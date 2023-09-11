عربي
https://sputnikarabic.ae/20230911/بايدن-يقول-إنه-لا-يتطلع-إلى-احتواء-الصين-لكنها-بدأت-في-تغيير-قواعد-اللعبة-1080893409.html
بايدن يقول إنه لا يتطلع إلى احتواء الصين لكنها بدأت في تغيير قواعد اللعبة
بايدن يقول إنه لا يتطلع إلى احتواء الصين لكنها بدأت في تغيير قواعد اللعبة
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الأحد، إنه لا يتطلع إلى "احتواء الصين"، لكنها بدأت في "تغيير قواعد اللعبة"، دون أن يحدد أي قواعد. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T04:42+0000
2023-09-11T05:13+0000
جو بايدن
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079464210_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_1f158b304cacbf9fee1280008fd7e5f8.jpg
وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي، أن الصين "تواجه مشكلة اقتصادية صعبة في الوقت الحالي لمجموعة كاملة من الأسباب التي تتعلق بعدم نمو الاقتصاد العالمي، والسياسات التي اتبعتها الصين".وتابع قائلًا: "هدفنا ليس عزل الصين، بل نسعى فقط لضمان وجود علاقة جيدة ومستدامة مع الصين".وأوضح بايدن، الذي قام بزيارة فيتنام بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الهند، بأنه قابل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ أثناء تواجده في القمة، وأشار إلى أن اللقاء كان هادئًا وبناءً حيث تمت مناقشة مسائل الاستقرار، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي تصعيد أو صراع في الحوار.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الرئيس-الأمريكي-يخطئ-في-لفظ-اسم-ولي-العهد-السعودي-في-قمة-العشرين-فيديو-1080870711.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079464210_108:0:1353:934_1920x0_80_0_0_3f3bbeb6c55b0566cb410b1afe342a53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يقول إنه لا يتطلع إلى احتواء الصين لكنها بدأت في تغيير قواعد اللعبة

04:42 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 11.09.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegramNabd
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الأحد، إنه لا يتطلع إلى "احتواء الصين"، لكنها بدأت في "تغيير قواعد اللعبة"، دون أن يحدد أي قواعد.
وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي، أن الصين "تواجه مشكلة اقتصادية صعبة في الوقت الحالي لمجموعة كاملة من الأسباب التي تتعلق بعدم نمو الاقتصاد العالمي، والسياسات التي اتبعتها الصين".
وتابع قائلًا: "هدفنا ليس عزل الصين، بل نسعى فقط لضمان وجود علاقة جيدة ومستدامة مع الصين".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
بايدن يخطئ في لفظ اسم ولي العهد السعودي في قمة العشرين
أمس, 07:48 GMT
وأوضح بايدن، الذي قام بزيارة فيتنام بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الهند، بأنه قابل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ أثناء تواجده في القمة، وأشار إلى أن اللقاء كان هادئًا وبناءً حيث تمت مناقشة مسائل الاستقرار، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي تصعيد أو صراع في الحوار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:32 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائرأمس, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала