيه المدفعية الروسية الثقيلة ضربات مباشرة لرتل عسكري تابع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
شاهد أيضا... "إسكندر" الروسي ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو.
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