https://sputnikarabic.ae/20230911/برلماني-سوري-نرى-يوميا-بأم-أعيننا-نهب-واشنطن-لثرواتنا--1080924842.html

برلماني سوري: نرى يوميا بأم أعيننا نهب واشنطن لثرواتنا

برلماني سوري: نرى يوميا بأم أعيننا نهب واشنطن لثرواتنا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T14:07+0000

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راديو

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برلماني سوري: نرى يوميا بأم أعيننا نهب واشنطن لثرواتنا برلماني سوري: نرى يوميا بأم أعيننا نهب واشنطن لثرواتنا

سوريا، تطالب الأمم المتحدة بدفع أمريكا تعويضات لنهبها النفط السوري. وهو ما قال عنه النائب في البرلمان السوري، عن محافظة الحسكة، علي الجضعان:بلينكن يعلن أن أوكرانيا، مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا. ويقول الخبير في الشأن الأوروبي، أكثم سليمان، لبرنامجنا في هذا الصدد:المغرب يعلن عن حصيلة جديدة لضحايا "زلزال الحوز"، ويقول الخبير في الشأن المغربي، عبد الفتاح فتحي، لبرنامجنا:لافروف يعتبر قمة "مجموعة العشرين" نقطة تحول لضمان توازن المصالح في الاقتصاد العالمي، ويقول عضو أكاديمية "القضايا الجيوسياسية"، الدكتور علي الأحمد، لبرنامجنا:إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني:إصابة جنود لبنانيين في اشتباكات "عين الحلوة". وقال عن هذا الموضوع المسؤول الإعلامي في السفارة الفلسطينية في بيروت، وسام أبو زيد: التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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