https://sputnikarabic.ae/20230911/المشروع---11356-فرقاطة-روسية-بقدرات-خارقة-1080928555.html
"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية بقدرات خارقة
"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية بقدرات خارقة
تتميز فرقاطة "المشروع - 11356" الروسية بقدرتها على العمل في جميع مسارح العمليات البحرية، ويشمل ذلك تنفيذ مهام ضمن تشكيلات قتالية في المحيطات. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T15:38+0000
2023-09-11T15:38+0000
2023-09-11T15:38+0000
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ورغم حجمها الصغير مقارنة بالوحدات البحرية الأخرى، فإنه يمكن الاعتماد على فرقاطة "المشروع - 11356" في مواجهة التهديدات البحرية والجوية.
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انفوجرافيك, инфографика
"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية بقدرات خارقة
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تتميز فرقاطة "المشروع - 11356" الروسية بقدرتها على العمل في جميع مسارح العمليات البحرية، ويشمل ذلك تنفيذ مهام ضمن تشكيلات قتالية في المحيطات.
ورغم حجمها الصغير مقارنة بالوحدات البحرية الأخرى، فإنه يمكن الاعتماد على فرقاطة "المشروع - 11356" في مواجهة التهديدات البحرية والجوية.