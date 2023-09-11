https://sputnikarabic.ae/20230911/بايدن-يقول-في-مؤتمر-صحفي-إنه-يتبع-تعليمات-موظفيه-فيديو-1080904333.html
بايدن يقول في مؤتمر صحفي إنه يتبع تعليمات موظفيه... فيديو
بايدن يقول في مؤتمر صحفي إنه يتبع تعليمات موظفيه... فيديو
صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في فيتنام، إنه يتبع تعليمات موظفيه. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T08:18+0000
2023-09-11T08:18+0000
2023-09-11T08:18+0000
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وفي وقت سابق، استنكرت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ادعاءات بأن موظفي البيت الأبيض يعاملون الرئيس جو بايدن كطفل، ووصفت تلك الادعاءات بأنها "سخيفة".جاءت هذه التعليقات خلال مؤتمر صحفي، حيث سُئلت جان بيير عن مقتطفات من السيرة الذاتية الجديدة للمؤلف فرانكلين فوير بعنوان "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض لجو بايدن والنضال من أجل مستقبل أمريكا". وفي الكتاب، أشار فوير إلى أن بايدن شكا لأصدقائه من معاملته كأنه "طفل صغير".وتكررت مؤخرا زلّات لسان بايدن، كان آخرها عندما لم يتمكن من نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بشكل صحيح، في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.وصرّح بايدن خلال الاجتماع: "أود أن أشكر بشكل خاص رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلام".حاول بايدن تصحيح خطأه لكنه لم يستطع نطق اسم الأمير السعودي بشكل صحيح، حتى في المرة الثانية، إذ قال بايدن، بغير لهجة فقط: "أنا آسف، محمد سلام"، ليكرر الخطأ مرة أخرى.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، كيف أن ولي العهد خلال هذا الحادث، ربما من أجل تهدئة الجو، أخذ كوبا وشرب بعض الماء.
https://sputnikarabic.ae/20230907/بايدن-يغادر-حفلا-تكريميا-دون-سابق-إنذار-فيديو-1080775156.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان
بايدن يقول في مؤتمر صحفي إنه يتبع تعليمات موظفيه... فيديو
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صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في فيتنام، إنه يتبع تعليمات موظفيه.
وفي وقت سابق، استنكرت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ادعاءات بأن موظفي البيت الأبيض يعاملون الرئيس جو بايدن
كطفل، ووصفت تلك الادعاءات بأنها "سخيفة".
جاءت هذه التعليقات خلال مؤتمر صحفي، حيث سُئلت جان بيير عن مقتطفات من السيرة الذاتية الجديدة للمؤلف فرانكلين فوير بعنوان "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض لجو بايدن والنضال من أجل مستقبل أمريكا". وفي الكتاب، أشار فوير إلى أن بايدن شكا لأصدقائه من معاملته كأنه "طفل صغير".
وتكررت مؤخرا زلّات لسان بايدن، كان آخرها عندما لم يتمكن من نطق اسم ولي العهد السعودي
، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بشكل صحيح، في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
وصرّح بايدن خلال الاجتماع: "أود أن أشكر بشكل خاص رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلام".
حاول بايدن تصحيح خطأه لكنه لم يستطع نطق اسم الأمير السعودي بشكل صحيح، حتى في المرة الثانية، إذ قال بايدن، بغير لهجة فقط: "أنا آسف، محمد سلام"، ليكرر الخطأ مرة أخرى.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، كيف أن ولي العهد خلال هذا الحادث، ربما من أجل تهدئة الجو، أخذ كوبا وشرب بعض الماء.