بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة "زلزال الحوز" بالمغرب

رئيس نادي برشلونة يعرب عن تضامنه مع ضحايا الزلزال

أبدى خوان لابورتا، رئيس فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.

ونشر رئيس النادي رسالة دعم إلى أسر ضحايا زلزال مراكش، من خلال فيديو ظهر فيه متحدثا باللغة العربية على حسابه بمنصة إكس"، قال فيه: "نحن معكم. ديما مغرب".

يشار إلى أن النادي الكتالوني كان قد أعرب عن تضامنه مع ضحايا زلزال المغرب، وقال على حسابه بـ "إكس": نعرب عن تضامننا الكامل وتعاطفنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب".