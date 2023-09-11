https://sputnikarabic.ae/20230911/بعد-تشالنجر-الجيش-الروسي-يدمر-منظومة-دفاع-جوي-بريطانية--عاجل-1080909566.html
بعد "تشالنجر"... الجيش الروسي يدمر منظومة دفاع جوي بريطانية
بعد "تشالنجر"... الجيش الروسي يدمر منظومة دفاع جوي بريطانية
أحبط الجيش الروسي، هجوما للقوات الأوكرانية، على محور زابوروجيه في منطقة رابوتينو، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 145 جنديًا أوكرانيًا. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T10:29+0000
2023-09-11T10:29+0000
2023-09-11T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن "تدمير نظام صواريخ مضاد للطائرات بريطاني الصنع من طراز "ستورمر إتش في إم" على محور زابوروجيه".وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بغطاء جوي ومدفعي وبدعم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومًا شنه اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينوالتابعة لمقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة للبطاريات، تم إصابة مدفع "إم 109" بالادين أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "إم 119" أمريكي الصنع، ومدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 20".وعلى محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية الروسية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كورديوموفكا وأفدييفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، في منطقة ديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي الثامن والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء البحري 38 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 128 في كل من منطقتي نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 160 فردًا عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع سيارات عسكرية وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "مستا بي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 70 فردًا عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز "D-20".
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روسيا, رصد عسكري
بعد "تشالنجر"... الجيش الروسي يدمر منظومة دفاع جوي بريطانية
10:29 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 10:53 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
أحبط الجيش الروسي، هجوما للقوات الأوكرانية، على محور زابوروجيه في منطقة رابوتينو، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 145 جنديًا أوكرانيًا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن "تدمير نظام صواريخ مضاد للطائرات بريطاني الصنع من طراز "ستورمر إتش في إم" على محور زابوروجيه".
وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بغطاء جوي ومدفعي وبدعم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومًا شنه اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينوالتابعة لمقاطعة زابوروجيه.
تم القضاء على مايصل إلى 145 من العسكريين الأوكرانيين، ودبابتين وثلاث سيارات ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات بريطانية الصنع من طراز "ستورمر إتش في إم".
بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة للبطاريات، تم إصابة مدفع "إم 109" بالادين أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "إم 119" أمريكي الصنع، ومدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 20".
وعلى محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية الروسية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كورديوموفكا وأفدييفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
و بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 200 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، وثماني مركبات عسكرية، ومدفع "دي- 30" ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "تي بي كيو- 50"أمريكية الصنع.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة ديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي الثامن والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء البحري 38 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 128 في كل من منطقتي نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة فوديانوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت الغارات الجوية ونيران المدفعية رتلا من المركبات المدرعة التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر العدو
في هذا الاتجاه ما يصل إلى 160 فردًا عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع سيارات عسكرية وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "مستا بي".
وعلى محور كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، غرب قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 70 فردًا عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز "D-20".