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بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة "زلزال الحوز" بالمغرب
بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة "زلزال الحوز" بالمغرب
أسفر زلزال مدمر ضرب عدة مدن بإقليم الحوز بالمغرب مساء الجمعة الماضية، عن مقتل 2122، وفق حصيلة غير نهائية، وإصابة 2421 جريحا، فيما لا تزال جهود الإنقاذ ورفع... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T09:28+0000
2023-09-11T09:28+0000
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أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي

بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة "زلزال الحوز" بالمغرب

09:28 GMT 11.09.2023
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يتبع
أسفر زلزال مدمر ضرب عدة مدن بإقليم الحوز بالمغرب مساء الجمعة الماضية، عن مقتل 2122، وفق حصيلة غير نهائية، وإصابة 2421 جريحا، فيما لا تزال جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض متواصلة على أمل العثور على أحياء.
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09:50 GMT 11.09.2023
فرنسا تتعهد بتقديم 5 ملايين يورو لدعم متضرري الزلزال
تعهدت فرنسا بتقديم مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمات غير حكومية تشارك في عمليات إغاثة متضرري الزلزال بالمغرب.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الإثنين، في مقابلة صحفية إنها وجهت بتخصيص مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمات غير حكومية منخرطة في عمليات الإغاثة في المغرب، سواء كانت فرنسية أو غير ذلك.
09:45 GMT 11.09.2023
لا ضحايا مصريين في زلزال المغرب
قال السفير المصري لدى المغرب ياسر عثمان، إن الرباط "تثمن عاليا تضامن مصر، قيادة وحكومة وشعبا، مع الشعب المغربي الشقيق فى مصابه الأليم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليل الجمعة الماضية، مؤكدا عدم تلقي أي بلاغات بوجود ضحايا مصريين حتى الآن.
09:44 GMT 11.09.2023
رئيس نادي برشلونة يعرب عن تضامنه مع ضحايا الزلزال
أبدى خوان لابورتا، رئيس فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.
ونشر رئيس النادي رسالة دعم إلى أسر ضحايا زلزال مراكش، من خلال فيديو ظهر فيه متحدثا باللغة العربية على حسابه بمنصة إكس"، قال فيه: "نحن معكم. ديما مغرب".
يشار إلى أن النادي الكتالوني كان قد أعرب عن تضامنه مع ضحايا زلزال المغرب، وقال على حسابه بـ "إكس": نعرب عن تضامننا الكامل وتعاطفنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب".
09:44 GMT 11.09.2023
09:33 GMT 11.09.2023
تعليق الدراسة في مناطق الزلزال.. وتضرر 530 مؤسسة تعليمية
أعلنت وزارة التعليم المغربية، تعليق الدراسة في المناطق التي ضربها الزلزال في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت اعتبارا من اليوم الاثنين، مؤكدة مصرع 7 مدرسين وتضرر 530 مؤسسة تعليمية جراء الزلزال المدمر.
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