https://sputnikarabic.ae/20230911/بايدن-يقول-إنه-لا-يتطلع-إلى-احتواء-الصين-لكنها-بدأت-في-تغيير-قواعد-اللعبة-1080893409.html
بايدن يقول إنه لا يتطلع إلى احتواء الصين لكنها بدأت في تغيير قواعد اللعبة
بايدن يقول إنه لا يتطلع إلى احتواء الصين لكنها بدأت في تغيير قواعد اللعبة
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الأحد، إنه لا يتطلع إلى "احتواء الصين"، لكنها بدأت في "تغيير قواعد اللعبة"، دون أن يحدد أي قواعد. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T04:42+0000
2023-09-11T04:42+0000
2023-09-11T05:13+0000
جو بايدن
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي، أن الصين "تواجه مشكلة اقتصادية صعبة في الوقت الحالي لمجموعة كاملة من الأسباب التي تتعلق بعدم نمو الاقتصاد العالمي، والسياسات التي اتبعتها الصين".وتابع قائلًا: "هدفنا ليس عزل الصين، بل نسعى فقط لضمان وجود علاقة جيدة ومستدامة مع الصين".وأوضح بايدن، الذي قام بزيارة فيتنام بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الهند، بأنه قابل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ أثناء تواجده في القمة، وأشار إلى أن اللقاء كان هادئًا وبناءً حيث تمت مناقشة مسائل الاستقرار، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي تصعيد أو صراع في الحوار.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الرئيس-الأمريكي-يخطئ-في-لفظ-اسم-ولي-العهد-السعودي-في-قمة-العشرين-فيديو-1080870711.html
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جو بايدن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يقول إنه لا يتطلع إلى احتواء الصين لكنها بدأت في تغيير قواعد اللعبة
04:42 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الأحد، إنه لا يتطلع إلى "احتواء الصين"، لكنها بدأت في "تغيير قواعد اللعبة"، دون أن يحدد أي قواعد.
وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي، أن الصين "تواجه مشكلة اقتصادية صعبة في الوقت الحالي لمجموعة كاملة من الأسباب التي تتعلق بعدم نمو الاقتصاد العالمي، والسياسات التي اتبعتها الصين
".
وتابع قائلًا: "هدفنا ليس عزل الصين، بل نسعى فقط لضمان وجود علاقة جيدة ومستدامة مع الصين".
وأوضح بايدن، الذي قام بزيارة فيتنام بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الهند، بأنه قابل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ أثناء تواجده في القمة، وأشار إلى أن اللقاء كان هادئًا وبناءً حيث تمت مناقشة مسائل الاستقرار، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي تصعيد أو صراع في الحوار.