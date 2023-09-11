https://sputnikarabic.ae/20230911/برلماني-سوري-نرى-يوميا-بأم-أعيننا-نهب-واشنطن-لثرواتنا--1080924842.html
برلماني سوري: نرى يوميا بأم أعيننا نهب واشنطن لثرواتنا
برلماني سوري: نرى يوميا بأم أعيننا نهب واشنطن لثرواتنا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T14:07+0000
2023-09-11T14:07+0000
2023-09-11T14:10+0000
راديو
بلا قيود
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برلماني سوري: نرى يوميا بأم أعيننا نهب واشنطن لثرواتنا
برلماني سوري: نرى يوميا بأم أعيننا نهب واشنطن لثرواتنا
سوريا، تطالب الأمم المتحدة بدفع أمريكا تعويضات لنهبها النفط السوري. وهو ما قال عنه النائب في البرلمان السوري، عن محافظة الحسكة، علي الجضعان:بلينكن يعلن أن أوكرانيا، مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا. ويقول الخبير في الشأن الأوروبي، أكثم سليمان، لبرنامجنا في هذا الصدد:المغرب يعلن عن حصيلة جديدة لضحايا "زلزال الحوز"، ويقول الخبير في الشأن المغربي، عبد الفتاح فتحي، لبرنامجنا:لافروف يعتبر قمة "مجموعة العشرين" نقطة تحول لضمان توازن المصالح في الاقتصاد العالمي، ويقول عضو أكاديمية "القضايا الجيوسياسية"، الدكتور علي الأحمد، لبرنامجنا:إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني:إصابة جنود لبنانيين في اشتباكات "عين الحلوة". وقال عن هذا الموضوع المسؤول الإعلامي في السفارة الفلسطينية في بيروت، وسام أبو زيد: التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
برلماني سوري: نرى يوميا بأم أعيننا نهب واشنطن لثرواتنا
14:07 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 14:10 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
سوريا، تطالب الأمم المتحدة بدفع أمريكا تعويضات لنهبها النفط السوري. وهو ما قال عنه النائب في البرلمان السوري، عن محافظة الحسكة، علي الجضعان:
ليس جديد على الغرب سرقة مقدرات شعوب المنطقة خاصة الشعب السوري، فنحن نرى بأم أعيننا كيف تعبر قوافل النفط والمواد الغذائية والقمح والثروات الباطنية يوميا إلى شمال العراق، بواسطة ميليشيات عميلة تابعة للاحتلال الأمريكي.
بلينكن يعلن أن أوكرانيا، مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا. ويقول الخبير في الشأن الأوروبي، أكثم سليمان، لبرنامجنا في هذا الصدد:
من الواضح أن الأمريكيين، لا يريدون أي مفاوضات جدية بين أوكرانيا وروسيا، لكن ينتظرون أن تبادر روسيا، إلى طرح صيغة معينة تلائم نظام كييف والأمريكيين، لكن هذا لن يحصل.
المغرب يعلن عن حصيلة جديدة لضحايا "زلزال الحوز"، ويقول الخبير في الشأن المغربي، عبد الفتاح فتحي، لبرنامجنا:
عمليات الأنقاذ لا تزال مستمرة في مناطق الزلزال، للبحث عن العالقين تحت الأنقاض وإنقاذهم، والمملكة تتلقى مساعدات دولية، وهناك تعاطف دولي مع المغرب، وهناك تعبئة على مستوى المجتمع المدني المغربي، للمساهمة في نجدة المتضررين.
لافروف يعتبر قمة "مجموعة العشرين" نقطة تحول لضمان توازن المصالح في الاقتصاد العالمي، ويقول عضو أكاديمية "القضايا الجيوسياسية"، الدكتور علي الأحمد، لبرنامجنا:
الحياة بحد ذاتها لا تقبل على الإطلاق إلا أن يكون فيها توازن، وهذا ينطبق أيضا على العلاقات الدولية والسياسية والاقتصادية بين الدول.
إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني:
هو سيعيد هيكلية العولمة العادلة ويعزز الحركة اللوجيستية العالمية ويعزز الصناعة والصادرات والواردات والتجارة البينية بين الشرق والغرب والشرق الأوسط، ولا ننسى أن الهند خامس اقتصاد عالمي، كما أنها عضو في "بريكس" مما سيعود بالفائدة أيضا على دول تحالف "بريكس".
إصابة جنود لبنانيين في اشتباكات "عين الحلوة". وقال عن هذا الموضوع المسؤول الإعلامي في السفارة الفلسطينية في بيروت، وسام أبو زيد:
من الضروري رفع الغطاء عن التكفيريين ووقف الحملات التي تعطيهم أي نوع من الأحقية بمحاولة الهجوم على مكونات الشعب الفلسطيني، وأي فصيل داخل مخيم عين الحلوة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...